Island stoppar planerna på nya EU-förhandlingar efter en folkomröstning. Nu väntar en fortsatt tät relation med Bryssel – men utan medlemskap.
Island säger nej till EU – det händer nu
Island sa nej i helgen.
Med 52,8 procent mot 47,2 röstade islänningarna nej till att återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Valdeltagandet var höga 82,5 procent.
Premiärminister Kristrún Frostadóttir har sagt att regeringen kommer att respektera resultatet. Hon har också slagit fast att EU-frågan inte ska tas upp igen under den nuvarande mandatperioden, som löper till 2028.
”Nöjda med EES-avtalet”
Nästa steg blir i stället att stärka Islands befintliga relation med EU. Island är redan en del av EES och har därmed tillgång till EU:s inre marknad. Landet ingår också i Schengen. Det ger Island många av de ekonomiska fördelarna med EU-samarbetet utan att landet behöver vara medlem.
”En stor lärdom för mig och regeringen är att människor är nöjda med EES-avtalet”, säger Frostadóttir efter nederlaget.
Det är också en politisk motgång för premiärministerns mitten-vänsterregering. Regeringen hade lyft fram ett förändrat säkerhetsläge i Arktis, handelskonflikter och Donald Trumps återkommande intresse för Grönland som argument för att åtminstone återuppta samtalen med Bryssel, rapporterar The Guardian.
Men det räckte inte.
Den mäktiga fiskenäringen blev en av nej-sidans viktigaste frågor. Motståndarna varnade för att ett EU-medlemskap skulle kunna minska Islands kontroll över landets fiskevatten och kvoter. Fisket står för omkring 40 procent av Islands exportintäkter.
Naturresurser avgjordes
Resultatet visar också en tydlig spricka mellan stad och landsbygd. Ja-sidan vann i centrala Reykjavik. Resten av landet vägde över till nej.
”Nejsidan lyckades eftersom den tog fasta på den mest grundläggande drivkraften i den isländska nationella identiteten: Kravet på absolut självstyre. Detta är oskiljaktigt kopplat till kontrollen över naturresurser och fiske, vilket utgör själva kärnan i den isländska synen på suveränitet”, säger Eiríkur Bergmann, professor i statsvetenskap vid Bifröst-universitetet på Island till CNBC.
Även för EU är resultatet ett bakslag. Island sågs som en relativt enkel kandidat till medlemskap och ett strategiskt tillskott i ett Arktis där säkerhetspolitiken fått allt större betydelse.
Men för Island förändras mycket mindre än rubrikerna antyder. Landet fortsätter vara tätt knutet till EU:s ekonomi. Men frågan om ett fullständigt medlemskap är nu lagt på is.
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