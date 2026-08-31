Island säger nej till EU – det händer nu

Premiärminister Kristrún Frostadóttir har sagt att regeringen kommer att respektera resultatet. Hon har också slagit fast att EU-frågan inte ska tas upp igen under den nuvarande mandatperioden, som löper till 2028.

”Nöjda med EES-avtalet”

Nästa steg blir i stället att stärka Islands befintliga relation med EU. Island är redan en del av EES och har därmed tillgång till EU:s inre marknad. Landet ingår också i Schengen. Det ger Island många av de ekonomiska fördelarna med EU-samarbetet utan att landet behöver vara medlem.

”En stor lärdom för mig och regeringen är att människor är nöjda med EES-avtalet”, säger Frostadóttir efter nederlaget.

Det är också en politisk motgång för premiärministerns mitten-vänsterregering. Regeringen hade lyft fram ett förändrat säkerhetsläge i Arktis, handelskonflikter och Donald Trumps återkommande intresse för Grönland som argument för att åtminstone återuppta samtalen med Bryssel, rapporterar The Guardian.

Men det räckte inte.

Den mäktiga fiskenäringen blev en av nej-sidans viktigaste frågor. Motståndarna varnade för att ett EU-medlemskap skulle kunna minska Islands kontroll över landets fiskevatten och kvoter. Fisket står för omkring 40 procent av Islands exportintäkter.