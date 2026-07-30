Donald Trump uppmanar britterna att sluta köpa norsk olja och utvinna mer själva ur Nordsjön. ”Ni kommer att bli ett rikt land”, lovar Trump.
Trump till britterna: "Sluta köp norsk olja"
USA:s president Donald Trump har haft ett horn i sidan till Norge på sistone, liksom till många andra länder, ska man väl kanske påpeka.
Nu tar Trump i vilket fall sitt agg mot Norge ett steg till, genom att uppmana Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham att sluta köpa norsk olja.
I stället bör britterna utvinna mer olja ur Nordsjön. ”Ni kommer att bli ett rikt land”, lovar Trump.
”Ni har tillgång till Nordsjön, men ändå köper ni er olja från Norge, som också hämtar den från Nordsjön”, sade Donald Trump till brittiska GB News under en pressträff i Vita huset i torsdags.
Kriget lyfter Shell: ”Största vinsten på fyra år”. Dagens PS
”Han vill öppna för mer olja”
Trump säger att han har talat med Storbritanniens nye premiärminister om oljeutvinning – och rekommenderat mer borrning i Nordsjön, skriver norska Forsvarets forum.
”Han sade en bra sak, och det var att han vill öppna upp för mer olja i Nordsjön. Om han gör det på rätt sätt kommer ni att bli ett rikt land”, menar Trump.
USA:s president påpekar att Norge har tusentals miljarder kronor på banken tack vare oljeintäkterna.
”Ni behöver inte betala Norge tre gånger så mycket som det kostar dem att utvinna oljan. Ni har egen olja”, är Trumps poäng.
Skatterabatter vapnet när kommunerna slåss. Dagens PS
Oljeindustrin vill borra
Enligt ”The Guardian” har oljeindustrin uppmanat Burnham att godkänna utvinning vid det outvecklade olje- och gasfältet Rosebank väster om Shetlandsöarna, ett fält som drivs av bland andra Equinor.
Samtidigt har miljörörelsen och delar av hans parti Labour uppmanat Burnham att inte tillåta ny utvinning.
Burnham har ännu inte gjort några offentliga uttalanden om planerna för olje- och gasutvinning i Nordsjön, men väntas presentera en plan vid ett senare tillfälle.
Nu vet han i alla fall vilket råd som kommer från Vita huset, vilket kanske även Norge noterar.
Baronessan: ”En av fyra funktionsnedsatt? Det köper jag inte”. Dagens PS