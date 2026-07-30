Trump till britterna: "Sluta köp norsk olja"

I stället bör britterna utvinna mer olja ur Nordsjön. ”Ni kommer att bli ett rikt land”, lovar Trump.

”Ni har tillgång till Nordsjön, men ändå köper ni er olja från Norge, som också hämtar den från Nordsjön”, sade Donald Trump till brittiska GB News under en pressträff i Vita huset i torsdags.

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”Han vill öppna för mer olja”

Trump säger att han har talat med Storbritanniens nye premiärminister om oljeutvinning – och rekommenderat mer borrning i Nordsjön, skriver norska Forsvarets forum.

”Han sade en bra sak, och det var att han vill öppna upp för mer olja i Nordsjön. Om han gör det på rätt sätt kommer ni att bli ett rikt land”, menar Trump.

USA:s president påpekar att Norge har tusentals miljarder kronor på banken tack vare oljeintäkterna.

”Ni behöver inte betala Norge tre gånger så mycket som det kostar dem att utvinna oljan. Ni har egen olja”, är Trumps poäng.

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