Polis använder ny spray för att stoppa brott på elsparkcykel

Syftet är att minska behovet av riskfyllda jakter och samtidigt stärka möjligheterna att identifiera misstänkta i efterhand.

Tekniken, som kallas SmartTag och har utvecklats av brittiska DeterTech, består av en spray som kan avfyras från en handhållen behållare på upp till tio meters avstånd.

Vill minska riskerna

Märkningen är osynlig för blotta ögat men kan upptäckas med ultraviolett ljus, skriver Oxford Mail.

Varje behållare innehåller dessutom en unik forensisk kod som gör det möjligt att koppla en misstänkt person eller ett fordon till en specifik händelse, även flera veckor eller månader senare.

Flera polismyndigheter har redan börjat använda tekniken. Bland annat har polisen i Hampshire och på Isle of Wight infört SmartTag som ett alternativ till att jaga förare genom tätbebyggda områden.

Enligt myndigheten kan metoden bidra till att minska riskerna både för poliser, misstänkta och allmänheten.

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