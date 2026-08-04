Den brittiska polisen märkte att elsparkcyklar ofta användes vid brott. Därför har de tagit fram en ny spray.
Polis använder ny spray för att stoppa brott på elsparkcykel
Polisstyrkor runt om i Storbritannien har börjat använda en ny märkningsteknik i arbetet mot brott där elcyklar, elsparkcyklar och motorcyklar används.
Syftet är att minska behovet av riskfyllda jakter och samtidigt stärka möjligheterna att identifiera misstänkta i efterhand.
Tekniken, som kallas SmartTag och har utvecklats av brittiska DeterTech, består av en spray som kan avfyras från en handhållen behållare på upp till tio meters avstånd.
Vill minska riskerna
Märkningen är osynlig för blotta ögat men kan upptäckas med ultraviolett ljus, skriver Oxford Mail.
Varje behållare innehåller dessutom en unik forensisk kod som gör det möjligt att koppla en misstänkt person eller ett fordon till en specifik händelse, även flera veckor eller månader senare.
Flera polismyndigheter har redan börjat använda tekniken. Bland annat har polisen i Hampshire och på Isle of Wight infört SmartTag som ett alternativ till att jaga förare genom tätbebyggda områden.
Enligt myndigheten kan metoden bidra till att minska riskerna både för poliser, misstänkta och allmänheten.
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Har beslagittagit över 100 bilar
Även Thames Valley Police, som ansvarar för Oxfordshire, Buckinghamshire och Berkshire, har infört tekniken som en del av arbetet mot den ökande brottsligheten med elcyklar och elsparkcyklar.
Polisen uppger att över 100 olagliga fordon redan har beslagtagits under riktade insatser.
När en misstänkt senare stoppas kan polisen undersöka om personen eller fordonet bär den osynliga märkningen. En träff stärker bevisningen genom att koppla den misstänkte till en tidigare händelse.
Införandet sker mot bakgrund av ett växande antal klagomål på motordrivna tvåhjulingar som används på trottoarer, i parker och andra offentliga miljöer.
Flera brittiska polismyndigheter har därför valt att satsa på metoder som gör det möjligt att identifiera misstänkta utan att behöva genomföra högriskförföljanden.
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