Trump utropar sig till golfmästare – hånas för fusk

”Metafor för allt som är fel”

Många hånade Trumps golfande på sociala medier, och påminde om de höga kostnaderna för presidentens golfspelande som skattebetalarna betalar för.

Yahoo har sammanställt några träffsäkra kommentarer:



”Det här är en sådan metafor för allt som är fel. Detta är en så talande bild av ren uselhet: inte bara att Trump uppenbart fuskar i golf, utan – ännu värre – alla de människor som möjliggör det, som ser på och som inte säger ett ord. Var och en av dem är ond. Lär de sina barn att fuska och ljuga? Det antar jag att de gör, genom sitt eget agerande. Helt otroligt”, skrev John Jackson, amerikansk veteran från Ukrainas väpnade styrkor, på X.

”Som en påminnelse: den enda gången Trump deltog i en golftävling där han inte kunde fuska – kändisturneringen American Century 2006 – gick han på 52 slag över par på tre rundor och slutade på 62:a plats av 80 kändisar; därefter var han otrogen mot sin fru med en porrskådespelerska”, lyder en annan kommentar.

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Fuskat länge

Den vänsterprofilerade medieplattformen MeidasTouch skrev att det var ”märkligt att han bara vinner på sina egna banor”.

Den tidigare republikanske kongressledamoten Adam Kinzinger kommenterade kort: ”Vilken bebis.”

Fuskandet är inte något nytt, anklagelser har funnits länge och är väl dokumenterade, bland annat i boken ”Commander in Cheat: How Golf Explains Trump” av Rick Reilly. Förra året spreds också videobevisdär presidenten får lite hjälp av sin caddie till ett bättre läge.

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