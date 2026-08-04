Donald Trump blev klubbmästare igen på sin egen bana. Men det officiella resultatet är orimligt bra och uppenbart fusk.
Trump utropar sig till golfmästare – hånas för fusk
I söndags dök en video upp som visar hur Trump vinner sitt 43:e klubbmästerskap på en av sina golfklubbar.
”Var snälla och hjälp mig att gratulera USA:s president till segern i klasserna Super Senior och Senior med det fina resultatet 70”, sade en kommentator vid evenemanget.
Sämre fusk än Kim Jong-Il
Resultatet är kanske inte lika spektakulärt som när Nordkoreas diktator Kim Jong-Il påstod sig ha gjort 11 hole-in-one på sin första golfrunda, men ändå helt orimligt.
Donald Trump är nämligen 80 år. Ett resultat på 70, 2 under par, i golf skulle innebära att han vore historiens bäste seniorspelare.
En av golfhistoriens största profiler, Arnold Palmer, lyckades år 2001 gå en runda på 71 slag när han var 71 år, en otrolig bedrift. Han var då den förste på 22 år att gå på
Att USA:s president skulle kunna spela på ett slag bättre när han är nio år äldre än ”kungen av golf” var då är helt enkelt otänkbart.
”Metafor för allt som är fel”
Många hånade Trumps golfande på sociala medier, och påminde om de höga kostnaderna för presidentens golfspelande som skattebetalarna betalar för.
Yahoo har sammanställt några träffsäkra kommentarer:
”Det här är en sådan metafor för allt som är fel. Detta är en så talande bild av ren uselhet: inte bara att Trump uppenbart fuskar i golf, utan – ännu värre – alla de människor som möjliggör det, som ser på och som inte säger ett ord. Var och en av dem är ond. Lär de sina barn att fuska och ljuga? Det antar jag att de gör, genom sitt eget agerande. Helt otroligt”, skrev John Jackson, amerikansk veteran från Ukrainas väpnade styrkor, på X.
”Som en påminnelse: den enda gången Trump deltog i en golftävling där han inte kunde fuska – kändisturneringen American Century 2006 – gick han på 52 slag över par på tre rundor och slutade på 62:a plats av 80 kändisar; därefter var han otrogen mot sin fru med en porrskådespelerska”, lyder en annan kommentar.
Fuskat länge
Den vänsterprofilerade medieplattformen MeidasTouch skrev att det var ”märkligt att han bara vinner på sina egna banor”.
Den tidigare republikanske kongressledamoten Adam Kinzinger kommenterade kort: ”Vilken bebis.”
Fuskandet är inte något nytt, anklagelser har funnits länge och är väl dokumenterade, bland annat i boken ”Commander in Cheat: How Golf Explains Trump” av Rick Reilly. Förra året spreds också videobevisdär presidenten får lite hjälp av sin caddie till ett bättre läge.
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