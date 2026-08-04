Ukraina har nu attackerat totalt fem anläggningar som tillhör e-handlaren Wildberries, ofta kallat ”Rysslands Amazon”.
Ukraina i nya attacker mot "Rysslands Amazon"
Två lager tillhörande Wildberries träffades vid ukrainska anfall och ytterligare en anläggning med kopplingar till Wildberries nära Moskva träffades.
Ukraina har under de senaste veckorna inriktat sig på anläggningar som drivs av e-handelsföretaget.
Wildberries är Rysslands största e-handelsföretag, ofta kallat ”Rysslands Amazon”. Det fungerar som en stor digital marknadsplats där miljontals varor säljs.
Förutom i Ryssland har man verksamhet i bland annat Kazakstan, Belarus och Uzbekistan.
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Minst fem dödade
Minst fem personer dödades och ytterligare tio skadades på ett industriområde cirka 69 kilometer söder om centrala Moskva, enligt lokala myndigheter BBC citerar.
Samtidigt bekräftar ryska myndigheter att ytterligare två Wildberries-anläggningar utsatts för attacker. De anläggningarna finns i Sankt Petersburg och Tver.
Ukraina hävdar att lagren förser den ryska militären med materiel, vilket Ryssland förnekar.
Rysslands försvarsministerium uppger att man under natten avvärjt och förstört 320 drönare.
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Tio skadade enligt guvernör
Andrej Vorobjov, guvernör i Moskva-regionen, uppger att ett lager på ett industriområde i Tjechov i utkanten av Moskva träffats och fattat eld, samtidigt som en transformatorstation och en administrationsbyggnad också skadades.
Han skriver på Telegram att sju av tio skadade personerna är måttligt skadade, medan en person är allvarligt skadad.
Ukrainska medier rapporterade att lageranläggningen var kopplad till företaget Wildberries. Den finns listad som associerad med företaget i den ryska sökmotorn Yandex, hävdar man.
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Bekräftar att anläggning träffats
E-handelsföretaget har inte lämnat någon offentlig kommentar men bekräftar att en anläggning i trakterna av Sankt Petersburg träffats.
Även guvernören i Tver-regionen bekräftar att en Wildberries-anläggning där skadats under natten.
Lokala företrädare i Samara-regionen bekräftar tisdag att ett lager som drevs av Wildberries träffades av ukrainska drönare i söndags och förstördes helt.
Krasnodar-regionens guvernör anklagar Ukraina för att ha utfört ”en avsiktlig attack mot civila” sedan en drönare störtat på en strand.
Ukraina har inte kommenterat händelsen, men båda sidor förnekar, naturligtvis, att de medvetet inriktar sig på civila.