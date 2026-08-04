Ukraina i nya attacker mot "Rysslands Amazon"

Tio skadade enligt guvernör

Andrej Vorobjov, guvernör i Moskva-regionen, uppger att ett lager på ett industriområde i Tjechov i utkanten av Moskva träffats och fattat eld, samtidigt som en transformatorstation och en administrationsbyggnad också skadades.

Han skriver på Telegram att sju av tio skadade personerna är måttligt skadade, medan en person är allvarligt skadad.

Ukrainska medier rapporterade att lageranläggningen var kopplad till företaget Wildberries. Den finns listad som associerad med företaget i den ryska sökmotorn Yandex, hävdar man.

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Wildberries är Rysslands största e-handlare. Nu har Ukraina genomfört fem attacker mot dess anläggningar för att slå mot rysk ekonomi. (Foto: Zemlianichenko /AP-TT)

Bekräftar att anläggning träffats

E-handelsföretaget har inte lämnat någon offentlig kommentar men bekräftar att en anläggning i trakterna av Sankt Petersburg träffats.

Även guvernören i Tver-regionen bekräftar att en Wildberries-anläggning där skadats under natten.

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Lokala företrädare i Samara-regionen bekräftar tisdag att ett lager som drevs av Wildberries träffades av ukrainska drönare i söndags och förstördes helt.

Krasnodar-regionens guvernör anklagar Ukraina för att ha utfört ”en avsiktlig attack mot civila” sedan en drönare störtat på en strand.

Ukraina har inte kommenterat händelsen, men båda sidor förnekar, naturligtvis, att de medvetet inriktar sig på civila.

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