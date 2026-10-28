En offensiv mot Iran nu skulle driva upp oljepriset. Därför avvaktar Donald Trump, men sägs förbereda en attack efter valet.
Trump planerar ny attack mot Iran – efter valet i USA
Om bara några få dagar går USA till mellanårsval. Donald Trump har med alla tillgängliga medel försökt skapa förutsättningar för en seger där för sig och Republikanerna.
Det har inkluderat allt från valtekniska åtgärder till att kapa åt sig all olja som gått och att göda Putins krigskassa genom att släppa på sanktioner, för att få mer olja.
Därför trappas heller inte kriget mot Iran upp före mellanårsvalet. Experter och personer med insyn är dock eniga om att det troligen blir en kort, intensiv upptrappning av kriget efter valet, cyniskt nog.
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Uppmanat länder vara beredda
USA ska ha meddelat flera arabländer i Gulfregionen att de bör vara beredda på en amerikansk upptrappning efter valet.
USA och Israel förbereder sig enligt dem för en kraftig upptrappning för att försvaga Iran och tvinga fram eftergifter.
Flygspårningsdata och tjänstepersoner med kunskap visar att USA skickat nya Patriot-system till Israel.
Wall Street Journal rapporterar dessutom att USA flyttat trupper inom Mellanöstern, för att förbereda en möjlig upptrappning.
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Fler fartyg till regionen
Amerikanska styrkor i regionen fyller på ammunitionsförråd och förbereder bomb- och stridsflygplan för anfall, enligt källor.
En hangarfartygsgrupp och en expeditionsstyrka ur marinkåren ska ansluta nästa månad till de 20 andra örlogsfartyg som redan är i Mellanöstern.
Donald Trump säger luta åt en omfattande attack efter valet, inriktad på iransk infrastruktur och kärntekniska anläggningar, enligt personer med insyn.
”Vi kanske genomför ännu en liten ’Epic Fury’”, sade Trump vid ett valmöte förra veckan, med hänvisning till den omfattande amerikanska och israeliska bombkampanjen i våras.
”Eller så går de med på en överenskommelse.”
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Israel förbereder sig också
Även Israel förbereder planer och måltavlor för en ny attack, enligt WSJ.
Premiärminister Benjamin Netanyahu har fortsatt att driva på för att återuppta anfallen, i hopp om att försvaga Iran och i slutändan få regimen på fall.
Kriget mot Iran – som Donald Trump säger kommer att ta slut ”när jag vill att det ska ta slut”, har hittills kostat 47 miljarder dollar, skriver CNBC.
Uttalandet från Trump, på ett valmöte nyligen, kommer samtidigt som presidenten kämpar med opinionssiffror som ligger nära en rekordlåg nivå, till följd av stigande energikostnader och minskad köpkraft.
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Lågt opinionsstöd för Trump
Enligt en undersökning från Reuters/Ipsos denna vecka har Trump för närvarande ett stöd på endast 32 procent.
Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, säger att kriget hittills kostat amerikanska familjer i genomsnitt 2 000 dollar.
Av det kommer 1 100 dollar från högre energikostnader, 540 dollar från ökade räntekostnader och 360 dollar från ökade militärutgifter.
De 47 miljarder dollar kriget hittills kostat USA, enligt en uppskattning från US Central Command, är tre miljarder dollar högre än vad som tidigare angivits.
Den största delen av kostnaden, 29 miljoner dollar, är för ammunition. I totalbeloppet för kriget är inte kostnaderna för skador på militärbaser i Mellanöstern inräknade, i juni uppskattade till 184 miljoner dollar.
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