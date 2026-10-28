Trump planerar ny attack mot Iran – efter valet i USA

Fler fartyg till regionen

Amerikanska styrkor i regionen fyller på ammunitionsförråd och förbereder bomb- och stridsflygplan för anfall, enligt källor.

En hangarfartygsgrupp och en expeditionsstyrka ur marinkåren ska ansluta nästa månad till de 20 andra örlogsfartyg som redan är i Mellanöstern.

Donald Trump säger luta åt en omfattande attack efter valet, inriktad på iransk infrastruktur och kärntekniska anläggningar, enligt personer med insyn.

”Vi kanske genomför ännu en liten ’Epic Fury’”, sade Trump vid ett valmöte förra veckan, med hänvisning till den omfattande amerikanska och israeliska bombkampanjen i våras.

”Eller så går de med på en överenskommelse.”

Botnia Gold har producerat 256 kilo guld: ”Starkare position nu”. Dagens PS

Israel förbereder sig också

Även Israel förbereder planer och måltavlor för en ny attack, enligt WSJ.

ANNONS

Premiärminister Benjamin Netanyahu har fortsatt att driva på för att återuppta anfallen, i hopp om att försvaga Iran och i slutändan få regimen på fall.

Kriget mot Iran – som Donald Trump säger kommer att ta slut ”när jag vill att det ska ta slut”, har hittills kostat 47 miljarder dollar, skriver CNBC.

Uttalandet från Trump, på ett valmöte nyligen, kommer samtidigt som presidenten kämpar med opinionssiffror som ligger nära en rekordlåg nivå, till följd av stigande energikostnader och minskad köpkraft.

Nya plastikkirurgin: Vi lyfter oss – men utan att det syns. Dagens PS

Bensinmack i Illinois. Höga drivmedelspriser driver missnöjet mot Donald Trump inför mellanårsvalet. Nu sägs Trump planera ny Iran-attack. (Foto: Nam Y Huh /AP-TT)

Lågt opinionsstöd för Trump

Enligt en undersökning från Reuters/Ipsos denna vecka har Trump för närvarande ett stöd på endast 32 procent.

Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s Analytics, säger att kriget hittills kostat amerikanska familjer i genomsnitt 2 000 dollar.

Av det kommer 1 100 dollar från högre energikostnader, 540 dollar från ökade räntekostnader och 360 dollar från ökade militärutgifter.

ANNONS

De 47 miljarder dollar kriget hittills kostat USA, enligt en uppskattning från US Central Command, är tre miljarder dollar högre än vad som tidigare angivits.

Den största delen av kostnaden, 29 miljoner dollar, är för ammunition. I totalbeloppet för kriget är inte kostnaderna för skador på militärbaser i Mellanöstern inräknade, i juni uppskattade till 184 miljoner dollar.

Utan internet i 13 månader: 550 anmälningar mot företaget. Dagens PS