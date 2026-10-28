Botnia Gold redovisar en ökad nettoomsättning och en ökad vinst. Så här långt i år har bolaget producerat 256 kilo guld.
Botnia Gold har producerat 256 kilo guld: "Starkare position nu"
När Botnia Gold publicerar sin delårsrapport för årets första nio månader är det med positiva siffror.
Nettoomsättningen har ökat till 248 miljoner kronor och rörelseresultatet till 39,5 miljoner.
Årets tredje och sista anrikningskampanj avslutades denna månad och den samlade produktionen från årets tre kampanjer är cirka 256 kilo guld.
”Årets tre anrikningskampanjer har tillsammans resulterat i cirka 256 kg guld och verksamheten har under årets första nio månader genererat ett rörelseresultat om 39,5 miljoner kronor”, sammanfattar vd Fredrik Bergsten.
”Det tredje kvartalets redovisade resultat speglar framför allt tidpunkten för våra guldleveranser, eftersom huvuddelen av guldet från årets sista kampanj levererades först under oktober.”
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”Starkare position än vid årets början”
Sammanfattningen blir att Botnia Gold stärker sitt långsiktiga produktionsunderlag.
”Vi går därför in i årets avslutning från en starkare position än vid årets början”, slår Fredrik Bergsten fast.
När det gäller Botnia Golds huvudprojekt Fäbodtjärngruvan har bolaget beslutat förlänga produktionsplanen till början av andra kvartalet 2029.
Förlängningen innebär att Botnia Gold kan nyttja befintlig gruvinfrastruktur, organisation och produktionssystem under ytterligare cirka tre kvartal och därmed tillföra ytterligare guldproduktion till den nuvarande gruvplanen, skriver bolaget.
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”Mycket positivt för Botnia Gold”
”Att vi nu kan förlänga produktionsplanen i Fäbodtjärn med omkring tre kvartal är mycket positivt”, understryker Fredrik Bergsten.
”Fäbodtjärn är en etablerad producerande gruva där stora delar av infrastrukturen och organisationen redan finns på plats. Varje ytterligare produktionsperiod kan därför skapa betydande värde för bolaget.”
Samtidigt är arbetet inte avslutat utan Botnia Gold ser en fortsatt geologisk potential i Fäbodtjärn.
”Vår ambition är att fortsätta förlänga produktionsunderlaget där de geologiska och ekonomiska förutsättningarna medger det”, säger Bergsten.
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Goda resultat även i Vargbäcken
Botnia Gold redovisar även positiva borresultat i Vargbäcken, där man slutfört årets kärnborrprogram.
Guldmineralisering har påträffats i samtliga 17 borrhål och analysresultaten visar enligt bolaget halter och intervall som ”i huvudsak ligger i linje med, eller i flera fall över, den befintliga geologiska modellen och tidigare resursuppskattningar”.
Man konstaterar att resultaten stärker bolagets geologiska underlag för Vargbäcken och motiverar fortsatt förtätad borrning inom ett större område.
”Botnia Gold planerar därför ytterligare borrningar under vintern 2026–2027 samtidigt som arbetet med en uppdaterad geologisk modell och framtida projektutveckling fortsätter”, är beskedet.
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Fortsätter borra under vintern
Nästa steg är en kompletterande borrkampanj i Vargbäcken under vintern 2026-2027, meddelar bolaget.
”Vi är mycket nöjda med utfallet av borrkampanjen. Att samtliga 17 borrhål har träffat guldmineralisering och att flera intervall visar halter som ligger över den befintliga modellen stärker vår tilltro till Vargbäcken”, intygar Fredrik Bergsten.
”Vargbäcken är en viktig del av Botnia Golds långsiktiga utveckling. Det här borrprogrammet innebär att vi nu kan ta ytterligare ett steg mot ett mer detaljerat och kvalitetssäkrat underlag för framtida beslut om projektets utveckling”, avslutar Bergsten.
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