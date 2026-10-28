Botnia Gold har producerat 256 kilo guld: "Starkare position nu"

Årets tredje och sista anrikningskampanj avslutades denna månad och den samlade produktionen från årets tre kampanjer är cirka 256 kilo guld.

”Årets tre anrikningskampanjer har tillsammans resulterat i cirka 256 kg guld och verksamheten har under årets första nio månader genererat ett rörelseresultat om 39,5 miljoner kronor”, sammanfattar vd Fredrik Bergsten.

”Det tredje kvartalets redovisade resultat speglar framför allt tidpunkten för våra guldleveranser, eftersom huvuddelen av guldet från årets sista kampanj levererades först under oktober.”

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”Starkare position än vid årets början”

Sammanfattningen blir att Botnia Gold stärker sitt långsiktiga produktionsunderlag.

”Vi går därför in i årets avslutning från en starkare position än vid årets början”, slår Fredrik Bergsten fast.

När det gäller Botnia Golds huvudprojekt Fäbodtjärngruvan har bolaget beslutat förlänga produktionsplanen till början av andra kvartalet 2029.

Förlängningen innebär att Botnia Gold kan nyttja befintlig gruvinfrastruktur, organisation och produktionssystem under ytterligare cirka tre kvartal och därmed tillföra ytterligare guldproduktion till den nuvarande gruvplanen, skriver bolaget.

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