Efter Trumps Putin-stöd: Turkiet vill ta del av ryska dieseln

Turkiet meddelar att man avser av säkra en del av de dieselvolymer Ryssland nu kan återföra till den globala marknaden.

Det är som de ser det även där en win-win. Starkt importberoende Turkiet får leveranser, Ryssland får färskt kapital till sin krigskassa.

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Köper en del av ryska dieseln

Under söndagen meddelade turkiske energiministern Alparslan Bayraktar att landet kommer att köpa en del av den diesel Ryssland återför till marknaden med Donald Trumps välsignelse.

”Tack vare de samtal vi har fört kommer vi att ta en del av detta till Turkiet”, sade han till Kanal 7 men utan att specificera volymer, tidsramar eller prisnivåer.

Donald Trumps stöttning av Ryssland, som tillkännagavs 9 oktober, innebär att Ryssland får exportera 300 000 ton diesel i en första leverans, sedan ytterligare 500 000 ton i november och efter det ännu en miljon ton, enligt USA.

För Turkiet står en hel del på spel. 2025 stod Ryssland, enligt den nationella energimyndigheten, för cirka 85 procent av Turkiets dieselimport, motsvarande 281 000 fat per dag, skriver La Tribune.

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