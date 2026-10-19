Turkiet vill profitera på Trumps stöd till Ryssland. När USA tar bort sanktioner mot rysk olja vill Turkiet säkra diesel för egen del.
Efter Trumps Putin-stöd: Turkiet vill ta del av ryska dieseln
När USA genom Donald Trump ännu en gång ställer sig på Rysslands och Vladimir Putins sida genom att ta bort sanktioner mot rysk olja, vill fler dra nytta av det.
Turkiet meddelar att man avser av säkra en del av de dieselvolymer Ryssland nu kan återföra till den globala marknaden.
Det är som de ser det även där en win-win. Starkt importberoende Turkiet får leveranser, Ryssland får färskt kapital till sin krigskassa.
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Köper en del av ryska dieseln
Under söndagen meddelade turkiske energiministern Alparslan Bayraktar att landet kommer att köpa en del av den diesel Ryssland återför till marknaden med Donald Trumps välsignelse.
”Tack vare de samtal vi har fört kommer vi att ta en del av detta till Turkiet”, sade han till Kanal 7 men utan att specificera volymer, tidsramar eller prisnivåer.
Donald Trumps stöttning av Ryssland, som tillkännagavs 9 oktober, innebär att Ryssland får exportera 300 000 ton diesel i en första leverans, sedan ytterligare 500 000 ton i november och efter det ännu en miljon ton, enligt USA.
För Turkiet står en hel del på spel. 2025 stod Ryssland, enligt den nationella energimyndigheten, för cirka 85 procent av Turkiets dieselimport, motsvarande 281 000 fat per dag, skriver La Tribune.
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Sjönk drastiskt augusti
När ett pressat Ryssland i augusti tvingades införa restriktioner för att klara sin egen marknad, minskade den ryska andelen av Turkiets dieselimport till 20 procent.
Turkiet tvingades söka andra leverantörer. Enligt uppgifter från Kpler, översteg dieselleveranserna från Indien 120 000 fat per dag i augusti, samtidigt som importen från USA nådde 90 000 fat per dag – båda rekordnivåer.
Nu vill Donald Trump inte exportera längre eftersom all olja han kan komma över ska användas för att vinna mellanårsvalet i USA i november.
Att rysk diesel återvänder kan därmed ge en viss lättnad för Turkiet, även om det inte garanterar att priserna sjunker omedelbart.
Dessutom ska Ryssland klara sina leveranser och det är inte helt enkelt. Ukrainas anfall har begränsat verksamheten vid flera raffinaderier och sanktioner fortsätter försvåra sjötransporterna.
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Välkomnar Putin-kramandet
Ändå är naturligtvis Trumps uppbackning av rysk olja välkommen för Turkiet.
Dieselavtalet mellan Ryssland och USA har mött stark kritik från Ukraina och Europa men även inom det republikanska lägret i USA, där vissa ändå vågar se uppbackningen av Putins krigskassa.
Turkiet strävar på lite längre sikt mot att diversifiera sina leveranskällor och samtidigt öka den egna energiproduktionen.
Enligt mål som satts upp av regeringen ska gasfältet Sakarya i Svarta havet öka sin utvinning från nuvarande 9,5 miljoner kubikmeter per dag till 20 miljoner år 2027 och sedan nå 45 miljoner år 2028.
På kort sikt förblir dock rysk diesel avgörande för en ekonomi som är starkt beroende av energiimport.