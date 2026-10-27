När bolaget kom och grävde blev de utan internet i 13 månader. 550 anmälningar ligger hos ARN och företaget har krävts på miljardbelopp.
Utan internet i 13 månader: 550 anmälningar mot företaget
Det handlar om miljöbrott, 550 anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN och krav på återbetalningar på miljardbelopp.
Det gäller det hårt kritiserade företaget Open Infra, som bland annat gräver för fiber men enligt sina kunder mest skapar problem.
”I och med att det bara var det företag vi erbjöds för fiber, så hade man inte så mycket att välja på”, konstaterar Berit Gullbrand i Kvarnbrånet i Västerbotten.
”De grävde kors och tvärs”, säger hon om Open Infra.
Resultatet? Hon och maken Lars blev utan internet i 13 månader.
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Just nu 550 ärenden hos ARN
Företaget, Open Infra, arbetar bland annat med att bygga ut fiberinfrastruktur och har gjort det sedan man startade 2009 i Stockholms-regionen.
I flera år har bolaget kritiserat av kunder. Media över hela landet har skrivit om hur företaget misskött sig.
Ett mått på det är att Allmänna reklamationsnämnden just nu har 550 ärenden registrerade på företaget för perioden 2019-2026.
Just nu gäller klagomålen Västerbotten, där lokaltidningen VK redan 2023 kunde rapportera om hur Open Infra grävt på privat mark utan avtal och skadat planteringar med mera.
Kabeln avgrävd: ”Grävde kors och tvärs”
Nu har företaget anmälts av Berit och Lars Gullbrand som i stället för att få en uppgradering fick en kabel avgrävd.
Företaget hade inte lagt ut någon sökkabel för att veta var fibern låg och personalen som grävde kunde varken svenska eller engelska, varför ingen i byn kunde kommunicera med maskinisterna.
”De grävde kors och tvärs på marker och grävde av vägen. Vi var utan internet i 13 månader”, berättar Berit Gullbrand för VK.
”Det är rent för jävligt att det får gå till på det här sättet. Problemet är att de inte har folk som kan det här. En från företaget kom när det hade blivit tjäle och det enda verktyg han hade med sig var en papperskniv”, tillägger Lars Gullbrand.
Nu har de återigen internet, men gropen där fibern lagats ligger fortfarande öppen.
”Det är väldigt konstigt att de lämnar den öppen så där. Nu kommer vintern med snöröjning och allt”, påpekar Lars Gullbrand.
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Krävde tillbaka 1,1 miljarder
Paret har lagt ut ungefär 30 000 kronor på fibern och när felet till sist åtgärdades fick de ytterligare en faktura för ”underhåll”.
”Open Infra har svarat genom ARN att de inte skickat en faktura. Men summa summarum så är det bara lögner hela tiden”, säger Berit Gullbrand.
Open Infra har även polisanmälts och dömdes i våras för flera fall av otillåten miljöverksamhet.
Ett av fallen inträffade i Vindelns kommun där företaget hade utfört grävningsarbeten inom våtmark – trots att de saknade tillstånd. Företaget dömdes därför till 250 000 kronor i böter.
Företaget har genom åren fått över 1,5 miljarder kronor utbetalt från Post- och telestyrelsen för att bygga ut bredbandsnätet i bland annat glesbygdsområden. Men när projekt inte färdigställts eller slutrapporterats har PTS krävt tillbaka drygt 1,1 miljarder kronor.
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