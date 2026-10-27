Utan internet i 13 månader: 550 anmälningar mot företaget

Kabeln avgrävd: ”Grävde kors och tvärs”

Nu har företaget anmälts av Berit och Lars Gullbrand som i stället för att få en uppgradering fick en kabel avgrävd.

Företaget hade inte lagt ut någon sökkabel för att veta var fibern låg och personalen som grävde kunde varken svenska eller engelska, varför ingen i byn kunde kommunicera med maskinisterna.

”De grävde kors och tvärs på marker och grävde av vägen. Vi var utan internet i 13 månader”, berättar Berit Gullbrand för VK.

”Det är rent för jävligt att det får gå till på det här sättet. Problemet är att de inte har folk som kan det här. En från företaget kom när det hade blivit tjäle och det enda verktyg han hade med sig var en papperskniv”, tillägger Lars Gullbrand.

Nu har de återigen internet, men gropen där fibern lagats ligger fortfarande öppen.

”Det är väldigt konstigt att de lämnar den öppen så där. Nu kommer vintern med snöröjning och allt”, påpekar Lars Gullbrand.

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Fiber för bredband i norr. Det blev anmälningar mot Open Infra efter att kunder blivit utan internet i 13 månader. Genrebild som inte hör till detta fall. (Foto: Helena Landstedt /TT)

Krävde tillbaka 1,1 miljarder

Paret har lagt ut ungefär 30 000 kronor på fibern och när felet till sist åtgärdades fick de ytterligare en faktura för ”underhåll”.

”Open Infra har svarat genom ARN att de inte skickat en faktura. Men summa summarum så är det bara lögner hela tiden”, säger Berit Gullbrand.

Open Infra har även polisanmälts och dömdes i våras för flera fall av otillåten miljöverksamhet.

Ett av fallen inträffade i Vindelns kommun där företaget hade utfört grävningsarbeten inom våtmark – trots att de saknade tillstånd. Företaget dömdes därför till 250 000 kronor i böter.

Företaget har genom åren fått över 1,5 miljarder kronor utbetalt från Post- och telestyrelsen för att bygga ut bredbandsnätet i bland annat glesbygdsområden. Men när projekt inte färdigställts eller slutrapporterats har PTS krävt tillbaka drygt 1,1 miljarder kronor.

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