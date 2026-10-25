Amerikanska chefer lämnar ett gasprojekt värderat till 25 miljarder dollar, efter anklagelser om hemlig rysk kontroll.
"Ryssland styr amerikanskt gasprojekt": Ledningen hoppar av
Det handlar om ett strategiskt projekt i Alaska. Joel Riddle, tidigare vd som nu avgått, uppger att ryska energijätten Novatek finansierat och styrt projektet utan godkännande från Washington.
Joel Riddle ledde som vd det amerikanska gasexportprojektet som värderas till 25 miljarder dollar. Han anklagar nu Novatek för att i hemlighet ha kontrollerat satsningen.
Det fick hela företagsledningen att avgå, eftersom den fruktade att projektet bröt mot amerikanska sanktioner.
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Kopplad till Trumps familj
Företaget, Polar Train LNG, utvecklar en gasexportterminal på North Slope i Alaska, ett initiativ från Donald Trumps administration för att öka USA:s energiexport till Asien och stärka landet på den globala energimarknaden.
Projektet inleddes med en central roll för Gentry Beach, en investerare med kopplingar till Donald Trumps familj.
Enligt personer med insyn har projektet även varit uppe på bordet i förhandlingar på hög nivå mellan USA och Ryssland, förhandlingar där man diskuterat affärsuppgörelser för att få slut på Rysslands krig mot Ukraina, skriver Financial Times.
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Styrde redan innan tillstånd
Polar LNG lanserades i mars med planer på att återanvända en delvis färdigställd gasterminal från Novatek för installation i Alaska.
Företaget sökte tillstånd hos de amerikanska sanktionsmyndigheterna via finansdepartementet för att få förhandla med den ryska koncernen.
Joel Riddle, Polar LNG:s amerikanske vd, berättar för FT att han upptäckte att Novatek redan finansierade satsningen och styrde dess verksamhet innan de nödvändiga godkännandena hade erhållits.
Han avgick i september, följd av nästan hela ledningsgruppen – däribland finanschefen Dan Chandra, vice vd Jim Smith och operativa chefen Jody Trantham.
Deras anklagelser väcker nu frågor om hur mycket ryska kommersiella intressen redan får fotfäste inom den amerikanska energisektorn och det innan några avtals ens slutits.
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”Missnöjd anställd” som ”fått lämna”
Polar LNG kommer med det väntade svaret, säger att Riddle var en ”missnöjd anställd” och att han fått lämna företaget.
”Utvecklingsarbetet bedrivs i full överensstämmelse med gällande amerikansk lagstiftning”, heter det.
”Vi avvisar alla påståenden från tredje part om att tillgången till vår lösning skulle vara villkorad av att sanktionerna mot Arctic LNG 2-projektet hävs. Novatek fokuserar på att använda sin teknik i Alaska och ser detta som ett fristående och självförsörjande projekt”, meddelar Novatek.
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”Kände mig obekväm”
Riddle säger att han, när finansieringsbehoven ökade, blev medveten om att det var Novatek som stod för kapitalet.
”Jag avgick som vd för Polar LNG eftersom jag kände mig obekväm med att det ryska företaget Novatek finansierade bolaget och i slutändan även styrde dess strategiska inriktning”, säger Riddle hos FT.
”Att bygga en anläggning för flytande naturgas i Alaska är ett mycket strategiskt projekt för USA. Som patriot anser jag att det bör utvecklas med amerikansk teknik och finansieras av amerikanska investerare, inte av ett ryskt företag.”
19 september, dagen efter att det sanktionslagförslag som lagts fram av Lindsey Graham antagits av kongressen, lämnade Riddle in sin avskedsansökan. Efter Riddles avgång utsåg Polar LNG Tim Talkington, tidigare vd för Goldman Sachs verksamhet i Ryssland, till tillförordnad vd.
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