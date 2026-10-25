"Ryssland styr amerikanskt gasprojekt": Ledningen hoppar av

Styrde redan innan tillstånd

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Polar LNG lanserades i mars med planer på att återanvända en delvis färdigställd gasterminal från Novatek för installation i Alaska.

Företaget sökte tillstånd hos de amerikanska sanktionsmyndigheterna via finansdepartementet för att få förhandla med den ryska koncernen.

Joel Riddle, Polar LNG:s amerikanske vd, berättar för FT att han upptäckte att Novatek redan finansierade satsningen och styrde dess verksamhet innan de nödvändiga godkännandena hade erhållits.

Han avgick i september, följd av nästan hela ledningsgruppen – däribland finanschefen Dan Chandra, vice vd Jim Smith och operativa chefen Jody Trantham.

Deras anklagelser väcker nu frågor om hur mycket ryska kommersiella intressen redan får fotfäste inom den amerikanska energisektorn och det innan några avtals ens slutits.

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”Missnöjd anställd” som ”fått lämna”

Polar LNG kommer med det väntade svaret, säger att Riddle var en ”missnöjd anställd” och att han fått lämna företaget.

”Utvecklingsarbetet bedrivs i full överensstämmelse med gällande amerikansk lagstiftning”, heter det.

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”Vi avvisar alla påståenden från tredje part om att tillgången till vår lösning skulle vara villkorad av att sanktionerna mot Arctic LNG 2-projektet hävs. Novatek fokuserar på att använda sin teknik i Alaska och ser detta som ett fristående och självförsörjande projekt”, meddelar Novatek.

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Har ingått i förhandlingarna på hög nivå mellan Ryssland och USA, är omdömet om det gasprojekt, som nu kritiker hävdar är under rysk kontroll. (Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP-TT)

”Kände mig obekväm”

Riddle säger att han, när finansieringsbehoven ökade, blev medveten om att det var Novatek som stod för kapitalet.

”Jag avgick som vd för Polar LNG eftersom jag kände mig obekväm med att det ryska företaget Novatek finansierade bolaget och i slutändan även styrde dess strategiska inriktning”, säger Riddle hos FT.

”Att bygga en anläggning för flytande naturgas i Alaska är ett mycket strategiskt projekt för USA. Som patriot anser jag att det bör utvecklas med amerikansk teknik och finansieras av amerikanska investerare, inte av ett ryskt företag.”

19 september, dagen efter att det sanktionslagförslag som lagts fram av Lindsey Graham antagits av kongressen, lämnade Riddle in sin avskedsansökan. Efter Riddles avgång utsåg Polar LNG Tim Talkington, tidigare vd för Goldman Sachs verksamhet i Ryssland, till tillförordnad vd.

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