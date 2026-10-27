Fortsatta mångmiljardförluster för Boeing
Flygplansjätten Boeing kämpar fortsatt i motvind. Kvartalsförlusten för flygplansdivisionen landade på närmare 7 miljarder kronor.
Förlusten under tredje kvartalet för det viktigaste affärsområdet, kommersiella trafikflygplan, var betydligt lägre än i fjol, men ändå nästan dubbelt så hög som aktieanalytikerna hade räknat med.
Amerikanska Boeing har redovisat jätteförluster en rad år i efterdyningarna av flera säkerhetsskandaler och flygplanskrascher.
Däremot går försvarsdelen av koncernen med vinst, enligt kvartalsrapporten.
De totala intäkterna steg med 4 procent till 24,2 miljarder dollar.