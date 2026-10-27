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Fortsatta mångmiljardförluster för Boeing

Sämre än väntat för Boeing. Arkivbild.
Sämre än väntat för Boeing. Foto: Lindsey Wasson/AP/TT
Förlusten under tredje kvartalet för det viktigaste affärsområdet, kommersiella trafikflygplan, var betydligt lägre än i fjol, men ändå nästan dubbelt så hög som aktieanalytikerna hade räknat med.

Flygplansjätten Boeing kämpar fortsatt i motvind. Kvartalsförlusten för flygplansdivisionen landade på närmare 7 miljarder kronor.

Förlusten under tredje kvartalet för det viktigaste affärsområdet, kommersiella trafikflygplan, var betydligt lägre än i fjol, men ändå nästan dubbelt så hög som aktieanalytikerna hade räknat med.

Amerikanska Boeing har redovisat jätteförluster en rad år i efterdyningarna av flera säkerhetsskandaler och flygplanskrascher.

Däremot går försvarsdelen av koncernen med vinst, enligt kvartalsrapporten.

De totala intäkterna steg med 4 procent till 24,2 miljarder dollar.

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