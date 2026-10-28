Vd:arna byter fot före valet – mer pengar till Demokraterna

Bland dem finns Elon Musk, som ensam skänkt över 400 miljoner dollar, cirka 4 miljarder kronor, inför mellanårsvalet enligt New York Times. Pengarna flyttas i det dyraste mellanårsvalet hittills, där analysföretaget AdImpact räknar med 11,6 miljarder dollar i politisk reklam, motsvarande 115 miljarder kronor, vilket är 30 procent mer än rekordet från 2022.

Under Trumps andra mandatperiod har många storbolag sökt sig till presidenten för att få igenom fusioner och regeländringar, och därmed lämnat den gamla linjen att hålla sig väl med båda partierna, skriver The Economist, som pekar på de många företagsbidragen till Trumps nya balsal i Vita huset.

Nu väntas Trump enligt tidningen gå ur valet med ett betydligt svagare grepp om Washington. Hans väljarstöd är historiskt lågt, och enligt både opinionsmätningarna och prediktionsmarknaderna får Republikanerna svårt att behålla kontrollen över kongressen, rapporterar norska Dagens Næringsliv.

Kongressen kan granska bolagen

Det är granskningsmakten som oroar bolagen mest. Vinner Demokraterna representanthuset, även med knapp marginal, tar de över ordförandeposterna i utskotten och därmed rätten att kräva in bolagens dokument och kalla deras chefer till offentliga utfrågningar.

En del bolag lär redan ha anlitat advokatbyråer i Washington för att gå igenom de anställdas kommunikation och förbereda vittnen.

Bolagen förbereder sig också genom att byta folk. Meta har meddelat att den republikanske politiska chef som befordrades samma månad som Trump svors in lämnar bolaget nästa år.

Paramount, som i oktober slutförde köpet av Warner Bros Discovery med presidentens välsignelse, har anställt en tidigare medarbetare från Biden-administrationen för att uppvakta Demokraterna. Palantir har det senaste halvåret anställt personer som tidigare arbetat för Demokraterna.

Kallt mottagande

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Företagsledarnas pengar går till partiets mittfåra. Av de 287 miljoner dollar, cirka 2,9 miljarder kronor, som de gav till Demokraterna under årets första halvår gick 9 miljoner, 3,1 procent, till partiets vänsterflygel. Men även de moderata demokraterna kan ha svalnat mot näringslivet, enligt The Economist.

Valrörelsen har präglats av kritik mot storbolag, från datacenterbyggen till jordbruksjättar, och en tidigare demokratisk tjänsteman sammanfattar partiets hållning för tidningen med orden ”vi kräver blod”.

Bolagen kan inte heller vända Trump ryggen eftersom han sitter kvar två år till och flera i hans närhet kan kandidera till presidentposten 2028.

”De kan inte bortse från att det fortfarande återstår två års affärer” med den sittande administrationen, säger en advokat i Washington till tidningen.