Nya uppgifter om Nord Stream – Ukrainas militär pekas ut

Var del av Ukrainas militär

Enligt Financial Times uppger de att Kuznetsov fortfarande stod under den ukrainska militärens befäl när Nord Stream sprängdes.

Det skulle innebära att mannen som misstänks ha organiserat sabotaget inte bara var en före detta officer som agerade på egen hand.

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Kuznetsov, som nekar till anklagelserna, var dock enligt vittnesmålen fortfarande en del av Ukrainas militära organisation.

Men det finns en avgörande skillnad mellan att tillhöra militären och att ha fått order att genomföra ett sabotage. Vem som i så fall gav klartecken är fortfarande en öppen fråga.

En segelbåt och ett uppdrag på havsbotten

Enligt den tyska åklagarmyndighetens teori började operationen med den hyrda segelyachten Andromeda.

Ombord ska en grupp dykare och andra specialister ha färdats ut på Östersjön. Med sig hade de utrustning för att kunna placera sprängladdningar på gasledningarna, omkring 80 meter under havsytan.

Sedan kom explosionerna.

Tre av Nord Stream-systemets fyra rörledningar skadades så svårt att de blev obrukbara.

Det som hade tagit år och miljardbelopp att bygga förstördes på några ögonblick.

Den tyska utredningen har sedan dess försökt kartlägga besättningen, resrutten och personerna bakom operationen.

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Domstolen säger nej – rättegången fortsätter

Samtidigt har dramat fått en ny vändning i Hamburg.

Kuznetsovs advokater försökte få rättegången stoppad eftersom deras klient fortfarande är bunden av ukrainsk militär sekretess.

Om han berättar vad han vet kan han, enligt försvaret, riskera straff i Ukraina.

Det skulle göra det svårt för honom att försvara sig fullt ut.

Men domstolen köpte inte resonemanget.

Enligt tyska Handelsblatt avslog domarna under tisdagen begäran om att lägga ned processen.

Rättegången fortsätter därmed, trots att den riskerar att visa känsliga uppgifter om Ukrainas militära verksamhet, där landets högsta ledning kan ha varit en viktig pusselbit.

Strålkastarna på Zelenskyj

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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare förnekat att hans land låg bakom attackerna men nu blir det alltså allt svårare för honom att hålla fast vid de uppgifterna.

För Tyskland är fallet särskilt laddat.

Landet har skickat omfattande militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina sedan den ryska invasionen. Nu anklagar tyska åklagare en ukrainsk officer för att ha deltagit i förstörelsen av viktig energiinfrastruktur.

Obekvämt för Tyskland och Ukraina

Det skapar en obekväm situation för två länder som samtidigt står på samma sida i kriget mot Ryssland.

Rättegången mot Serhii Kuznetsov väntas pågå till februari 2027. Det kan dock dröja flera år innan domen faller.

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