Kina tar på sig ledartröjan när det gäller att massivt tågprojekt över havet. Det handlar om en nästan tre mil lång järnvägsbro där höghastighetståg ska susa fram i 350 kilometer i timmen över vattnet.
Kina bygger världens längsta järnvägsbro över havet – kostar 26 miljarder
Hangzhoubuktens nya järnvägsbro kommer bli världens längsta järnvägsbro över havet när den står klar.
Tre mil över Hangzhoubukten
Bron, som går under namnet Hangzhou Bay Cross-Sea Railway Bridge, ligger i provinsen Zhejiang och sträcker sig 29,2 kilometer över Hangzhoubukten och blir en viktig del av landets snabbt växande nätverk av höghastighetsjärnvägar.
Två av tre farledspassager är redan färdiga, enligt Hangzhou China, och 90 procent av arbetet som startade för fyra år sedan är därmed färdigt.
”Vi går snabbt från det omfattande konstruktionsarbetet till slutfasen, där huvudkonstruktionen färdigställs och järnvägssystemet installeras”, säger projektchefen Luo Yunfeng vid Shanghai State Railway Engineering Construction Management.
Kina bygger långa broar
Bron blir dock inte världens längsta bro, det rekordet har Kina redan genom sin Danyang–Kunshan Grand Bridge, som är omkring 165 kilometer lång och till största delen går över land, enligt SVT.
Nu handlar det alltså om en bro som ska ta sig över vatten, där snabbtågen kommer susa fram i över 350 kilometer i timmen.
Den nya bron ska öppna för trafik nästa år enligt New Civil Engineer.
Tio minuter med snabbtåg – smidigare resor
Det ska därmed gå att ta sig över Hangzhoubukten på omkring tio minuter med snabbtågen.
Det kommer bli betydligt enklare att resa mellan städerna i det ekonomiskt viktiga Yangtzefloddeltat, där bland annat Shanghai, Hangzhou och Ningbo ligger.
Hela projektet kostar motsvarande 26,6 miljarder kronor.
Tar på sig ledartröjan
Kina har tagit på sig ledartröjan när det gäller många stora broprojekt, vare sig det rör sig om tåg- eller biltrafik.
Ett exempel är Chongqi Rail-Road Yangtze River Bridge, en 4-kilometers bro som håller på att byggas med både motorväg och höghastighetsjärnväg, enligt International Services Shanghai.
Läs även:
Svenskar landade på fel flygplats – Sydneys nya miljardbygge skapar förvirring. Dagens PS
Här är prislappen för en bro mellan Sverige och Finland. Dagens PS