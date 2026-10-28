Kina bygger världens längsta järnvägsbro över havet – kostar 26 miljarder

Kina bygger långa broar

Bron blir dock inte världens längsta bro, det rekordet har Kina redan genom sin Danyang–Kunshan Grand Bridge, som är omkring 165 kilometer lång och till största delen går över land, enligt SVT.

Nu handlar det alltså om en bro som ska ta sig över vatten, där snabbtågen kommer susa fram i över 350 kilometer i timmen.

Den nya bron ska öppna för trafik nästa år enligt New Civil Engineer.

Tio minuter med snabbtåg – smidigare resor

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Det ska därmed gå att ta sig över Hangzhoubukten på omkring tio minuter med snabbtågen.

Det kommer bli betydligt enklare att resa mellan städerna i det ekonomiskt viktiga Yangtzefloddeltat, där bland annat Shanghai, Hangzhou och Ningbo ligger.

Hela projektet kostar motsvarande 26,6 miljarder kronor.

Tar på sig ledartröjan

Kina har tagit på sig ledartröjan när det gäller många stora broprojekt, vare sig det rör sig om tåg- eller biltrafik.

Ett exempel är Chongqi Rail-Road Yangtze River Bridge, en 4-kilometers bro som håller på att byggas med både motorväg och höghastighetsjärnväg, enligt International Services Shanghai.

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