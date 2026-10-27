Mbappé bojkottas i Kina – sponsorerna flyr efter Mao-bråk

Kylian Mbappé, 27, är närmast en nationalhjälte i Frankrike efter VM-guldet 2018 och är lagkapten i det franska fotbollslandslaget. I klubblaget Real Madrid är hans status inte sämre – han avgjorde häromdagen stormatchen El Clásico mot Barcelona med två mål.

Enligt nyhetsbyrån AP har även den kinesiska ostproducenten Milkground avslutat sitt samarbete med Mbappé. Därmed har minst tre stora kinesiska bolag brutit med fotbollsstjärnan.

Får inte visas på statlig tv

Kinas statliga tv-bolag CCTV har enligt Bloomberg tagit bort reklam med Mbappé och slutat sända matcher där han spelar – och han spelar som sagt för Real Madrid, ett av världens mest populära lag. Hans konton på de sociala medierplattformarna Weibo och Xiaohongshu har också tystats.

Anledningen till den kinesiska ilskan är att Mbappé fick frågan i en intervju om vilket internetmem med honom själv som han tyckte var roligast. Han beskrev en bild där hans ansikte monterats på kroppen av en person som han trodde var en kinesisk diktator. Bilden uppfattades föreställa Mao Zedong, som grundade Folkrepubliken Kina.

Skomärket tog bort Mbappé på sociala medier

Även internationella bolag, som schweiziska sportmärket On, har tagit bort alla refererenser till Mbappé på sina sociala medier i Kina. De har ganska nyligen skrivit på ett tioårigt samarbetsavtal med Mbappé.

Händelsen påminner om tidigare bojkotter i Kina. Bloomberg lyfter bland annat fram konflikten kring amerikanska basketligan NBA 2019, efter att en klubbchef uttryckt stöd för demonstranter i Hongkong. Även svenska H&M och amerikanska Nike har tidigare mött konsumentbojkotter i Kina efter uttalanden och ställningstaganden kopplade till Xinjiang.

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