Donald Trump pekar ut paracetamol under graviditet som en risk för autism. Forskarna kallar beskedet uselt, chockerande och farligt.
Trump kopplar paracetamol till autism – forskare rasar
Paracetamol är ett av världens mest använda läkemedel mot smärta och feber.
Nu hävdar USA:s president Donald Trump att användning under graviditet kan kopplas till autism hos barn, ett uttalande som fått forskare att slå larm om farliga konsekvenser.
“Autism en hemsk, hemsk kris”
På en presskonferens i Vita huset stod Trump tillsammans med hälsominister Robert F. Kennedy Jr. De presenterade slutsatser från hälsomyndigheterna som påstås visa ett samband mellan paracetamol, i USA kallat acetaminofen, och autism.
USA:s läkemedelsmyndighet FDA (Food and Drug Administration) ska därför uppdatera varningstexterna på läkemedel som Tylenol och samtidigt uppmana gravida att undvika preparatet helt.
”De rekommenderar starkt att kvinnor begränsar användningen av Tylenol under graviditet om det inte är medicinskt nödvändigt”, sa Trump enligt CNN. I sitt uttalande säger han också:
”Ta inte Tylenol. Det innebär bara nackdelar. Bara ta den inte. Det kanske är obekvämt och jobbigt men ta absolut inte Tylenol om du är gravid”.
Trump kallade också autism för en “hemsk, hemsk kris” och pekade på ökningen av fall under åren som en av “de mest alarmerande utvecklingarna i historien”.
Kennedy, som länge drivit teorier om vacciners och läkemedels påverkan på autism, lovade samtidigt en landsomfattande kampanj för att informera läkare och föräldrar.
Läkemedelstillverkaren Kenvue betonar i ett uttalande att paracetamol är säkert och att man är djupt oroad över uttalandet:
”Paracetamol är det säkraste smärtstillande alternativet för gravida kvinnor vid behov under hela graviditeten. Utan paracetamol står kvinnor inför farliga val: att lida av tillstånd som feber som är potentiellt skadliga för både mamma och barn eller använda mer riskfyllda alternativ. Hög feber och smärta är allmänt erkända som potentiella risker för en graviditet om de lämnas obehandlade”.
“Chockerande och helt galet”
På Vita husets slutsatser har forskarsamhället också reagerat kraftigt. Viktor H. Ahlqvist, postdoktor vid Karolinska Institutet, ledde en stor svensk studie 2024 där över två miljoner barn ingick. Studien fann inget samband mellan paracetamol och autism.
“Det är chockerande och egentligen helt galet. Vi är ju rörande överens om att den ökande diagnostiken av autism är på grund av att vi förändrat diagnoskriterierna och fått en ökad medvetenhet”, säger han till SVT.
Han varnar också för riskerna om gravida undviker paracetamol helt.
”Den stora oron jag har är att kvinnor ska vända sig till alternativ för feber eller smärta. I USA handlar det naturliga andravalet om opiater som vi vet har en känd riskprofil som kan orsaka skador för både mamma och barn, som till och med kan födas beroende av opiater”, säger han.
Ahlqvist menar att uttalandet dessutom riskerar att skuldbelägga kvinnor för att barn blir sjuka.
“Usla och farliga råd”
Även i USA möts uttalandet av massiv kritik. Dr. Veronica Gillispie-Bell från American College of Obstetricians and Gynecologists säger till CNN:
“Våra yrkesföreningar och vetenskapen säger oss att Tylenol är säkert, men när FDA säger något annat, försätter det oss i en mycket, mycket svår position”.
Autism Science Foundation påpekar att inga nya data eller forskningsresultat presenterats i samband med Vita husets utspel.
“Istället talade president Trump om vad han tänker och känner utan att erbjuda vetenskapliga bevis”, säger organisationens ordförande Alison Singer.
Ingen av de stora expertorganisationerna inom autism, som American Academy of Pediatrics och American College of Obstetricians and Gynecologists, hade heller konsulterats inför Vita husets besked, enligt CNN.
Dr. Arthur Caplan, professor i medicinsk etik vid NYU Grossman School of Medicine, går ännu längre i sin kritik:
“Det som sades var inte bara ogrundat och felaktigt, utan rentav felaktigt i hanteringen av graviditeten och skyddet av fosterlivet”.
Han kallar beskedet ”den sorgligaste uppvisningen av brist på bevis, rykten, återanvändning av gamla myter, usla råd, rena lögner och farliga råd jag någonsin har bevittnat av någon i auktoritetsställning i världen som påstår sig veta någonting om vetenskap”.
Ett av världens mest använda läkemedel
Paracetamol är en av världens mest använda aktiva substanser i receptfria läkemedel, enligt SVT. Det används för att lindra smärta och sänka feber hos både vuxna och barn. För gravida har det länge setts som det enda säkra receptfria alternativet, eftersom andra smärtstillande som ibuprofen och aspirin kan innebära risker.
Enligt flera forskare riskerar Vita husets utspel att skrämma blivande mödrar bort från ett säkert alternativ och i stället driva dem mot mediciner med kända faror.
“Att säga till kvinnor att ta ut feber är farligt oansvarigt”, varnade Paul Offit, barnläkare vid Children’s Hospital of Philadelphia.
Fakta: Paracetamol
- Paracetamol är en av världens mest använda aktiva substanser i receptfria läkemedel.
- Används för att lindra smärta och sänka feber, men är inte effektivt mot inflammation.
- Finns under flera varumärken, bland annat Alvedon och Panodil i Sverige samt Tylenol i USA.
- Ges även i lägre doser till barn.
- Ses som det säkraste receptfria alternativet för gravida, eftersom andra smärtstillande som ibuprofen och aspirin kan innebära risker.
- Överdosering kan leda till allvarliga leverskador.
Källa: Fass, 1177.se
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
