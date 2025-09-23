Trump kopplar paracetamol till autism – forskare rasar

Paracetamol är ett av världens mest använda läkemedel mot smärta och feber.

Nu hävdar USA:s president Donald Trump att användning under graviditet kan kopplas till autism hos barn, ett uttalande som fått forskare att slå larm om farliga konsekvenser.

“Autism en hemsk, hemsk kris”

På en presskonferens i Vita huset stod Trump tillsammans med hälsominister Robert F. Kennedy Jr. De presenterade slutsatser från hälsomyndigheterna som påstås visa ett samband mellan paracetamol, i USA kallat acetaminofen, och autism.

USA:s läkemedelsmyndighet FDA (Food and Drug Administration) ska därför uppdatera varningstexterna på läkemedel som Tylenol och samtidigt uppmana gravida att undvika preparatet helt.

”De rekommenderar starkt att kvinnor begränsar användningen av Tylenol under graviditet om det inte är medicinskt nödvändigt”, sa Trump enligt CNN. I sitt uttalande säger han också:

”Ta inte Tylenol. Det innebär bara nackdelar. Bara ta den inte. Det kanske är obekvämt och jobbigt men ta absolut inte Tylenol om du är gravid”.

Robert F. Kennedy Jr. talar i Vita huset om paracetamol och autism, med Donald Trump, Jay Bhattacharya, Marty Makary och Mehmet Oz närvarande.(AP/Mark Schiefelbein/TT)

Trump kallade också autism för en “hemsk, hemsk kris” och pekade på ökningen av fall under åren som en av “de mest alarmerande utvecklingarna i historien”.

Kennedy, som länge drivit teorier om vacciners och läkemedels påverkan på autism, lovade samtidigt en landsomfattande kampanj för att informera läkare och föräldrar.

Läkemedelstillverkaren Kenvue betonar i ett uttalande att paracetamol är säkert och att man är djupt oroad över uttalandet:

”Paracetamol är det säkraste smärtstillande alternativet för gravida kvinnor vid behov under hela graviditeten. Utan paracetamol står kvinnor inför farliga val: att lida av tillstånd som feber som är potentiellt skadliga för både mamma och barn eller använda mer riskfyllda alternativ. Hög feber och smärta är allmänt erkända som potentiella risker för en graviditet om de lämnas obehandlade”.