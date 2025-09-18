Dagensps.se
Weekend

Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn

Barns psykiska hälsa påverkas av skärmtid.
Barns psykiska hälsa påverkas av skärmtid. (Foto: Viktoria Bank / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Nu kommer nya rön som sätter strålkastarljuset på barns skärmtid – och sambandet med deras psykiska hälsa.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem.

Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor.

ANNONS

Missa inte: “Viktigt genombrott för kinesiska företag”– chipkriget hårdnar. Dagens PS

Ny jättestudie om skärmtid

Larmrapporterna om att depressionerna går ner i åldrarna avlöser varandra. Boven i dramat är i många fall sociala medier där våra barn spenderar allt för mycket tid.

I Sverige visar siffror att vuxna tillbringar tre till fem timmar om dagen med sina telefoner. För barn är siffran betydligt högre och vissa använder dem upp till nio timmar per dag.

En som gjort sin research på området är författaren Jonathan Haidt som skrivit boken “The Anxious Generation”. I den beskriver han ungas ökade nivåer av ångest som kopplas till hur mycket tid de lägger på sina mobiler och andra skärmar.

Nu kommer en ny studie som stärker bilden. Studien, publicerad i Psychological Bulletin, bygger på 117 långtidsstudier från hela världen och omfattar mer än 292 000 barn under tio år. Det gör den till den mest omfattande analysen som någonsin gjorts på området.

Skärmtiden måste begränsas för våra barn har experter tidigare belyst och Folkhälsomyndigheten rekommenderar tidsramar för barns skärmanvändning. (Foto: Unsplash)
Skärmtiden måste begränsas för våra barn har experter tidigare belyst och Folkhälsomyndigheten rekommenderar tidsramar för barns skärmanvändning. (Foto: Unsplash)
ANNONS

Forskarna ser ett tydligt mönster där hög skärmanvändning hänger ihop med nedstämdhet, ångest och hyperaktivitet.

Michael Noetel, docent vid Queensland University och en av författarna, säger:

“Vi fann att ökad skärmtid kan leda till emotionella och beteendemässiga problem, och barn med dessa problem vänder sig ofta till skärmar för att hantera det”.

Enligt Modern Psykologi är resultaten särskilt viktiga eftersom de bygger på långtidsdata och därmed ligger närmare orsakssamband än många tidigare studier.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Flickor mer utsatta än pojkar

Analysen visar att flickor löper större risk än pojkar att drabbas av psykiska problem kopplade till skärmtid. Orsaken är delvis hur skärmar används där flickor ägnar sig oftare åt sociala interaktioner online, medan pojkar dras till spel.

För vissa barn kan spelandet fungera som en strategi för att dämpa oro eller stress. Men det kan också förstärka problemen, särskilt för barn som redan har känslomässiga svårigheter enligt studien.

“Denna omfattande studie belyser behovet av en nyanserad strategi för att hantera barns skärmtid”, säger Huvudförfattaren Roberta Vasconcellos, föreläsare vid University of New South Wales.

Läs också: Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA. Dagens PS

ANNONS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Yngre barn i riskzonen

Extra tydligt blir sambandet bland de yngsta. Barn mellan 6 och 10 år är mest utsatta. För den gruppen är kopplingen mellan mycket skärmtid och psykiska problem som starkast enligt forskarna.

Men enligt studien är det inte bara antalet timmar framför skärmen som spelar roll. Innehållet och sammanhanget är avgörande.

Ett barn som använder surfplattan för att öva matte eller hålla kontakt med familjen påverkas på ett helt annat sätt än ett barn som sitter ensamt framför tv-spel i timmar.

“Innehållet viktigare än tiden”

Forskargruppen bakom rapporten säger också att barn med hög skärmanvändning kan behöva mer känslomässigt stöd, snarare än bara begränsningar.

De lyfter därför fram att föräldrarna spelar en avgörande roll. Fokus bör inte ligga på att räkna timmar framför skärmen, utan på att förstå vad barnen faktiskt gör när de är online. Tydliga ramar och stöd i hemmet kan enligt studien vara avgörande för hur barnen påverkas.

En global rapport från UNICEF visar samtidigt att skärmtid är inte problemet utan vad barn utsätts för på skärmen. Rapporten pekar på att sexuella övergrepp och mobbning är de största riskfaktorerna för barns psykiska hälsa. Den visar också att mycket tid online kan stärka barns digitala färdigheter, medan för hårda begränsningar kan få motsatt effekt.

ANNONS

Folkhälsomyndighetens råd

Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram rekommendationer för en mer balanserad skärmanvändning hos barn. Myndigheten betonar att skärmtid inte ska tränga undan sömn, fysisk aktivitet eller relationer och att skärmar bör lämnas utanför sovrummet under natten.

De rekommenderar också att föräldrar aktivt styr vilket innehåll barn tar del av, samtalar om vad barnen gör på digitala medier och kommer överens om regler för skärmtid. Dessutom framhålls att föräldrars egna skärmvanor påverkar både samspelet i familjen och barnens vanor.

Rekommendationer för barn och unga:

  • Barn under 2 år bör inte använda skärm alls.
  • Barn 2–5 år: max 1 timme per dag.
  • Barn 6–12 år: max 1–2 timmar per dag.
  • Barn 13–18 år: max 2–3 timmar per dag.
  • Skärmar bör inte användas före läggdags.
  • Föräldrar bör följa åldersgränser och aktivt prata med barnen om deras digitala vanor.

Läs även: Världens dyraste ämnen – ett kostar biljoner. Dagens PS

Läs även: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnForskningMobiltelefonerPsykisk ohälsaTeknik
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
 Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS