Skärmtid kopplas till ångest och nedstämdhet hos barn

Ju mer tid barn sitter framför skärmen, desto större risk för känslomässiga problem.

Det visar den största forskningsöversikten som hittills gjorts, och resultaten pekar särskilt på yngre barn och flickor.

Ny jättestudie om skärmtid

Larmrapporterna om att depressionerna går ner i åldrarna avlöser varandra. Boven i dramat är i många fall sociala medier där våra barn spenderar allt för mycket tid.

I Sverige visar siffror att vuxna tillbringar tre till fem timmar om dagen med sina telefoner. För barn är siffran betydligt högre och vissa använder dem upp till nio timmar per dag.

En som gjort sin research på området är författaren Jonathan Haidt som skrivit boken “The Anxious Generation”. I den beskriver han ungas ökade nivåer av ångest som kopplas till hur mycket tid de lägger på sina mobiler och andra skärmar.

Nu kommer en ny studie som stärker bilden. Studien, publicerad i Psychological Bulletin, bygger på 117 långtidsstudier från hela världen och omfattar mer än 292 000 barn under tio år. Det gör den till den mest omfattande analysen som någonsin gjorts på området.

Skärmtiden måste begränsas för våra barn har experter tidigare belyst och Folkhälsomyndigheten rekommenderar tidsramar för barns skärmanvändning. (Foto: Unsplash)

Forskarna ser ett tydligt mönster där hög skärmanvändning hänger ihop med nedstämdhet, ångest och hyperaktivitet.

Michael Noetel, docent vid Queensland University och en av författarna, säger:

“Vi fann att ökad skärmtid kan leda till emotionella och beteendemässiga problem, och barn med dessa problem vänder sig ofta till skärmar för att hantera det”.

Enligt Modern Psykologi är resultaten särskilt viktiga eftersom de bygger på långtidsdata och därmed ligger närmare orsakssamband än många tidigare studier.