Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner

Reykjavik i Island, landet som toppar Global Peace Index 2025.
Reykjavik i Island, landet som toppar Global Peace Index 2025. (Foto: Unsplash)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Flera europeiska länder toppar årets Global Peace Index. Sverige får däremot en betydligt dystrare placering.

När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan.

Europa dominerar topplistan

Euronews skriver att Europa fortsätter dominera i den senaste upplagan av Global Peace Index 2025, framtagen av Institute for Economics and Peace. Indexet är världens mest omfattande mått på fred och trygghet och täcker 99,7 procent av jordens befolkning. Det bygger på 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer från respekterade källor och mäter fredsnivåer inom tre områden: samhällelig säkerhet, pågående inhemska och internationella konflikter samt graden av militarisering.

Fyra av de fem säkraste länderna i världen är europeiska: Island, Irland, Österrike och Schweiz. Bland topp tio finns även Portugal, Danmark, Slovenien och Finland.

Spanien, som ofta pekas ut som ett tryggt resmål, hamnar på plats 25 av 163 analyserade länder. Justitieminister Félix Bolaños lyfte fram detta i parlamentet när han försvarade Spanien som ett av de säkraste länderna i världen:

“Ni inser inte att det underliggande budskapet i ert tal, att identifiera invandring med brottslighet, att tala om en illegitim regering, att tala om ett problem med den allmänna säkerheten i vårt land, som är ett av länderna med de högsta betygen för allmän säkerhet i världen, ni inser inte att ert tal bara tjänar till att hetsa upp extremhögern”, sa Bolaños under debatten.

Statistik visar stora skillnader

Utöver Global Peace Index pekar Euronews på statistik från Eurostat som visar på stora kontraster inom EU. Luxemburg hade det lägsta antalet mord per 100 000 invånare, med 0,32. Därefter följde Italien (0,48), Slovenien (0,52), Tjeckien (0,53) och Österrike (0,61). Spanien placerade sig på en sjätteplats med 0,63.

I andra änden återfinns Lettland (4,88), Litauen (3,54) och Estland (2,78), som enligt detta mått är de farligaste i EU.

När det gäller invånarnas egen upplevelse av trygghet, baserat på andelen som rapporterar antisociala beteenden i sina grannskap, lyfter Euronews fram Kroatien, Litauen och Polen som de tryggaste. Endast 1,4 procent av kroaterna rapporterade problem, medan motsvarande siffra i Grekland var hela 20,9 procent.

Sverige långt ner

Global Peace Index 2025 listar världens säkraste länder, där Europa dominerar toppositionerna.
Global Peace Index 2025 listar världens säkraste länder, där Europa dominerar toppositionerna. (Foto: Global Peace Index)

Men trots att flera nordiska grannländer placerar sig i toppen av Global Peace Index 2025 syns inte Sverige bland de främsta. Rankningen visar att landet hamnar på plats 35, långt ner jämfört med grannländer som Island (1), Danmark (8), Finland (10) och Norge (32).

Sveriges resultat i indexet speglar både styrkor och svagheter. Landet får relativt låga värden för politisk instabilitet och inre konflikter, men sticker ut negativt på områden som vapenexport, upplevd kriminalitet och relationer till grannländer. Det bidrar till att Sverige, med en totalpoäng på 1,71, placerar sig först på plats 35 av 163 länder i 2025 års rankning.

Samtidigt tecknar årets Global Peace Index en mörkare bild av världen som helhet. Den globala fredsnivån är den lägsta sedan indexet infördes och antalet konfliktrelaterade dödsfall har nått nivåer som inte setts sedan 1990-talet.

Enligt indexet är världen vid en vändpunkt: konflikter blir allt mer internationella, fler länder dras in och den ekonomiska kostnaden av våld motsvarar redan närmare tolv procent av den globala BNP:n.

Topp 50 säkraste länder 2025 – enligt Global Peace Index

  1. Island – 1.095
  2. Irland – 1.260
  3. Nya Zeeland – 1.282
  4. Österrike – 1.294
  5. Schweiz – 1.294
  6. Singapore – 1.357
  7. Portugal – 1.371
  8. Danmark – 1.393
  9. Slovenien – 1.409
  10. Finland – 1.420
  11. Tjeckien – 1.435
  12. Japan – 1.440
  13. Malaysia – 1.469
  14. Kanada – 1.491
  15. Nederländerna – 1.491
  16. Belgien – 1.492
  17. Ungern – 1.500
  18. Australien – 1.505
  19. Kroatien – 1.519
  20. Tyskland – 1.533
  21. Bhutan – 1.536
  22. Litauen – 1.558
  23. Lettland – 1.558
  24. Estland – 1.559
  25. Spanien – 1.578
  26. Mauritius – 1.586
  27. Qatar – 1.593
  28. Slovakien – 1.609
  29. Bulgarien – 1.610
  30. Storbritannien – 1.634
  31. Kuwait – 1.642
  32. Norge – 1.644
  33. Italien – 1.662
  34. Montenegro – 1.685
  35. Sverige – 1.709
  36. Polen – 1.713
  37. Mongoliet – 1.719
  38. Rumänien – 1.721
  39. Vietnam – 1.721
  40. Taiwan – 1.730
  41. Sydkorea – 1.736
  42. Oman – 1.738
  43. Botswana – 1.743
  44. Östtimor – 1.758
  45. Grekland – 1.764
  46. Argentina – 1.768
  47. Laos – 1.783
  48. Uruguay – 1.784
  49. Indonesien – 1.786
  50. Namibia – 1.789

Källor: Euronews (22 september 2025), Global Peace Index 2025 – Institute for Economics and Peace.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

