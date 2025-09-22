Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner

När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan.

Europa dominerar topplistan

Euronews skriver att Europa fortsätter dominera i den senaste upplagan av Global Peace Index 2025, framtagen av Institute for Economics and Peace. Indexet är världens mest omfattande mått på fred och trygghet och täcker 99,7 procent av jordens befolkning. Det bygger på 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer från respekterade källor och mäter fredsnivåer inom tre områden: samhällelig säkerhet, pågående inhemska och internationella konflikter samt graden av militarisering.

Fyra av de fem säkraste länderna i världen är europeiska: Island, Irland, Österrike och Schweiz. Bland topp tio finns även Portugal, Danmark, Slovenien och Finland.

Spanien, som ofta pekas ut som ett tryggt resmål, hamnar på plats 25 av 163 analyserade länder. Justitieminister Félix Bolaños lyfte fram detta i parlamentet när han försvarade Spanien som ett av de säkraste länderna i världen:

“Ni inser inte att det underliggande budskapet i ert tal, att identifiera invandring med brottslighet, att tala om en illegitim regering, att tala om ett problem med den allmänna säkerheten i vårt land, som är ett av länderna med de högsta betygen för allmän säkerhet i världen, ni inser inte att ert tal bara tjänar till att hetsa upp extremhögern”, sa Bolaños under debatten.