Flera europeiska länder toppar årets Global Peace Index. Sverige får däremot en betydligt dystrare placering.
Världens 50 säkraste länder 2025 - Sverige långt ner
Mest läst i kategorin
Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna
Den globala hedgefondbranschen genomgår just nu en omvandling. En ny affärsmodell bland så kallade ”multi-managers” har skapat helt nya spelregler och lett till att vissa förvaltare kan tjäna över 100 miljoner dollar per år. Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För …
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet. Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026. Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …
Landet som förlorar mest på vita husets tullar
Handeln i Sydostasien får sig en smäll efter Vita husets tullar. Ett land riskerar nu ett exporttapp på en femtedel. När USA:s tullbeslut trädde i kraft i augusti pekade många analytiker på att hela Sydostasien skulle drabbas hårt. Men det är ett land som sticker ut mer än något annat. Missa inte: Så sparar svenskarna …
När Euronews rapporterar om världens 50 säkraste länder hamnar flera europeiska nationer i topp i olika rankningar, men Sverige lyser med sin frånvaro långt ner på listan.
Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS
Europa dominerar topplistan
Euronews skriver att Europa fortsätter dominera i den senaste upplagan av Global Peace Index 2025, framtagen av Institute for Economics and Peace. Indexet är världens mest omfattande mått på fred och trygghet och täcker 99,7 procent av jordens befolkning. Det bygger på 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer från respekterade källor och mäter fredsnivåer inom tre områden: samhällelig säkerhet, pågående inhemska och internationella konflikter samt graden av militarisering.
Fyra av de fem säkraste länderna i världen är europeiska: Island, Irland, Österrike och Schweiz. Bland topp tio finns även Portugal, Danmark, Slovenien och Finland.
Spanien, som ofta pekas ut som ett tryggt resmål, hamnar på plats 25 av 163 analyserade länder. Justitieminister Félix Bolaños lyfte fram detta i parlamentet när han försvarade Spanien som ett av de säkraste länderna i världen:
“Ni inser inte att det underliggande budskapet i ert tal, att identifiera invandring med brottslighet, att tala om en illegitim regering, att tala om ett problem med den allmänna säkerheten i vårt land, som är ett av länderna med de högsta betygen för allmän säkerhet i världen, ni inser inte att ert tal bara tjänar till att hetsa upp extremhögern”, sa Bolaños under debatten.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Statistik visar stora skillnader
Utöver Global Peace Index pekar Euronews på statistik från Eurostat som visar på stora kontraster inom EU. Luxemburg hade det lägsta antalet mord per 100 000 invånare, med 0,32. Därefter följde Italien (0,48), Slovenien (0,52), Tjeckien (0,53) och Österrike (0,61). Spanien placerade sig på en sjätteplats med 0,63.
I andra änden återfinns Lettland (4,88), Litauen (3,54) och Estland (2,78), som enligt detta mått är de farligaste i EU.
När det gäller invånarnas egen upplevelse av trygghet, baserat på andelen som rapporterar antisociala beteenden i sina grannskap, lyfter Euronews fram Kroatien, Litauen och Polen som de tryggaste. Endast 1,4 procent av kroaterna rapporterade problem, medan motsvarande siffra i Grekland var hela 20,9 procent.
Läs också: Landet som förlorar mest på vita husets tullar. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Sverige långt ner
Men trots att flera nordiska grannländer placerar sig i toppen av Global Peace Index 2025 syns inte Sverige bland de främsta. Rankningen visar att landet hamnar på plats 35, långt ner jämfört med grannländer som Island (1), Danmark (8), Finland (10) och Norge (32).
Sveriges resultat i indexet speglar både styrkor och svagheter. Landet får relativt låga värden för politisk instabilitet och inre konflikter, men sticker ut negativt på områden som vapenexport, upplevd kriminalitet och relationer till grannländer. Det bidrar till att Sverige, med en totalpoäng på 1,71, placerar sig först på plats 35 av 163 länder i 2025 års rankning.
Samtidigt tecknar årets Global Peace Index en mörkare bild av världen som helhet. Den globala fredsnivån är den lägsta sedan indexet infördes och antalet konfliktrelaterade dödsfall har nått nivåer som inte setts sedan 1990-talet.
Enligt indexet är världen vid en vändpunkt: konflikter blir allt mer internationella, fler länder dras in och den ekonomiska kostnaden av våld motsvarar redan närmare tolv procent av den globala BNP:n.
Topp 50 säkraste länder 2025 – enligt Global Peace Index
- Island – 1.095
- Irland – 1.260
- Nya Zeeland – 1.282
- Österrike – 1.294
- Schweiz – 1.294
- Singapore – 1.357
- Portugal – 1.371
- Danmark – 1.393
- Slovenien – 1.409
- Finland – 1.420
- Tjeckien – 1.435
- Japan – 1.440
- Malaysia – 1.469
- Kanada – 1.491
- Nederländerna – 1.491
- Belgien – 1.492
- Ungern – 1.500
- Australien – 1.505
- Kroatien – 1.519
- Tyskland – 1.533
- Bhutan – 1.536
- Litauen – 1.558
- Lettland – 1.558
- Estland – 1.559
- Spanien – 1.578
- Mauritius – 1.586
- Qatar – 1.593
- Slovakien – 1.609
- Bulgarien – 1.610
- Storbritannien – 1.634
- Kuwait – 1.642
- Norge – 1.644
- Italien – 1.662
- Montenegro – 1.685
- Sverige – 1.709
- Polen – 1.713
- Mongoliet – 1.719
- Rumänien – 1.721
- Vietnam – 1.721
- Taiwan – 1.730
- Sydkorea – 1.736
- Oman – 1.738
- Botswana – 1.743
- Östtimor – 1.758
- Grekland – 1.764
- Argentina – 1.768
- Laos – 1.783
- Uruguay – 1.784
- Indonesien – 1.786
- Namibia – 1.789
Källor: Euronews (22 september 2025), Global Peace Index 2025 – Institute for Economics and Peace.
Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Läs även: Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Experten varnar: Budgeten kan hota räntesänkningarna
Regeringen har lagt sin sista höstbudget för mandatperioden och reaktionerna har varit många. Enligt nationalekonomiprofessor Lars Calmfors kan budgeten ha negativ effekt på räntan. Den omfattande höstbudgeten har släppts och med den kommer både ris och ros från opposition och tyckare. En av de som tyckt till är Lars Calmfors, professor i nationalekonomi som är …
Fondernas modell: Lönelyft för förvaltare – högre kostnader för kunderna
Den globala hedgefondbranschen genomgår just nu en omvandling. En ny affärsmodell bland så kallade ”multi-managers” har skapat helt nya spelregler och lett till att vissa förvaltare kan tjäna över 100 miljoner dollar per år. Ett uppmärksammat exempel är när Millennium Management, grundat av Izzy Englander, tidigare i år värvade Steve Schurr från konkurrenten Balyasny. För …
Nytt studie ger hopp kring benskörhet: "Stor potential"
Forskare har hittat en ”på- och av-knapp” för starka ben. Upptäckten i försök på möss kan leda till nya behandlingar mot benskörhet. En ny studie gjord av forskare på Leipzigs universitet i Tyskland och Shandong University i Kina som publicerats i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy ger förklaringar kring benskörhet – som kan leda …
Slut på eran – Buffett avyttrar hela innehavet i kinesiska jätten
Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway har sålt av sina sista andelar i den kinesiska elbilsjätten BYD. Detta efter att ha haft en andel i bolaget sedan 17 år tillbaka. Berkshire Hathaway har helt avyttrat sin extremt lönsamma aktieinvestering i den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, skriver CNBC. I augusti 2022 började Berkshire minska den position på 225 …
Därför varnar Belgiens hälsominister för sex
EU kan marknadsföra alkohol genom ”vilseledande etiketter”, menar Belgiens hälsominister. Det handlar om hur man definierar sex. Det har blåst upp en liten storm inom EU kring hur vin ska märkas. Belgien motsätter sig ett EU-förslag om att märka vin med upp till 6 procents alkoholhalt med ”låg alkoholhalt” eftersom det, enligt Belgiens hälsoministerium, kan …