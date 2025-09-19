Så farligt är det att äta korv varje dag, enligt forskare

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Riskkurvorna pekar uppåt

Forskarna använde en så kallad bevisbörda-metod, en avancerad form av metaanalys som väger samman data från flera källor. Resultaten visade att kurvorna för sjukdomsrisk steg redan vid låg konsumtion och fortsatte därefter uppåt.

”När vi tittar på de faktiska uppgifterna där är de verkligen anmärkningsvärt konsekventa och anmärkningsvärt starka, och även vid den lägre konsumtionsdosen kan vi fortfarande se en ökad risk för sjukdom”, säger forskaren Mingyang Song, docent i klinisk epidemiologi och nutrition vid Harvard TH Chan School of Public Health.

Forskarna betonar samtidigt att det handlar om samband och inte bevisade orsakssamband.

Så påverkar maten kroppen

Bearbetat kött som varmkorv, bacon, korv och charkuterier är sedan tidigare klassat som cancerframkallande av Internationella byrån för cancerforskning, framför allt med koppling till tjock- och ändtarmscancer. Även sockerhaltiga drycker, från läsk och energidrycker till sötat kaffe och te, pekas ut. De belastar kroppen med snabba sockerchocker som kan leda till överintag av kalorier och störa insulinregleringen.

Till detta kommer industriella transfetter som påverkar blodfetterna negativt genom att höja det skadliga LDL-kolesterolet och sänka det skyddande HDL. Effekten blir en ökad risk för åderförfettning och hjärtproblem.

Men forskarna understryker att slutsatsen inte är att man måste sluta helt, utan snarare att hålla konsumtionen på en låg nivå över tid.

“Målet bör inte vara perfektion utan snarare ett hälsosamt och förnuftigt kostmönster som ger utrymme för njutning”, säger forskare Gunter Kuhnle, professor i näringslära och livsmedelsvetenskap vid University of Reading.

