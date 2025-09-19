Dagensps.se
Weekend

Så farligt är det att äta korv varje dag, enligt forskare

En ny studie visar att även små vardagsportioner av korv och läsk kan kopplas till ökad sjukdomsrisk.
En ny studie visar att även små vardagsportioner av korv och läsk kan kopplas till ökad sjukdomsrisk.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Det är mat som finns i varje butik och som ofta slinker ner i vardagen. Men färska rön visar att även små mängder kan göra skillnad.

En korv här och en läsk där. Vad gör det egentligen?

Enligt forskarna kan även små dagliga mängder bidra till ökad sjukdomsrisk.

En korv kan vara en risk

Forskarna har gått igenom dussintals studier om kost och sjukdom. Analysen visar att även en blygsam daglig konsumtion av bearbetat kött, söta drycker och industriella transfetter är kopplad till högre risk för typ 2-diabetes, hjärtsjukdom och kolorektal cancer.

“Regelbunden konsumtion av även små mängder bearbetat kött, söta drycker och transfettsyror är kopplad till ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, ischemisk hjärtsjukdom och kolorektal cancer”, säger forskaren och studiens huvudförfattare Demewoz Haile vid Institute for Health Metrics and Evaluation vid University of Washington i Seattle.

Earth.com rapporterar att sambandet syntes redan vid låga nivåer, till exempel en enstaka varmkorv eller en 350 ml läsk.

Den nya studien granskade hur små vardagsval, som en enkel korv, kan påverka kroppen. (Foto: Hanna Brunlöf/ TT)
Den nya studien granskade hur små vardagsval, som en enkel korv, kan påverka kroppen.
Riskkurvorna pekar uppåt

Forskarna använde en så kallad bevisbörda-metod, en avancerad form av metaanalys som väger samman data från flera källor. Resultaten visade att kurvorna för sjukdomsrisk steg redan vid låg konsumtion och fortsatte därefter uppåt.

”När vi tittar på de faktiska uppgifterna där är de verkligen anmärkningsvärt konsekventa och anmärkningsvärt starka, och även vid den lägre konsumtionsdosen kan vi fortfarande se en ökad risk för sjukdom”, säger forskaren Mingyang Song, docent i klinisk epidemiologi och nutrition vid Harvard TH Chan School of Public Health.

Forskarna betonar samtidigt att det handlar om samband och inte bevisade orsakssamband.

Så påverkar maten kroppen

Bearbetat kött som varmkorv, bacon, korv och charkuterier är sedan tidigare klassat som cancerframkallande av Internationella byrån för cancerforskning, framför allt med koppling till tjock- och ändtarmscancer. Även sockerhaltiga drycker, från läsk och energidrycker till sötat kaffe och te, pekas ut. De belastar kroppen med snabba sockerchocker som kan leda till överintag av kalorier och störa insulinregleringen.

Till detta kommer industriella transfetter som påverkar blodfetterna negativt genom att höja det skadliga LDL-kolesterolet och sänka det skyddande HDL. Effekten blir en ökad risk för åderförfettning och hjärtproblem.

Men forskarna understryker att slutsatsen inte är att man måste sluta helt, utan snarare att hålla konsumtionen på en låg nivå över tid.

“Målet bör inte vara perfektion utan snarare ett hälsosamt och förnuftigt kostmönster som ger utrymme för njutning”, säger forskare Gunter Kuhnle, professor i näringslära och livsmedelsvetenskap vid University of Reading.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

