Trots sanktioner fraktar grekiska fartyg en tredjedel av Rysslands arktiska gas

Undantaget träffar flaskhalsen

Det är exakt den punkten EU nu har lämnat öppen.

Grekland blockerade hela det 21:a sanktionspaketet i juli för att säkra ett undantag för transport av rysk LNG. När paketet antogs den 23 juli hade Grekland drog längsta strået blivit förhandlingens tydligaste resultat.

Regeln tillåter europeiska bolag att fortsätta frakta rysk LNG till länder utanför EU. Villkoren är långtidskontrakt tecknade före invasionen i februari 2022 och volymer låsta till 2025 års nivå. Beslutet löper till den 25 juli 2027 och förlängs automatiskt ett år i taget om rådet inte säger annat.

Dynagas nämns inte vid namn. Bolaget tecknade sina kontrakt för de fem Arc7-fartygen redan 2015 och omfattas därför av skrivningen. Rederiet hänvisar till avtal som i vissa fall löper till 2065.

”Ett kvasioligopol har skapats, där bara ett fåtal EU-bolag potentiellt kan fortsätta på obestämd tid”, säger sanktionsexperten Tomasz Wlostowski till High North News. Han kallar kompromissen ett stort nederlag för unionens sanktionspolitik på lång sikt.

Grekland pekar åt andra hållet

Aten har argumenterat att ett förbud främst skadar europeiska rederier. Flera grekiska politiker har kallat de planerade sanktionerna ett skott i egen fot, eftersom konkurrenter från tredjeländer skulle kunna ta över transporterna utan att Rysslands intäkter påverkas.

Wickendens invändning är att de fartygen inte finns. Arc7-flottan är byggd för ett enda ändamål och kan inte ersättas av tredjelandsaktörer i närtid.

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CREA har beräknat värdet på rysk LNG fraktad av grekiska fartyg sedan invasionen till omkring 23 miljarder euro.

EU tog 92 procent av lasterna

Av de 11,83 miljoner ton Yamal-LNG som skeppades ut globalt mellan januari och juli gick 10,89 miljoner ton till EU-hamnar. Det är 92,1 procent, till ett uppskattat lastvärde på 6,64 miljarder euro.

Importen till EU steg 13,9 procent jämfört med samma period i fjol. Leveranserna till Asien föll 58,2 procent.

Mönstret syntes redan vid halvårsskiftet, då Realtid rapporterade om rekordimport under första halvåret med 9,89 miljoner ton från Yamal, en ökning med 18 procent.

Enligt CREA:s månadsanalys för juli föll Rysslands LNG-intäkter 36 procent på en månad. Samtidigt hämtade Belgien hela sin LNG-import den månaden från Ryssland.

Nästa steg i Bryssel

Förbudet mot rysk LNG på spotmarknaden gjorde att spotmarknaden stängdes i april, men leveranser på långtidskontrakt fortsätter till den 1 januari 2027.

Efter veckorna av dödläge överväger EU-tjänstemän att lägga fram nya sanktioner styckvis eller i mindre tematiska paket. Det uppger Financial Times, som Berliner Zeitung refererar. Ett nationellt veto skulle då bara träffa den enskilda åtgärden. Parallellt fortsätter jakten på skuggflottan med fler svartlistade fartyg.

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Samma diskussion har dykt upp på varvssidan. Urgewald varnade i juni för att ryska Arktis-tankfartyg kan repareras på danska varv innan skärpta EU-regler träder i kraft 2027.

Tidpunkten är känslig. Med gaslagren fyllda till 57 procent i början av augusti, den lägsta nivån sedan mätningarna började 2009, har Europa litet utrymme att tappa volym snabbt.