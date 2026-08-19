Rysslands helårsexport av flytande naturgas från Arktis vilar på ett femtontal specialbyggda isbrytande tankfartyg, och nästan alla ägs i väst. Ny data visar att ett enda grekiskt rederi fraktade 4,14 miljoner ton från Yamal under årets första sju månader, samtidigt som EU skrev in ett undantag som skyddar just de fartygen.
Trots sanktioner fraktar grekiska fartyg en tredjedel av Rysslands arktiska gas
Rysslands gasexport genom Arktis har en fysisk flaskhals. Helårsleveranser från hamnen Sabetta kräver isgående tankfartyg av klassen Arc7, och de går inte att ersätta med vanliga LNG-fartyg.
Femton sådana fartyg byggdes för Yamal-projektet. Fjorton av dem finns i västlig ägo. Ryssland kan inte beställa nya, eftersom sanktionerna träffar både varv och teknik.
”Det är det starkaste påtryckningsmedel som någon har mot den ryska gassektorn”, säger Luke Wickenden, sanktionsexpert på Centre for Research on Energy and Clean Air, till Berliner Zeitung.
Under 2026 användes fjorton specialfartyg i Yamal-trafiken. Fem av dem tillskrivs det grekiska rederiet Dynagas, kontrollerat av miljardären George Prokopiou.
”Skandal”- Fem fartyg bar 35 procent
Miljöorganisationen Urgewald står bakom siffrorna. Enligt Urgewalds genomgång av Kpler-data transporterade Dynagasägda fartyg 4,14 miljoner ton LNG från Yamal mellan januari och juli 2026, motsvarande 35 procent av projektets hela exportvolym.
Det handlade om 57 laster. Av dem gick 53 till hamnar inom EU, tillsammans 3,86 miljoner ton. Bruttovärdet uppskattas till cirka 2,35 miljarder euro, ungefär 26 miljarder kronor, räknat på månatliga europeiska gaspriser. Siffran avser lasternas värde, inte rederiets intäkter.
Yamals totala export låg nästan stilla jämfört med i fjol. Volymen som Dynagas fraktade steg fem procent.
”Ett grekiskt rederi transporterade mer än en tredjedel av Yamal LNG under de första sju månaderna 2026”, säger Sebastian Rötters, sanktionsexpert på Urgewald.
Han kallar det skandalöst att Grekland drev igenom ett undantag som kan gynna Prokopiou. EU har enligt honom försvagat ett av sina starkaste verktyg mot den ryska arktiska gashandeln.
Undantaget träffar flaskhalsen
Det är exakt den punkten EU nu har lämnat öppen.
Grekland blockerade hela det 21:a sanktionspaketet i juli för att säkra ett undantag för transport av rysk LNG. När paketet antogs den 23 juli hade Grekland drog längsta strået blivit förhandlingens tydligaste resultat.
Regeln tillåter europeiska bolag att fortsätta frakta rysk LNG till länder utanför EU. Villkoren är långtidskontrakt tecknade före invasionen i februari 2022 och volymer låsta till 2025 års nivå. Beslutet löper till den 25 juli 2027 och förlängs automatiskt ett år i taget om rådet inte säger annat.
Dynagas nämns inte vid namn. Bolaget tecknade sina kontrakt för de fem Arc7-fartygen redan 2015 och omfattas därför av skrivningen. Rederiet hänvisar till avtal som i vissa fall löper till 2065.
”Ett kvasioligopol har skapats, där bara ett fåtal EU-bolag potentiellt kan fortsätta på obestämd tid”, säger sanktionsexperten Tomasz Wlostowski till High North News. Han kallar kompromissen ett stort nederlag för unionens sanktionspolitik på lång sikt.
Grekland pekar åt andra hållet
Aten har argumenterat att ett förbud främst skadar europeiska rederier. Flera grekiska politiker har kallat de planerade sanktionerna ett skott i egen fot, eftersom konkurrenter från tredjeländer skulle kunna ta över transporterna utan att Rysslands intäkter påverkas.
Wickendens invändning är att de fartygen inte finns. Arc7-flottan är byggd för ett enda ändamål och kan inte ersättas av tredjelandsaktörer i närtid.
CREA har beräknat värdet på rysk LNG fraktad av grekiska fartyg sedan invasionen till omkring 23 miljarder euro.
EU tog 92 procent av lasterna
Av de 11,83 miljoner ton Yamal-LNG som skeppades ut globalt mellan januari och juli gick 10,89 miljoner ton till EU-hamnar. Det är 92,1 procent, till ett uppskattat lastvärde på 6,64 miljarder euro.
Importen till EU steg 13,9 procent jämfört med samma period i fjol. Leveranserna till Asien föll 58,2 procent.
Mönstret syntes redan vid halvårsskiftet, då Realtid rapporterade om rekordimport under första halvåret med 9,89 miljoner ton från Yamal, en ökning med 18 procent.
Enligt CREA:s månadsanalys för juli föll Rysslands LNG-intäkter 36 procent på en månad. Samtidigt hämtade Belgien hela sin LNG-import den månaden från Ryssland.
Nästa steg i Bryssel
Förbudet mot rysk LNG på spotmarknaden gjorde att spotmarknaden stängdes i april, men leveranser på långtidskontrakt fortsätter till den 1 januari 2027.
Efter veckorna av dödläge överväger EU-tjänstemän att lägga fram nya sanktioner styckvis eller i mindre tematiska paket. Det uppger Financial Times, som Berliner Zeitung refererar. Ett nationellt veto skulle då bara träffa den enskilda åtgärden. Parallellt fortsätter jakten på skuggflottan med fler svartlistade fartyg.
Samma diskussion har dykt upp på varvssidan. Urgewald varnade i juni för att ryska Arktis-tankfartyg kan repareras på danska varv innan skärpta EU-regler träder i kraft 2027.
Tidpunkten är känslig. Med gaslagren fyllda till 57 procent i början av augusti, den lägsta nivån sedan mätningarna började 2009, har Europa litet utrymme att tappa volym snabbt.