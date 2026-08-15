Europas gaslager var bara fyllda till 57,1 procent i början av när augusti – den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes 2009. Samtidigt driver värmepumparna upp kvällspriset.
57 procent fulla gaslager – nu tar vinterns elräkning form i Europa
Mindre solenergi på grund av solförmörkelse och värmeböljor som gör att fläktar och luftkonditionering går på högvarv.
Orsakerna som anges till skenande elpriser är flera, men en bidragande faktor som fram till nu inte nämnts är att fler européer använder värmepumpar i sina hem, enligt vissa bedömare.
Värmepumpar har använts i hög utsträckning i sommar för kylning på grund av extremvärmen.
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Analys: Värmepumparna eldar på elpriset
Det här skriver norska E24 och uppger med hänvisning till European Heat Pump Association (EHPA) att det i fjol installerades värmepumpar motsvarande 25 procent av Europas gasimport från Mellanöstern.
För att kyla hushållen krävs det el. Det blir påtagligt när solen går ner på kvällen och solens strålar inte längre når solpanelerna och vindkraftverken står stilla.
Det här gör att elen blir dyr, även om en del är skeptiska till att förklaringen är värmepumparnas framfart medan andra hävdar att det är luftkonditionering som driver upp elpriserna, samtidigt som vattenreserverna sinar i hetta och torka.
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Rusning till värmepumpar efter Ukrainakriget
En analys från Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), som E24 refererar till, visar att det är Rysslands invasionskrig i Ukraina som utlöst den starka efterfrågan på värmepumpar.
Det märktes direkt i spåren av energikrisen som följde efter krigsutbrottet.
I EU beslutade man 2022, samma år som Ryssland i februari gick in i Ukraina, att minska behovet av rysk energi och bygga ut sina förnybara energilösningar med hjälp av nya leverantörer.
IEEFA konstaterar att det har fungerat. Gasbehovet har sjunkit kraftigt i Europa, bland annat till följd av den starka utvecklingen för värmepumpar.
Behovet väntas krympa fortsatt rejält om EU lyckas nå målet på fyra miljoner värmepumpar till 2030.
Lägsta gasnivåerna i Europa sedan 2009
Den nästan helt stoppade exporten av flytande naturgas (LNG) i spåren av oroligheterna i Mellanöstern gör det samtidigt svårt för Europa att fylla sina gaslager innan vintern, och bufferten på gasnivåerna är nu säsongsmässigt de längsta på 18 år, vilket flera medier rapporterar om.
”Tidigare i somras var de europeiska gaslagren bara fulla till 56 procent. Genomsnittet för de senaste fem åren vid samma tidpunkt är 72 procent, enligt analytiker på ING”, skriver E24 och förklarar att gaslagren väntas vara fyllda till 75 procent i slutet av oktober, vilket understiger målet på 80 procent.
Han har en annan förklaring till prisökningen
Jean-Paul Harreman, chef för Montel Analytics, lyfter fram vattenbristen i europeiska floder som en stor orsak till prisökningen på el.
Detta gör, menar han, att kärnkraftverk och kolkraftverk stängs av, och att gaskraftverk blir mindre effektiva när det är mycket varmt.
Vattenkraftproduktionen i södra Norge och Sverige har varit ovanligt låg i år, poängterar han också.
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