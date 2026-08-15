57 procent fulla gaslager – nu tar vinterns elräkning form i Europa

Rusning till värmepumpar efter Ukrainakriget

En analys från Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), som E24 refererar till, visar att det är Rysslands invasionskrig i Ukraina som utlöst den starka efterfrågan på värmepumpar.

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Det märktes direkt i spåren av energikrisen som följde efter krigsutbrottet.

I EU beslutade man 2022, samma år som Ryssland i februari gick in i Ukraina, att minska behovet av rysk energi och bygga ut sina förnybara energilösningar med hjälp av nya leverantörer.

IEEFA konstaterar att det har fungerat. Gasbehovet har sjunkit kraftigt i Europa, bland annat till följd av den starka utvecklingen för värmepumpar.

Behovet väntas krympa fortsatt rejält om EU lyckas nå målet på fyra miljoner värmepumpar till 2030.

Lägsta gasnivåerna i Europa sedan 2009

Den nästan helt stoppade exporten av flytande naturgas (LNG) i spåren av oroligheterna i Mellanöstern gör det samtidigt svårt för Europa att fylla sina gaslager innan vintern, och bufferten på gasnivåerna är nu säsongsmässigt de längsta på 18 år, vilket flera medier rapporterar om.

”Tidigare i somras var de europeiska gaslagren bara fulla till 56 procent. Genomsnittet för de senaste fem åren vid samma tidpunkt är 72 procent, enligt analytiker på ING”, skriver E24 och förklarar att gaslagren väntas vara fyllda till 75 procent i slutet av oktober, vilket understiger målet på 80 procent.

Han har en annan förklaring till prisökningen

Jean-Paul Harreman, chef för Montel Analytics, lyfter fram vattenbristen i europeiska floder som en stor orsak till prisökningen på el.

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Detta gör, menar han, att kärnkraftverk och kolkraftverk stängs av, och att gaskraftverk blir mindre effektiva när det är mycket varmt.

Vattenkraftproduktionen i södra Norge och Sverige har varit ovanligt låg i år, poängterar han också.

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