EU stoppar rysk LNG i dag – risk för ännu högre gaspriser

Förbudet innebär att omkring tre miljoner ton LNG per år försvinner från den europeiska marknaden. Det motsvarar ungefär tre procent av EU:s totala gasförbrukning.

Samtidigt visar utvecklingen att Europas gasmarknad redan befinner sig i ett känsligt läge.

Tidigare analyser pekar på att EU:s ökade beroende av flytande naturgas har gjort kontinenten till en global prisdrivare, där även mindre förändringar i utbud snabbt får genomslag i prisnivåerna.

Ett pressat läge

Åtgärden införs i ett redan ansträngt energiläge. Konflikten i Mellanöstern har drivit upp gaspriserna kraftigt, med ökningar på omkring 40 procent under våren.

När utbudet samtidigt stramas åt riskerar marknaden att reagera snabbt.

“Detta sker vid en svår tidpunkt för energimarknaden”, framgår av rapporteringen kring beslutet.

Effekten blir att Europa i högre grad måste konkurrera om alternativa leveranser från USA, Qatar och andra exportörer.