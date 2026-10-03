Jeff Bezos lovade 10 miljarder dollar till miljön 2020 – har långt kvar

Insatsen omfattar områden i Cooköarna, Kiribati, Papua Nya Guinea, Tonga och Vanuatu. Den ska skydda över 625 000 kvadratkilometer hav och stödja regeringar i regionen, uppger Fortune.

Det gör Stilla havet så utsatt

Stilla havet drabbas hårt av stigande havstemperaturer och försurning som hotar både det marina ekosystem och lokala ekonomier. Enligt Världsorganisationen för meteorologi upplevde regionen sitt näst varmaste år någonsin under 2025. Detta skapar allvarliga påfrestningar på fiske och livsmedelssystem.

”I hela Asien och Stillahavsområdet intensifierar värmen riskerna med flera olika faror, vilket påverkar livsmedelssystem, folkhälsa, infrastruktur och hav, och sätter nya påfrestningar på hälsa och försörjning”, säger Armida Salsiah Alisjahbana, verkställande sekreterare för FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet, i ett uttalande som det amerikanska affärsmagasinet återger.

Framsteg för att skydda vatten

En del av pengarna från techmiljardären Jeff Bezos fond går till miljöorganisationen Rare för att hjälpa stater att utveckla förslag om biologisk mångfald på internationellt vatten. Detta arbete underlättas av att FN:s höghavsavtal trädde i kraft i januari. Tidigare insatser har redan lett till att 17 av regionens 22 länder arbetar med att skydda sina vatten.

Fonden leds av Lauren Sánchez Bezos, Jeff Bezos fru sedan juni 2025, som har varit vice ordförande sedan starten. Arbetet fortsätter nu med högt tempo för att nå målet att skydda trettio procent av planeten till år 2030. Samtidigt återstår en betydande del av miljarderna att dela ut innan tidsfristen löper ut vid decenniets slut.

”Där ute är havet inte bara en vacker utsikt. Det är vägen, skafferiet, bakgården”, säger Sánchez Bezos i ett uttalande.

Så ser Jeff Bezos-fondens plan ut

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Times of India skriver: ”Stillahavsprogrammet är bara en del av en ovanligt hektisk period för Bezos Earth Fund. Sedan april har organisationen aviserat 34 miljoner dollar för mer hållbara material, 26 miljoner dollar för upptäckt och förebyggande av skogsbränder och 100 miljoner dollar för projekt som syftar till att omvandla ledig stadsmark till parker i åtta amerikanska städer, enligt rapporter från Bezos Earth Fund och Fortune. Ytterligare 100 miljoner dollar har avsatts genom ett partnerskap med Leonardo DiCaprios Re för att stödja insatser som involverar några av världens mest hotade arter.”