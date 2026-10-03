Boeing-plan i extrem dykning: Så överlevde 737 MAX skräckresan

Under den dramatiska incidenten två timmar på en FlyDubai-flygning i veckan föll planet drygt 14000 fot, cirka 4 300 meter, på bara en halv minut.

”Med förstestyrmannen kuvad och kaptenen skadad tog två piloter som färdades i kabinen kontroll över cockpiten. Preliminära flygdata tyder på att de kunde få planet under kontroll igen klockan 9:24. Flygplanet skadades under processen. En del av rodret, som används för att kontrollera sidorörelser, bröts av från stjärtfenan”, berättar The Wall Street Journal.

Planet kan ha närmat sig ljudvallen

Rapporter tyder på att planet kan ha närmat sig eller till och med kortvarigt nått ljudvallen under den snabba färden, skriver tidningen som rapporterar om skräckfärden för de 170 passagerarna och besättningsmedlemmarna ombord.

Experter påpekar att kommersiella flygplan i regel möter effekterna av ljudets hastighet redan innan de faktiskt når upp till den. Vid sådana hastigheter uppstår risker för kraftiga vibrationer och svårigheter att behålla kontrollen.

Hårda krav och säkerhetsmarginaler

Moderna flygplan konstrueras för att tåla stora påfrestningar. Luftfartsregler kräver att nya passagerarplan testas och har konstruktionshastigheter som ligger väl över de normala operativa begränsningarna.

Detta inkluderar rigorösa tester för att säkerställa att vingar och stjärtparti inte drabbas av destruktiva vibrationer.

Flygbolag och tillverkare analyserar nu flygdata och färdskrivare för att förstå exakt vad som hände i luften.

ANNONS

Piloterna gjorde en hjältebragd

Piloterna som tog kontroll över det nästan fyra år gamla flygplanet fortsätta flyga i över en timme efter dramatiken och kunde enligt WSJ landa säkert trots en skadad komponent på stjärtfenan.

Den exakta hastigheten och krafterna bakom det inträffade kommer nu att klarläggas genom analys av färdskrivaren, framgår det.

”Utredarna kommer att förlita sig på data från flygplanets svarta lådor för att ta hänsyn till andra relevanta faktorer, inklusive vindhastighet och utomhustemperatur”, uppger WSJ och konstaterar att Boeing avböjt att kommentera händelsen.