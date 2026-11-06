Sociologen: Med AI och basinkomst kan jobb bli lyx för en elit

I en intervju publicerad i den tyska tidningen Tagesspiegel fick Allison Pugh, sociolog vid Johns Hopkins University, frågan om en basinkomst som alla får, även de som inte arbetar. Hon svarade då:

Det stöder alltså en värld där arbete blir en lyx som troligen bara är förbehållen en elit, teknikexperterna i toppen.

Människor förlorar sin värdighet om AI ersätter allt arbete, menar Pugh. Hon talar om en AI-tsunami som är på väg. I denna värld blir yrken där social kompetens spelar stor roll en konkurrensfördel. Pugh tar exemplet med frisörer vars kunder gärna vill småprata. Att bli sedd av en annan människa ger en känsla av värdighet, mening, ömsesidig förståelse och samhörighet, säger hon.

Färre unga i AI-utsatta yrken

I Sverige minskade sysselsättningen bland 22- till 25-åringar i AI-utsatta yrken med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med mindre utsatta yrken hos samma arbetsgivare. Nedgången kom efter lanseringen av ChatGPT, enligt en studie av forskare vid bland annat Örebro universitet och Ratio.

Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, sa i Ratios nyhet i mars: