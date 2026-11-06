Om alla får basinkomst kan arbete bli en lyx för en teknikelit, enligt den amerikanska sociologen Allison Pugh. Enligt henne skulle staten kunna stärka grundtryggheten inom sjukvård, boende och utbildning för alla, oavsett jobb.
Sociologen: Med AI och basinkomst kan jobb bli lyx för en elit
Ponera en värld där AI tar över majoriteten av löneyrkena, förutom en liten klick av teknikeliter högst upp på toppen. För dessa är det en lyx att lönearbeta, men för alla andra kan massuppsägningarna leda till ekonomisk trygghet i form av en basinkomst.
I en intervju publicerad i den tyska tidningen Tagesspiegel fick Allison Pugh, sociolog vid Johns Hopkins University, frågan om en basinkomst som alla får, även de som inte arbetar. Hon svarade då:
Det stöder alltså en värld där arbete blir en lyx som troligen bara är förbehållen en elit, teknikexperterna i toppen.
Människor förlorar sin värdighet om AI ersätter allt arbete, menar Pugh. Hon talar om en AI-tsunami som är på väg. I denna värld blir yrken där social kompetens spelar stor roll en konkurrensfördel. Pugh tar exemplet med frisörer vars kunder gärna vill småprata. Att bli sedd av en annan människa ger en känsla av värdighet, mening, ömsesidig förståelse och samhörighet, säger hon.
Färre unga i AI-utsatta yrken
I Sverige minskade sysselsättningen bland 22- till 25-åringar i AI-utsatta yrken med upp till 5,5 procent i början av 2025, jämfört med mindre utsatta yrken hos samma arbetsgivare. Nedgången kom efter lanseringen av ChatGPT, enligt en studie av forskare vid bland annat Örebro universitet och Ratio.
Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, sa i Ratios nyhet i mars:
Vi ser en påtaglig nedgång i sysselsättning bland unga, vilket åtminstone delvis verkar kunna härledas till framkomsten av generativ AI.
Praktiska yrken berörs lite
Någon bred effekt av AI på sysselsättningen syns ännu inte i Sverige, rapporterade TT den 2 november 2026. Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, sa till TT:
Det finns praktiska yrkesutbildningar på gymnasiet där AI spelar en väldigt marginell roll.
I januari uppmanade Patrick Joyce, chefekonom på Almega, unga att skaffa en yrkesutbildning, enligt Dagens PS. Det är i linje med vad Pugh antyder.
Jag skulle säga, skaffa en yrkesutbildning. Jobba med kroppen, eller jobba direkt med människor.
Han säger även att han ännu inte har sett någon negativ effekt av AI på sysselsättningen.
Under 2025 använde 37 procent av alla från 16 år och uppåt generativ AI, mot 25 procent året innan, enligt SCB.
Hur långt det är kvar innan Pughs värld blir verklighet, eller hur lång tid det tar innan regleringar eventuellt istället kommer ikapp, är i dagsläget oklart. Det som står klart är dock att jättarna som utvecklar AI, också varnar för AI, och är eniga om att utvecklingen borde saktas ned.
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