Tolv senatorer, sex av dem republikaner, kräver att Trump river upp dieselavtalet med Putin – bedömningen är att dieselpriset inte påverkas nämnvärt.
Tolv senatorer kräver stopp för Trumps dieselavtal med Putin – sex är republikaner
Tolv amerikanska senatorer kräver nu att Donald Trump omedelbart avbryter den uppmärksammade dieselaffären med Ryssland. Det handlar om en bred front där sex av politikerna tillhör hans eget parti republikanerna.
Kritikerna slår fast att uppgörelsen fungerar som en direkt finansiell livlina till Vladimir Putins krigföring i Ukraina. Avtalet tillåter Ryssland att leverera 4,8 miljoner ton, eller nästan 36 miljoner fat, diesel fram till mitten av april.
Kravet ställs i ett känsligt skede då Vita Huset står inför avgörande beslut kring sanktioner mot Ryssland. Avtalet har väckt starka reaktioner inom både det demokratiska lägret och det egna partiet. Senatorerna betonar att importen inte kommer att gagna vanliga amerikaner.
Hjälper inte amerikanarna
”Denna överenskommelse är en gåva till vår motståndare och ett svek mot våra allierade; den bör upphävas”, skriver de lagstiftande senatorerna, enligt CNBC.
”Att tillåta rysk diesel på de globala marknaderna kommer att erbjuda begränsad eller ingen lättnad för amerikanerna”, heter det i brevet till president Trump.
Kontroversiell kursändring
Bakgrunden till konflikten är den turbulenta situationen på energimarknaderna. Höga bränslepriser har pressat hushåll och transportsektor hårt under hösten.
Donald Trump överraskade många bedömare när han tidigare aviserade att USA skulle importera rysk diesel för att dämpa kostnaderna. Beskedet innebar en tydlig helomvändning i relationen till Moskva och kritiserades omedelbart av regeringen i Kiev som varnade för konsekvenserna.
Den uppkomna situationen har blivit en prövning för den interna lojaliteten. Att sex republikanska senatorer öppet sätter sig emot presidentens linje visar hur djupt splittrat partiet är i frågor som rör Ryssland och sanktionerna.
Underminerar sanktionerna
Kritiken från lagstiftarna är glasklar. Senatorerna pekar på att uppgörelsen underminerar det sanktionsverktyg som byggts upp sedan invasionen av Ukraina inleddes. Moskva får genom affären tillgång till nya inkomstkällor som kan stärka statskassan.
Oppositionen i senaten och de upproriska republikanerna kräver nu att kursen läggs om innan skadan blir permanent.
Trump: Jag gjorde rätt val
Frågan är hur Vita Huset väljer att manövrera när det egna partiet sätter hårt mot hårt i en av utrikespolitikens mest känsliga frågor.
Men inget pekar på att Trump ändrar ståndpunkt. ”Jag gjorde rätt val för det amerikanska folket – ALLTID AMERIKA FÖRST!”, skrev presidenten på måndagen på Truth Social.