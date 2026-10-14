Tolv senatorer kräver stopp för Trumps dieselavtal med Putin – sex är republikaner

Kritikerna slår fast att uppgörelsen fungerar som en direkt finansiell livlina till Vladimir Putins krigföring i Ukraina. Avtalet tillåter Ryssland att leverera 4,8 miljoner ton, eller nästan 36 miljoner fat, diesel fram till mitten av april.

Kravet ställs i ett känsligt skede då Vita Huset står inför avgörande beslut kring sanktioner mot Ryssland. Avtalet har väckt starka reaktioner inom både det demokratiska lägret och det egna partiet. Senatorerna betonar att importen inte kommer att gagna vanliga amerikaner.

Hjälper inte amerikanarna

”Denna överenskommelse är en gåva till vår motståndare och ett svek mot våra allierade; den bör upphävas”, skriver de lagstiftande senatorerna, enligt CNBC.

”Att tillåta rysk diesel på de globala marknaderna kommer att erbjuda begränsad eller ingen lättnad för amerikanerna”, heter det i brevet till president Trump.