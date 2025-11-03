Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan

Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS.

Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar eller inte stöttar Donald Trumps ledarskap svarar 63 procent att man är negativa till Trump. Bara 37 procent tycker att han gör ett bra jobb.

Mycket lågt stöd för Trump

Enligt CNN är det här mycket dåliga resultat. “Det ligger sämre till än vad han hade innan han lämnade Vita huset i januari 2021”, skriver CNN. Då tyckte tyckte 62 procent att han gjorde ett dåligt dåligt jobb.

Undersökningen visar också att 47 procent av de registrerade väljarna skulle rösta på en demokrat i dag och 42 procent skulle stödja en republikan. 42 procent säger också att de helt utesluter att rösta på en republikan. Motsvarande siffra för demokraterna är 35 procent.

En annan fakta som kommit fram i opinionsundersökningen som CNN redovisar är att hela 42 procent säger att deras röst är ett sätt att visa missnöje med Donald Trump. Bara 21 procent säger att en röst på republikanerna är stöd för presidenten.

Undersökningen visar också att väljare som lutar mer åt demokrat-hållet tycker att det är viktigt att gå och rösta. På frågan säger 67 procent av demokrat-väljarna att det är mycket viktigt att rösta. Bland republikanska väljare svarar 46 procent att valet nästa år är mycket viktigt.

Liknande resultat

Ungefär liknande resultat visar en opinionsundersökning från Washington Post/Ipsos. Där tycker 41 procent tycker att Trump gör presidentjobbet bra, medan 59 procent är missnöjda.

ANNONS

Samtidigt verkar polariseringen vara jättestor. Bland registrerade republikaner är stödet 86 procent. Hos registrerade demokrater är 95 procent missnöjda.