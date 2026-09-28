Trumps brutna löfte kan kosta honom valsegern i november

Under valrörelsen 2024 lovade den dåvarande kandidaten bot och bättring. I dag visar de officiella siffrorna en annan bild där augusti månads inflation landade på 3,4 procent. Priserna på både mat och drivmedel pressar de amerikanska hushållen hårt och drömmarna om lägre levnadskostnader har kommit på skam.

Ekonom: Trump har skjutit sig själv i foten

Enligt ekonomer som University of South Floridas Michael Snipes beror de fortsatta prisökningarna till stor del på Trumps egen ekonomiska politik. De omfattande tullarna på importvaror och det pågående kriget i Iran pekas ut som de främsta orsakerna till de stigande kostnaderna. Även om vissa varor som ägg har blivit billigare sedan fågelinfluensan släppte sitt grepp drabbas lantbrukare och konsumenter hårt av att tullar på stål och andra insatsvaror driver upp priset på slutprodukterna i butikerna.

Krishärden i Mellanöstern har dessutom fått bensinpriserna att stiga med nästan 37 procent sedan konflikten bröt ut och räntan på ett trettioårigt bolån har kravlat upp till sju procent. Michael Snipes slår fast att det inte är något fundamentalt fel på den amerikanska ekonomin i grunden utan att presidenten helt enkelt har fört en dålig ekonomisk politik.

”Man kan säga att han har skjutit sig själv i foten, för det är faktiskt bara dålig politik som kommer ut från Washinton”, säger Michael Snipes till den danska affärstidningen Børsen.

Väljarna vänder nu USA:s president ryggen

Förbittringen bland de amerikanska väljarna är nu påtaglig. Aktuella sammanvägningar av opinionsmätningar visar att hela 71 procent är missnöjda med hur Trump hanterar inflationen medan bara drygt 24 procent är nöjda. Det svaga ekonomiska förtroendet har snabbt förändrat det politiska landskapet inför det stundande mellanårsvalet om bara fem veckor.

Experter pekar på att det ekonomiska missnöjet har skapat ett helt nytt politiskt läge där även senaten plötsligt är i fara för Republikanerna.

”Det är precis vad kriget i Iran och de höjda priserna har gjort”, konstaterar statsvetaren Thaddeus Kousser från University of California.

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Med fallande konsumentförtroende och historiskt lågt förtroende för den förda ekonomiska politiken står det klart att Donald Trump riskerar att få betala ett mycket högt pris vid valurnorna i november.