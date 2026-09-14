Trump till Zelenskyj: Sluta attackera rysk diesel

”Han måste sluta slå ut dieselbränsle i Ryssland”, säger Trump, enligt Reuters.

Slagit hårt mot ryska raffinaderier

Trump hävdar att de ukrainska attackerna bidrar till den globala bristen på diesel.

”Låt honom gå efter mål, men inte dieselbränsle, eftersom han orsakar en brist”, säger presidenten.

Ukraina har under de senaste månaderna trappat upp drönarattackerna mot ryska raffinaderier och annan energiinfrastruktur. Målet är att slå mot en central inkomstkälla för den ryska krigsmaskinen och samtidigt försvåra Moskvas försörjning av bränsle.

Det har varit framgångsrikt. I ett av världens främsta oljeländer har man tvingats till exportförbud av diesel, och statens intäkter från oljeexport faller kraftigt.

”Attackera inte diesel”

Men tillsammans med kriget i Mellanöstern har effekten också blivit en global brist på diesel. Det slår bland annat mot Europa, som Dagens PS tidigare rapporterat om.

Men också USA. Därav Trumps utspel. Dieselpriset har passerat 6 dollar per gallon för första gången. En gallon motsvarar 3,785 liter.

ANNONS

”Vi pratade med herr Zelenskyj om det. Det finns många andra mål. Attackera inte diesel. Det skadar världen”, säger Trump.

Läs mer: Goldman och JP Morgan vänder – spår räntehöjning på onsdag

Läs mer: ”Europa har ett enormt dieselproblem”

Läs mer: Europa köper diesel från Sydkorea – resa på 19 000 km