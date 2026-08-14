Klartecken för ny övervakning med drönare

”Behöver använda de verktyg som finns”

”Luftfarten befinner sig i en utvecklingsfas där allt fler obemannade luftfartyg ska kunna dela luftrummet med den bemannade luftfarten”, säger Christoffer Massinger.

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”På sikt kommer EU:s ramverk U-space att skapa helt nya möjligheter för en säker och effektiv integration av drönare. Men till dess behöver vi använda de verktyg som finns för att kunna genomföra den här typen av verksamhet säkert och kontrollerat.”

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”Flygsäkerhet alltid viktigast”

I diskussionerna inför beslutet ville flera organisationer ha ett mer långtgående förbud för obemannade luftfartyg i flygplatsers närområde.

”Vi delar så klart uppfattningen att flygsäkerheten alltid ska ha högsta prioritet. Men att ha ett generellt förbud för en viss typ av luftrumsbrukare är inte förenligt med gällande lagstiftning eller principerna om ett flexibelt utnyttjande av luftrummet”, säger Christoffer Massinger.

Det här är det första beslutet av sitt slag. Polismyndigheten har för avsikt att införa den här förmågan i flera större städer, bland annat i Stockholm, Södertälje och Göteborg.Det kan således bli fler beslut under året.

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Utomlands har polis fått agera kring flygplatser vid drönarattacker, här i Leipzig. Nu ska polisen få göra ny typ av övervakning med drönare i Sverige. (Foto: Hendrik Schmidt /AP-TT)

Kan använda drönare dygnet runt

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Hos polisen är man nöjd och ser chansen att kunna utvidga sin övervakning via drönare markant.

”Genom detta beslut får vi möjlighet att nyttja våra drönare dygnet runt”, säger Peter Holmstedt, chef för kamerateknikgruppen i polisregion Öst.

”Det innebär kortare responstider och att vi kan snabbare etablera en luftlägesbild över aktuella brottsplatser och leta efter eventuella gärningsmän.”

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