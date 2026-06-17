Sverige köper pansarfordon för strid i arktisk miljö

Det gäller upphandlingen av Patria Trackx, ett bandgående pansartransportfordon som är skapat för att klara operationer i arktiska och andra utmanande miljöer.

Patria Trackx har utvecklats inom ramen för Famous-programmet, det europeiska samarbetsprojekt som stöds av EDF, EU:s försvarsfond.

I programmet sammanförs nästan 20 tillverkare från hela Europa, som så här långt fått cirka 100 miljoner i EU-finansiering.

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Svåra terränger och väder

Som fordon kombinerar Patria Trackx funktioner som traditionellt förknippas både med hjul- och bandförsedda plattformar, vilket ger hög rörlighet i olika terränger och olika typer av väderförhållanden.

Samtidigt erbjuder fordonet ballistiskt skydd och operativ flexibilitet, enligt tillverkaren.

För Sverige och Finland ger fordonet en viktig kapacitet för bättre rörlighet hos landstyrkor som opererar i svår terräng.

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