I samband med världens största försvarsmässa har Sverige och Finland skrivit avtal. Det handlar om pansarfordon för strid i arktisk miljö.
Sverige köper pansarfordon för strid i arktisk miljö
Just nu pågår världens största försvarsmässa i Paris, Eurosatory 2026. I samband med den har Sverige, i form av FMV, och Finland skrivit ett genomförandeavtal kring ett samarbete.
Det gäller upphandlingen av Patria Trackx, ett bandgående pansartransportfordon som är skapat för att klara operationer i arktiska och andra utmanande miljöer.
Patria Trackx har utvecklats inom ramen för Famous-programmet, det europeiska samarbetsprojekt som stöds av EDF, EU:s försvarsfond.
I programmet sammanförs nästan 20 tillverkare från hela Europa, som så här långt fått cirka 100 miljoner i EU-finansiering.
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Svåra terränger och väder
Som fordon kombinerar Patria Trackx funktioner som traditionellt förknippas både med hjul- och bandförsedda plattformar, vilket ger hög rörlighet i olika terränger och olika typer av väderförhållanden.
Samtidigt erbjuder fordonet ballistiskt skydd och operativ flexibilitet, enligt tillverkaren.
För Sverige och Finland ger fordonet en viktig kapacitet för bättre rörlighet hos landstyrkor som opererar i svår terräng.
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Finsk-norsk försvarskoncern
Patria är ett försvarsföretag som ägs av finska staten (50,1 procent) och norska Kongsberg (49,9 procent).
Patria äger i sin tur 50 procent av Nammo, med norskt huvudkontor och svensk verksamhet i Karlskoga, Lindesberg, Karlsborg och Vingåker.
Finska Patria har produktion – förutom i Norge, Sverige och Finland – i Lettland, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Slovakien och Japan.
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Pansarfordon till Slovakien
I samband med Eurosatory 2026 meddelar Patria även att man uppdaterat ett avtal med Slovakiens försvarsministerium kring bepansrade fordon.
”Medan detaljerna förblir konfidentiella, säkerställer avtalet fortsatt leverans av våra bepansrade fordon till de slovakiska väpnade styrkorna”, säger Jussi Järvinen som är vice vd för Patrias Protected Mobility.
Avtalet gäller Patria AMB XP 8×8 som av företaget beskrivs som ett ”marknadsledande, toppmodernt, modulärt och robust bepansrat fordon som ger överlägsen eldkraft, skydd och rörlighet.”
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Lanserar motvapen till drönare
Vid Eurosatory 2026 lanserar Patria även sin Patria WISPR, Weapon Indication and Sensing Passive Radar.
Pågående militära operationer har lett till att väpnade styrkor har omvärderat hur man kan upprätthålla kontinuerlig slagfältsövervakning i miljöer där utsläpp ökar exponeringen, skriver Patria i ett pressmeddelande.
”Patria WISPR kommer att vara avgörande för att möjliggöra en ny nivå av motståndskraft och överlevnadsförmåga i motbatterioperationer”, säger Mikko Leino, vice vd för Patria inom försvar och vapensystem.
”I dagens operativa miljö, där tiden från detektering till attack är kort, riskerar aktiv radar att exponeras på grund av sina utsläpp. Patria WISPR svarar på denna utmaning genom att tillhandahålla en tyst projektildetektering.”
Förutom projektildetektering och vapenlokalisering kan det multifunktionella passiva radarsystemet användas för luftövervakning.
”Detta möjliggör detektering och spårning av luftmål, inklusive svårupptäckta och mycket manövrerbara drönare som arbetar i radiotystnad”, påpekar det finska företaget.