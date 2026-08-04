I en ny europeisk rankning lyfts Sveriges underrättelsetjänst och karaktäriseras som en av Europas bästa. Revansch för de svenska spionerna.
Revanschen: Nu hyllas de svenska spionerna
Den svenska spionverksamheten har haft ett svårt halvsekel, där framför allt säkerhetspolisen Säpo inte fått särskilt många positiva betyg.
Påpekandena om Säpo har mest handlat om dess eviga oförmåga att avslöja riktiga spioner, andra än de som överlämnats och satts i knät på dem av de eviga samarbetspartnerna amerikanska CIA, brittiska MI6 och israeliska Mossad.
Den militära underrättelseverksamheten har inte haft samma skamfilade ryktena – och nu kommer ett kraftigt lyft i synen på svensk underrättelsetjänst i sin helhet.
En panel bestående av 60 nuvarande och nyligen avgångna ledare inom europeisk underrättelseverksamhet har för första gången rankat kontinentens länder när det gäller denna sektor.
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60 meriterade chefer
Denna vecka publicerar franska L´Express en 28-sidig rapport, där det mest intressanta är den rankning officerarna gjort av de olika länderna.
De 60 officerarna representerar 25 länder. Var och en av dem har fått ranka de fem främsta europeiska underrättelsetjänsterna utifrån effektivitet och tillförlitlighet.
Förutom europeiska underrättelsechefer ingår representanter för amerikanska CIA och israeliska Mossad.
Rapporten ger en sällsynt inblick i hur underrättelsesektorn bedömer styrkor, svagheter och tillförlitlighet.
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Norden har höjt kvalitén
Bakom de fem främsta länderna – och förutsägbara topparna – kommer NB8, ”Norden”, som är ett begrepp för de fem nordiska staterna och de tre baltiska.
”Dessa underrättelsetjänster delar en specialitet i form av teknisk underrättelseinhämtning, ett gott rykte och en gemensam motståndare i Ryssland”, sammanfattar L´Express.
”De är effektiva eftersom de fokuserar på vad som för dem är en överlevnadsfråga”, konstaterar en tidigare brittisk underrättelsechef.
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Sverige ”värderas högt”
Sverige, sexa i Europa i rankningen, anses utmärka sig genom en bredare förmågeprofil.
”Dess specialitet, ett arv från kalla kriget, är mänsklig underrättelseinhämtning, ofta i nära samarbete med MI6 och CIA”, säger Peter B Lund hos L´Express.
Lund presenteras som ”högt uppsatt inom den svenska underrättelsetjänsten fram till 2019.”
Sverige får även beröm för en annan profilering. ”På senare tid har precisionen i landets signalspaning gällande ryska militära förflyttningar värderats högt.”
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Finland? Nja…
Våra grannländer? Norge skuggar oss på sjunde plats och Danmark är tia.
Finland hittar vi på 13:e plats – med kommentaren ”i Finland är det ofta vanliga medborgare som upptäcker ryska spioner”.
Norge har en underrättelsetradition med fokus på ”havet och Arktis”, påpekar svenske pensionerade officeren Jörgen Holmlund.
Estland får beröm och en åttonde plats.
”Estländarna utmärker sig inom cyberområdet”, hävdar Ralph Goff.
”Deras årsrapporter ger den mest precisa insikten i rysk strategi och hybridhot. Varje myndighet ser fram emot dem”, bekräftar en tidigare högt uppsatt polsk underrättelsetjänsteman.
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Listan/Europas underrättelsetjänster rankade
1. Storbritannien 251 poäng
2. Frankrike 169
3. Nederländerna 97
4. Ukraina 77
5. Tyskland 62
6. Sverige 40
7. Norge 34
8. Estland 27
9. Polen 22
10. Danmark 16
11. Rumänien 15
12. Spanien 13
13. Finland 11
13. Schweiz 11
15. Italien 9
15. Belgien 9
15. Tjeckien 9
18. Litauen 8
19. Portugal 6
20. Österrike 3
21. Lettland 1
(Källa: L´Express)