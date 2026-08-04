Revanschen: Nu hyllas de svenska spionerna

Norden har höjt kvalitén

Bakom de fem främsta länderna – och förutsägbara topparna – kommer NB8, ”Norden”, som är ett begrepp för de fem nordiska staterna och de tre baltiska.

”Dessa underrättelsetjänster delar en specialitet i form av teknisk underrättelseinhämtning, ett gott rykte och en gemensam motståndare i Ryssland”, sammanfattar L´Express.

”De är effektiva eftersom de fokuserar på vad som för dem är en överlevnadsfråga”, konstaterar en tidigare brittisk underrättelsechef.

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Sverige ”värderas högt”

Sverige, sexa i Europa i rankningen, anses utmärka sig genom en bredare förmågeprofil.

”Dess specialitet, ett arv från kalla kriget, är mänsklig underrättelseinhämtning, ofta i nära samarbete med MI6 och CIA”, säger Peter B Lund hos L´Express.

Lund presenteras som ”högt uppsatt inom den svenska underrättelsetjänsten fram till 2019.”

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Sverige får även beröm för en annan profilering. ”På senare tid har precisionen i landets signalspaning gällande ryska militära förflyttningar värderats högt.”

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Efter ”de fem stora” rankas Sverige som landet med de bästa spionerna och underrättelsetjänst i en ny stor europeisk rankning. (Foto: Akira Suemori /AP-TT)

Finland? Nja…

Våra grannländer? Norge skuggar oss på sjunde plats och Danmark är tia.

Finland hittar vi på 13:e plats – med kommentaren ”i Finland är det ofta vanliga medborgare som upptäcker ryska spioner”.

Norge har en underrättelsetradition med fokus på ”havet och Arktis”, påpekar svenske pensionerade officeren Jörgen Holmlund.

Estland får beröm och en åttonde plats.

”Estländarna utmärker sig inom cyberområdet”, hävdar Ralph Goff.

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”Deras årsrapporter ger den mest precisa insikten i rysk strategi och hybridhot. Varje myndighet ser fram emot dem”, bekräftar en tidigare högt uppsatt polsk underrättelsetjänsteman.

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Listan/Europas underrättelsetjänster rankade

1. Storbritannien 251 poäng

2. Frankrike 169

3. Nederländerna 97

4. Ukraina 77

5. Tyskland 62

6. Sverige 40

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7. Norge 34

8. Estland 27

9. Polen 22

10. Danmark 16

11. Rumänien 15

12. Spanien 13

13. Finland 11

13. Schweiz 11

15. Italien 9

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15. Belgien 9

15. Tjeckien 9

18. Litauen 8

19. Portugal 6

20. Österrike 3

21. Lettland 1

(Källa: L´Express)