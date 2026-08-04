EU vill stärka gränser efter migrantkrisen i Ceuta

Hon uppmanar medlemsländerna att dra lärdom av händelserna och efterlyser ”ett gemensamt europeiskt svar, enad handling och solidaritet” för att möta den irreguljära migrationen.

Extrainsatt videomöte

På tisdagen håller EU:s inrikesministrar ett extrainsatt videomöte om situationen.

Von der Leyen pekar ut fem områden där EU behöver intensifiera arbetet – förebygga irreguljär migration genom samarbete med ursprungs- och transitländer, stärka de yttre gränserna, förbättra systemen för tidig varning, bekämpa människosmuggling och öka antalet återvändanden. Hon öppnar också för att använda fysiska gränshinder där det behövs.

Enligt spanska myndigheter har omkring 69 500 migranter redan återvänt till Marocko. Minst 72 personer har omkommit på den spanska sidan av gränsen och ytterligare elva på den marockanska.