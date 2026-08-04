EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill se skärpta yttre gränser efter den omfattande migrantkrisen i den spanska enklaven Ceuta, där tiotusentals människor tog sig över gränsen från Marocko.
EU vill stärka gränser efter migrantkrisen i Ceuta
I ett brev till Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver hon att händelsen visar att EU måste agera gemensamt.
”Skyddet av alla våra yttre gränser är ett gemensamt europeiskt ansvar”, skriver von der Leyen.
Hon uppmanar medlemsländerna att dra lärdom av händelserna och efterlyser ”ett gemensamt europeiskt svar, enad handling och solidaritet” för att möta den irreguljära migrationen.
Extrainsatt videomöte
På tisdagen håller EU:s inrikesministrar ett extrainsatt videomöte om situationen.
Von der Leyen pekar ut fem områden där EU behöver intensifiera arbetet – förebygga irreguljär migration genom samarbete med ursprungs- och transitländer, stärka de yttre gränserna, förbättra systemen för tidig varning, bekämpa människosmuggling och öka antalet återvändanden. Hon öppnar också för att använda fysiska gränshinder där det behövs.
Enligt spanska myndigheter har omkring 69 500 migranter redan återvänt till Marocko. Minst 72 personer har omkommit på den spanska sidan av gränsen och ytterligare elva på den marockanska.
Italien har infört gränskontroller
Krisen har skapat politiska spänningar inom EU. Italien har tillfälligt återinfört gränskontroller mot Spanien, medan Finland och Danmark har ställt sig bakom beslutet. Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš har dessutom föreslagit att Spaniens deltagande i Schengen tillfälligt ska suspenderas.
Pedro Sánchez riktar skarp kritik mot flera europeiska regeringar.
”Jag är djupt bekymrad över vissa europeiska regeringars agerande”, säger han och anklagar dem för att drivas av ”fördomar, falska nyheter, okunnighet eller politiska intressen”.
Utnyttjade domstolsbeslut
Den spanska regeringen att människosmugglare utnyttjade ett nytt domstolsbeslut som begränsar möjligheten att omedelbart avvisa personer som tagit sig till enklaven sjövägen. För att förhindra nya massövergångar arbetar myndigheterna nu med att installera en flytande barriär utanför Ceutas kust.
Den spanske premiärministern betonar också att Ceuta inte ingår i Schengenområdet.
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