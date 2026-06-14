Splittring i Nato: "Ryssland söker inte konflikt"

Helt annan bedömning

Kommentarerna kommer samtidigt som USA planerar att minska de militära kapaciteter som tilldelas Nato Force Model.

Det är alliansens ”pool” av styrkor och utrustning som kan sättas in inom 10, 30 eller 180 dagar vid en kris.

Den amerikanska bedömningen står i stark kontrast till oron i de baltiska staterna över en minskad amerikansk militär närvaro i Europa.

I en baltisk vy skulle det försvaga Natos avskräckning och kunna få Ryssland att bli mer villigt att gå till attack.

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Viftar bort ryska hot

Grynkewich, som alltså leder det amerikanska kommandot för Europa, viftar undan de argumenten.

”Ryssland förstår att om de skulle försöka något i de baltiska staterna kommer de inte att lyckas. Eftersom de vet att de inte kommer att lyckas kommer de inte att ta risken med något sådant”, hävdar generalen.

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Amerikanska tillgångar som skulle kunna tas bort inkluderar en amerikansk hangarfartygsattackgrupp och alla ubåtar som kan avfyra kryssningsmissiler, ett antal Poseidon-patrullflygplan, flygplan för tankning och F-16 och F-15E stridsflygplan, enligt tyska Die Welt.

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Nedskärningarna bekräftade

Nedskärningarna är en del av Donald Trumps projekt att flytta amerikanska resurser till Asien och västra halvklotet.

USA har redan tillkännagivit planer på att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland och ställa in utplaceringen av långdistansmissiler som skulle ha levererats senare i år.

brandbataljon som planeras anlända till landet senare i år.

”Det är en rad luft- och sjöfartskapaciteter som vi USA behöver i händelse av problem i Stilla havet”, sade Grynkewich i veckan när han bekräftade nedskärningarna.

Han tillade att det handlar om att utveckla beredskapsplanerna utifrån ”vad vi kan ha, under vissa förhållanden, eller vad vi kanske inte har”.

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Amerikanska soldater poserar vid en Nato-övning i Litauen. Men hur länge kommeSå sent som i fredags fick två Gripen-plan skickas ut över Östersjön och möta ryskt stridsflyg – men USA hävdar att Ryssland inte söker konflikt. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

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”Nonsens”, sade Putin

Rysslands president Vladimir Putin avfärdade förra veckan farhågor i Europa om att Ryssland skulle attackera Nato-länder som ”nonsens”.

”Detta är en avsiktlig provokation för att skapa ett hot som egentligen inte existerar och få deras länders befolkning att spendera mer pengar på försvar”, sade Putin.

”Det är bara absurt. Det skulle vara roligt om det inte vore så sorgligt.”

Utifrån den amerikanska Nato-toppmilitärens uttalanden kan vi konstatera att USA och Ryssland i vart fall är överens om det.

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