4 miljoner från staten för varje varg

Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige.

Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt en annan metod som bygger på DNA-analyser är de 323.

Det finns cirka 300 000 registrerade jägare i Sverige och deras lobbyorganisationer är heta på att minska antalet vargar.

Med tanke på denna numerär vill även regeringen och regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, det.

Stora pengar per varg

Regeringen vill nu få ner antalet vargar till i första läget 270, en minskning med 85 stycken enligt den beräkningsmetod som använts i 14 år.

Regeringen ökar för det ändamålet anslaget till Naturvårdsverket med 338 miljoner kronor för åren 2026-2028, nästan 4 miljoner per försvunnen varg om man räknar så.

I somras fick Naturvårdsverket regeringens uppdrag att rapportera 170 vargar som referensvärde för vargstammens storlek i Sveriges rapportering till EU. Det utgör därmed ”golvet” för vargstammen i Sverige.

