Sverige ska minska antalet vargar, i första hand från 355 till 270. För det ändamålet satsar regeringen 338 miljoner kronor.
4 miljoner från staten för varje varg
Mest läst i kategorin
Danmark rustar på Grönland – men mot vem?
Danmark stärker sitt försvar på Grönland. Men är det Ryssland, Kina eller USA man gör sig beredd att försvara sig mot? I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng. I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller …
Nu är 50-miljardersprojektet i gång
Ett historiskt tillfälle. Första spadtaget tas till SSAB:s nya stålverk i Luleå. För 50 miljarder ska det nya svenska stålet bli till. Det är många stora ord när nu marken är förberedd och schaktningsarbetena ska starta för SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå. 2029 ska det stå klart och då vara ett av världens …
Högre vilja hos invandrare att försvara Sverige
Vi har inte krigat som nation på 200 år. Ändå är svenskars försvarsvilja högre än den är i många andra länder. Nu vet forskarna varför. Fältkriget mot Norge 1814, några veckor långt och med den svensk-norska unionen som resultat, är den senaste gången Sverige deltagit i ett krig som aktiv krigförande nation. Men trots att …
Minst 16 500 dog i Europa i sommarens värmeslag
Chockvärmen som uppges vara orsakad av klimatförändringar skördade minst 16 500 liv i Europa under sommaren. Detta visar en studie där effekterna av de extrema temperaturerna i hundratals europeiska städer undersökts, berättar Bloomberg. Dödsfallen i somras i Europa kopplade till värmen var tre gånger högre än vad som annars skulle ha inträffat. Fjärde varmaste sommaren …
Trump projicerades på bilder med Epstein
USA:s president Donald Trumps besök på Windsor Castle blev inte riktigt som han tänkt då en grupp aktivister projicerade bilder med honom tillsammans med sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det hela genomfördes i samband med Trumps statsbesök i Storbritannien och fyra personer har gripits efter kuppen, uppger bland andra CNBC. Windsor Castle är en kunglig residens för …
Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige.
Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt en annan metod som bygger på DNA-analyser är de 323.
Det finns cirka 300 000 registrerade jägare i Sverige och deras lobbyorganisationer är heta på att minska antalet vargar.
Med tanke på denna numerär vill även regeringen och regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, det.
Experter: Återupplivad jättevarg en stor bluff. Dagens PS
Stora pengar per varg
Regeringen vill nu få ner antalet vargar till i första läget 270, en minskning med 85 stycken enligt den beräkningsmetod som använts i 14 år.
Regeringen ökar för det ändamålet anslaget till Naturvårdsverket med 338 miljoner kronor för åren 2026-2028, nästan 4 miljoner per försvunnen varg om man räknar så.
I somras fick Naturvårdsverket regeringens uppdrag att rapportera 170 vargar som referensvärde för vargstammens storlek i Sveriges rapportering till EU. Det utgör därmed ”golvet” för vargstammen i Sverige.
Vargen nedgraderas från strikt skyddad: “Sverige pådrivande”. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
”Stegvis och kontrollerat”
I första hand gäller det dock att minska vargstammen till 270 individer, förklarar regeringen.
”Regeringen verkar för att minska vargstammen på ett stegvis och kontrollerat sätt så att skydds- och licensjakten kan fortsätta samt att gynnsam bevarandestatus bibehålls”, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
”För detta krävs fler förvaltningsåtgärder, ökade resurser och tydliga delmål – det första är att vargstammen ska ned till 270 individer vid nästa licensjakt 2026.”
Ökade anslag i tre år
För att Naturvårdsverket ska klara förvaltningen av vargslakten föreslår regeringen och SD därför en ökning av anslaget till myndigheten.
Det handlar om 81,3 miljoner kronor för 2026, 124,9 miljoner 2027 och 132,1 miljoner 2028, totalt 338,3 miljoner extra.
Pengarna ska bland annat gå till ökade inventeringsinsatser, större genetisk kunskap, mer omfattande övervakning av vargstammen och beredskap för flytt av genetiskt viktiga individer, är beskedet.
Inför årets jakt: Älgen kan klassas som hotad. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Det här draget kan falla fel för Ikea
Gamla köttbullar? Absolut. Hos Ikea är de 40 år. Men nu ska inredningsjätten rulla ut en ny svensk klassiker och riskerar protester. 1985 hade Ikea premiär för köttbullar på sina restaurangmenyer. Sedan dess har de erövrat en lika självklar plats i varuhusen som de platta paketen. Det var ett recept från Severin Sjöstedt Ikea introducerade …
Se upp: Hon fick sin karriär kapad av bedragare
Bedrägerier på nätet handlar inte längre bara om bankkort och pinkoder. Nu växer en ny trend fram: yrkeskapning. Bedrägeriformerna är många.? AI-klonade röster, falska myndighetssamtal och avancerade identitetsstölder drabbar nu både privatpersoner och företag.? Ett lite nyare, men växande, fenomen är ”career identity theft” – yrkeskapning.? Karriär kapad i hemlighet Den amerikanska skribenten Jolissa Skow …
Ekonomer splittrade om Norges ränta
Norges centralbank meddelar sitt räntebeslut på torsdag och frågan är om det kommer en ny räntesänkning eller inte. I juni sänkte de penningpolitiska beslutsfattarna i Norge oväntat räntan och har signalerat att det kan komma ytterligare en räntesänkning, men samtidigt har den norska centralbanken mött argument för att inte genomföra fler lättnader i lånekostnaderna nu, …
4 miljoner från staten för varje varg
Sverige ska minska antalet vargar, i första hand från 355 till 270. För det ändamålet satsar regeringen 338 miljoner kronor. Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige. Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt …
Klientens miljoner frysta – advokat åtalas för penningtvätt
En välanlitad försvarsadvokat står åtalad för grov penningtvätt. I centrum finns skuldebrev och en tidigare klient vars miljoner frystes. En välanlitad brottmålsadvokat i Stockholm har åtalats för grov näringspenningtvätt. Han misstänks ha upprättat skuldebrev som enligt åklagaren syftat till att dölja brottsvinster. Själv nekar han till brott. Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, …