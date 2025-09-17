Dagens PS
Dagensps.se
Världen

4 miljoner från staten för varje varg

Satsar stort på färre vargar i Sverige
Man satsar stort på färre vargar i Sverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Sverige ska minska antalet vargar, i första hand från 355 till 270. För det ändamålet satsar regeringen 338 miljoner kronor.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning finns det 355 eller möjligen 323 vargar i Sverige.

Det handlar om resultat från inventeringsperioden 2024/2025 och enligt en beräkning med omräkningsfaktor som använts i 14 år är antalet 355, enligt en annan metod som bygger på DNA-analyser är de 323.

ANNONS

Det finns cirka 300 000 registrerade jägare i Sverige och deras lobbyorganisationer är heta på att minska antalet vargar.

Med tanke på denna numerär vill även regeringen och regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, det.

Experter: Återupplivad jättevarg en stor bluff. Dagens PS

Stora pengar per varg

Regeringen vill nu få ner antalet vargar till i första läget 270, en minskning med 85 stycken enligt den beräkningsmetod som använts i 14 år.

Regeringen ökar för det ändamålet anslaget till Naturvårdsverket med 338 miljoner kronor för åren 2026-2028, nästan 4 miljoner per försvunnen varg om man räknar så.

I somras fick Naturvårdsverket regeringens uppdrag att rapportera 170 vargar som referensvärde för vargstammens storlek i Sveriges rapportering till EU. Det utgör därmed ”golvet” för vargstammen i Sverige.

ANNONS

Vargen nedgraderas från strikt skyddad: “Sverige pådrivande”. Dagens PS

Vargjakt norr om Laxå i Örebro län. Nu vill regeringen öka takten i decimeringen av vargstammen och satsar extra medel under tre år framåt. (Foto: Anders Wiklund/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

”Stegvis och kontrollerat”

I första hand gäller det dock att minska vargstammen till 270 individer, förklarar regeringen.

”Regeringen verkar för att minska vargstammen på ett stegvis och kontrollerat sätt så att skydds- och licensjakten kan fortsätta samt att gynnsam bevarandestatus bibehålls”, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

”För detta krävs fler förvaltningsåtgärder, ökade resurser och tydliga delmål – det första är att vargstammen ska ned till 270 individer vid nästa licensjakt 2026.”

Ökade anslag i tre år

För att Naturvårdsverket ska klara förvaltningen av vargslakten föreslår regeringen och SD därför en ökning av anslaget till myndigheten.

Det handlar om 81,3 miljoner kronor för 2026, 124,9 miljoner 2027 och 132,1 miljoner 2028, totalt 338,3 miljoner extra.

ANNONS

Pengarna ska bland annat gå till ökade inventeringsinsatser, större genetisk kunskap, mer omfattande övervakning av vargstammen och beredskap för flytt av genetiskt viktiga individer, är beskedet.

Inför årets jakt: Älgen kan klassas som hotad. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JaktregeringenSverigeVarg
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS