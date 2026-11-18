Europa hotas alltmer av resistenta superbakterier I ett stort svenskt turistmål har infektionerna ökat med 716 procent.
Superbakterier: Svenskt semesterparadis hårt drabbat
Antibiotikaresistensen ökar i hela Europa. I vissa länder är ökningen kraftigare och behandlingsalternativen färre.
Det får experter att efterlysa bättre förebyggande åtgärder och en mer ansvarsfull användning av antibiotika.
WHO trycker också på behovet av en mer intensiv kamp mot antibiotikaresistens hos bakterier.
Dagens PS har noterat att resistenta superbakterier direkt ligger bakom en miljon dödsfall per år.
Superbakterier bakom sex miljoner dödsfall varje år. Dagens PS
”Hotar medicinsk framtid”
”Antimikrobiell resistens är utbredd och hotar den moderna medicinens framtid”, varnar Jean-Pierre Niemazi, tillförordnad chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens, citerad av portugisiska Diário de Notícias.
Nu varnar ECDC, Europeiska centrat för förebyggande och kontroll av sjukdomar, för att infektioner orsakade av läkemedelsresistenta superbakterier ökar kraftigt i vissa länder i Europa.
Varje år dör fler än 35 000 människor av antimikrobiell resistens, AMR, inom EU, Island, Liechtenstein och Norge, refererar Euronews.
Det är lika många som dör av influensa, tuberkulor och hiv tillsammans, konstaterar ECDC.
Nya siffror: Svenskar lever friska längst inom EU. Dagens PS
”Allt färre alternativ”
Läkarna får allt färre behandlingsalternativ, säger ECDC-chefen Christian Giske som ser behov av brådskande åtgärder i Europa.
”Utan effektiv antibiotika skulle vi kunna återgå till en ’tid före antibiotikan’, där det vore svårt, om inte omöjligt, att på ett säkert sätt genomföra organtransplantationer, cellgiftsbehandlingar mot cancer, intensivvård och andra medicinska ingrepp”, varnar ECDC i en rapport.
Myndigheten ser särskilt allvarligt på infektioner i blodomloppet orsakade av resistenta bakterier.
Europa ligger efter sina mål för minskning, särskilt kring bakterier förknippade med hög dödlighet bland patienter.
Inom EU ökade den beräknade förekomsten av infektioner med antibiotikaresistenta E. coli-bakterier med 16,4 procent mellan 2019 och 2025, trots att målet var en minskning på 10 procent.
Bantningspiller kan försämra hälsan: Ägg lanseras som lösning. Dagens PS
716 procents ökning
Enligt ECDC:s rapport har Cypern sett en ökning på 716 procent av infektioner orsakade av antibiotikaresistent ”K. pneumoniae”, vilket innebar 21,29 fall per 100 000 invånare förra året.
Landet har även noterat en ökning på 276 procent av blodinfektioner orsakade av antibiotikaresistent ”E. coli”.
När det gäller ”K. pneumoniae” följer Rumänien efter med 18,66 antibiotikaresistenta infektioner per 100 000 invånare, sedan Grekland med 16,28 per 100 000 invånare.
Avslöjat: Årets julklapp får dig att springa iväg. Dagens PS
Oro över kraftiga ökningar
ECDC uttrycker också oro över de kraftiga ökningar som registrerats på senare år, särskilt i Ungern, där infektioner med resistent ”K. pneumoniae” ökat med 1 622 procent. I Kroatien, ett annat stort turistmål, noterades en ökning på 409 procent, i Bulgarien en ökning med 356 procent.
ECDC påpekar att cirka 90 procent av den totala antibiotikaanvändningen hos människor sker utanför sjukhusmiljö, det vill säga i öppenvården eller ute i samhället.
Myndigheten noterar att exempelvis spädbarn och förskolebarn ofta får antibiotika i onödan mot virusorsakad hosta, förkylning och halsont – tillstånd som ofta läker ut av sig själva.
Ny forskning: Så påverkas hjärnan av träning och fasta. Dagens PS