”Allt färre alternativ”

Läkarna får allt färre behandlingsalternativ, säger ECDC-chefen Christian Giske som ser behov av brådskande åtgärder i Europa.

”Utan effektiv antibiotika skulle vi kunna återgå till en ’tid före antibiotikan’, där det vore svårt, om inte omöjligt, att på ett säkert sätt genomföra organtransplantationer, cellgiftsbehandlingar mot cancer, intensivvård och andra medicinska ingrepp”, varnar ECDC i en rapport.

Myndigheten ser särskilt allvarligt på infektioner i blodomloppet orsakade av resistenta bakterier.

Europa ligger efter sina mål för minskning, särskilt kring bakterier förknippade med hög dödlighet bland patienter.

Inom EU ökade den beräknade förekomsten av infektioner med antibiotikaresistenta E. coli-bakterier med 16,4 procent mellan 2019 och 2025, trots att målet var en minskning på 10 procent.

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716 procents ökning

Enligt ECDC:s rapport har Cypern sett en ökning på 716 procent av infektioner orsakade av antibiotikaresistent ”K. pneumoniae”, vilket innebar 21,29 fall per 100 000 invånare förra året.

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Landet har även noterat en ökning på 276 procent av blodinfektioner orsakade av antibiotikaresistent ”E. coli”.

När det gäller ”K. pneumoniae” följer Rumänien efter med 18,66 antibiotikaresistenta infektioner per 100 000 invånare, sedan Grekland med 16,28 per 100 000 invånare.

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Resistenta superbakterier ligger bakom allt fler dödsfall och nu hotas Europa allt mer. Svenska turistmål som Cypern och Kroatien är extra drabbade. (Foto: Lars Pehrson /TT)

Oro över kraftiga ökningar

ECDC uttrycker också oro över de kraftiga ökningar som registrerats på senare år, särskilt i Ungern, där infektioner med resistent ”K. pneumoniae” ökat med 1 622 procent. I Kroatien, ett annat stort turistmål, noterades en ökning på 409 procent, i Bulgarien en ökning med 356 procent.

ECDC påpekar att cirka 90 procent av den totala antibiotikaanvändningen hos människor sker utanför sjukhusmiljö, det vill säga i öppenvården eller ute i samhället.

Myndigheten noterar att exempelvis spädbarn och förskolebarn ofta får antibiotika i onödan mot virusorsakad hosta, förkylning och halsont – tillstånd som ofta läker ut av sig själva.

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