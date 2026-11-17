Tjuvarna fick med sig stora delar av en 3 000 år gammal guldskatt. Men ett av skattens mest ovanliga föremål blev kvar. Nu har nya uppgifter kommit fram om hur gärningsmännen försökte lura polisen.
Tjuvar stal 3 000 år gammal guldskatt – lämnade kvar metall från rymden
Tjuvarna behövde inte mer än fyra minuter för att ta sig in på museet i spanska Villena och försvinna med stora delar av en guldskatt från bronsåldern.
Guldet fick de till stor del med sig. Men ett armband som tros vara tillverkat av metall från rymden lämnade de kvar.
Nu har det kommit fram nya uppgifter om gärningsmännens flykt.
Skatten innehöll nästan tio kilo guld
Det var tidigt på morgonen den 27 augusti som tre maskerade personer slog till mot museet i Villena, nära Alicante.
Kuppen tog bara fyra minuter och PS kunde redan samma dag berätta hur ett larm vid en idrottsanläggning några kilometer bort kan ha hjälpt tjuvarna att komma undan.
När polisen kom fram till museet var gärningsmännen redan borta.
Skatten hade hittats 1963 av arkeologen José María Soler och hans medarbetare. Den bestod av ett stort antal föremål från bronsåldern, däribland guldskålar, armband och flaskor.
Sammanlagt innehöll den närmare tio kilo guld och räknades som ett av Europas viktigaste guldfynd från förhistorisk tid.
Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE låg försäkringsvärdet som användes som referens för samlingen på omkring fem miljoner euro.
Lämnade kvar järn från rymden
Bland föremålen som tjuvarna lämnade kvar fanns ett armband av järn som länge förbryllat forskarna.
I en vetenskaplig studie, publicerad 2024, presenterades analyser som tyder på att båda föremålen tillverkats av järn från en meteorit.
För över 3 000 år sedan behärskade människorna på Iberiska halvön ännu inte den järnframställning som senare skulle bli vanlig. Järn från meteoriter var därför ett ovanligt och värdefullt material.
”Dessa två järnföremål hade ett enormt värde”, berättade forskaren Ignacio Montero Ruiz, en av studiens författare, för El País.
När tjuvarna slog till i augusti lämnades järnarmbandet kvar, tillsammans med bland annat tre silverkärl och ytterligare ett armband av guld.
Bytte färg på flyktbilarna
Enligt nya uppgifter från den spanska nyhetssajten Intercomarcal hade gärningsmännen i förväg täckt två exklusiva bilar med självhäftande vinylfolie.
Folien gjorde att bilarna fick en annan färg, utan att den ursprungliga lacken behövde ändras.
Efter stölden ska tjuvarna ha kört till ett avskilt område i den närliggande orten Sax. Där drog de bort folien och lät bilarna återfå sina ursprungliga färger.
Manövern skulle försvåra för polisen att följa bilarna via övervakningskameror längs motorvägen A-31.
Några timmar före kuppen ska gärningsmännen också ha stulit registreringsskyltar från två parkerade bilar i Sax.
Guardia Civil har inte offentliggjort några detaljer om hur långt arbetet med att identifiera gärningsmännen har kommit. Utredningen pågår fortfarande.
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