Guldet fick de till stor del med sig. Men ett armband som tros vara tillverkat av metall från rymden lämnade de kvar.

Nu har det kommit fram nya uppgifter om gärningsmännens flykt.

Skatten innehöll nästan tio kilo guld

Det var tidigt på morgonen den 27 augusti som tre maskerade personer slog till mot museet i Villena, nära Alicante.

Kuppen tog bara fyra minuter och PS kunde redan samma dag berätta hur ett larm vid en idrottsanläggning några kilometer bort kan ha hjälpt tjuvarna att komma undan.

När polisen kom fram till museet var gärningsmännen redan borta.

Skatten hade hittats 1963 av arkeologen José María Soler och hans medarbetare. Den bestod av ett stort antal föremål från bronsåldern, däribland guldskålar, armband och flaskor.

Sammanlagt innehöll den närmare tio kilo guld och räknades som ett av Europas viktigaste guldfynd från förhistorisk tid.

Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE låg försäkringsvärdet som användes som referens för samlingen på omkring fem miljoner euro.