Speglar flera trender

Sedan finns andra utgångspunkter, påpekar HUI. För en del handlar målet om att slå ett personligt rekord. För andra är det viktigaste att ta sig runt eller dela upplevelsen med vänner.

Startnumret symboliserar både viljan att utmana sig själv och längtan efter att uppleva något tillsammans.

”Startnumret som Årets Julklapp speglar flera aktuella trender: intresset för hälsa och personlig utveckling ökar, och allt fler söker upplevelser som skapar en känsla av gemenskap”, säger Emma Hernell som är vd för HUI.

”Startnumret är en julklapp som motiverar och enar”, tillägger hon.

Hälsa och träning är breda trender som under året har fått ett extra uppsving och tar en allt större plats i vardagen. Intresset syns även i sociala medier, där andras mål och prestationer inspirerar, påpekar HUI.

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”Längtan att umgås och dela”

Parallellt växer längtan efter att umgås och dela upplevelser i verkligheten. Startnumret förenar båda dessa trender: den ger ett konkret mål att träna inför och en upplevelse att dela med andra, hävdar gänget bakom ”Årets julklapp”.

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I kriterierna för att bli årets julklapp ingår att julklappen ska svara för ett stort försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.

Årets julklapp ska även vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse, är den andra utgångspunkten.

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Snart dags igen och årets julklapp blir startnumret, enligt HUI Research. Ett startnummer som får dig att hålla formen även 2027. (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

”Säljs i stora volymer”

”Startplatser till lopp säljs i stora volymer. Under 2026 har flera av Sveriges största och mest etablerade lopp sålt slut snabbare än tidigare eller slagit deltagarrekord”, motiverar man den första utgångspunkten med.

”Intresset för startnumret och att delta på lopp har ökat tydligt under året. Utbudet av lopp med olika distanser, miljöer och sociala inslag, växer påtagligt”, är skälet till att startnumret uppfyller krav nummer två.

”Trenden har även spridit sig till Konsumtionslandskapet, där många detaljister använder träningsaktiviteter för att bygga community, nå nya målgrupper och stärka kundernas lojalitet till varumärket”, avslutar HUI.

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