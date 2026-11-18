Det är dags för ett nummer. Ett startnummer. När HUI Research väljer är nämligen årets julklapp just startnumret.
Avslöjat: Årets julklapp får dig att springa iväg
För 39:e året i rad presenterar HUI Research ”Årets julklapp”, en händelse som blivit en institution till den milda grad att den a) fått efterföljare som utlyser alternativa årets julklapp och b) skapar opinionsstormar av Mello-format på temat ”fel julklapp vann”.
Det är tecken på att man slagit igenom i mediabruset, med denna årliga händelse som ska spegla samtida konsumtionstrender.
Årets julklapp 2026 blir alltså startnumret och motiveringen är att under 2026 har svenskarnas växande fokus på hälsa tagit sig tydligt uttryck i det rekordstora intresset för motionslopp.
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Nya lopp och ökat intresse
”Flertalet lopp säljer slut snabbare än någonsin, och nya målgrupper tar plats på startlinjen”, skriver HUI Research.
”Även nya typer av lopp tar form, där träning kombineras med sociala aktiviteter som att till exempel äta eller dricka tillsammans längs vägen. Gemenskapen blir en central del av upplevelsen, både inför och under loppet”, tillägger man.
HUI Research säger sig se en tydlig trend där allt fler söker ett konkret mål att träna inför, men även gemenskap och upplevelser att dela med andra.
I en vardag där mycket ska gå snabbt och enkelt kan det kännas meningsfullt att dedikera sig till något som kräver tid, förberedelser och uthållighet, resonerar man.
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Speglar flera trender
Sedan finns andra utgångspunkter, påpekar HUI. För en del handlar målet om att slå ett personligt rekord. För andra är det viktigaste att ta sig runt eller dela upplevelsen med vänner.
Startnumret symboliserar både viljan att utmana sig själv och längtan efter att uppleva något tillsammans.
”Startnumret som Årets Julklapp speglar flera aktuella trender: intresset för hälsa och personlig utveckling ökar, och allt fler söker upplevelser som skapar en känsla av gemenskap”, säger Emma Hernell som är vd för HUI.
”Startnumret är en julklapp som motiverar och enar”, tillägger hon.
Hälsa och träning är breda trender som under året har fått ett extra uppsving och tar en allt större plats i vardagen. Intresset syns även i sociala medier, där andras mål och prestationer inspirerar, påpekar HUI.
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”Längtan att umgås och dela”
Parallellt växer längtan efter att umgås och dela upplevelser i verkligheten. Startnumret förenar båda dessa trender: den ger ett konkret mål att träna inför och en upplevelse att dela med andra, hävdar gänget bakom ”Årets julklapp”.
I kriterierna för att bli årets julklapp ingår att julklappen ska svara för ett stort försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter.
Årets julklapp ska även vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse, är den andra utgångspunkten.
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”Säljs i stora volymer”
”Startplatser till lopp säljs i stora volymer. Under 2026 har flera av Sveriges största och mest etablerade lopp sålt slut snabbare än tidigare eller slagit deltagarrekord”, motiverar man den första utgångspunkten med.
”Intresset för startnumret och att delta på lopp har ökat tydligt under året. Utbudet av lopp med olika distanser, miljöer och sociala inslag, växer påtagligt”, är skälet till att startnumret uppfyller krav nummer två.
”Trenden har även spridit sig till Konsumtionslandskapet, där många detaljister använder träningsaktiviteter för att bygga community, nå nya målgrupper och stärka kundernas lojalitet till varumärket”, avslutar HUI.
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