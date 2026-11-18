Jag tror inte det.

Så svarade USA:s president Donald Trump i förra veckan på frågan om han skulle ta upp ex-Nvidiachefen Jensen Huangs otrohet vid mötet med sin kinesiske kollega Xi Jinping.

Men Xi själv kanske frågar honom om det, lade Trump till – och upprepade att Huang är en ”mycket hedervärd man”.

Unik träff

Skandalen, som skakat världens börser, kommer i en besvärande tid för Trump. På torsdag möts han och de auktoritära ledarna Xi och Vladimir Putin för första gången i en trepartsträff, vid Apecmötet i kinesiska Shenzhen. En spionaffär är sannolikt inte något han vill svara på frågor om där.

Jensen Huang, som framgångsrikt lett halvledarjätten Nvidia, har varit vid Trumps sida vid liknande möten det senaste året – och fungerat som något av en krockkudde. Huang har bland annat argumenterat för att ett kinesiskt beroende av amerikanska halvledare bidrar till att bibehålla USA:s dominans över Peking, enligt The New York Times.

Trump har ställt sig bakom Huang personligen. Min tolkning är att han ser spionage som något som stormakter gör mot varandra, säger Craig Singleton, Kinaexpert vid tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, enligt tidningen.

Han vill att mötet ska bli framgångsrikt och han vill visa att han kan hantera relationen med Xi Jinping.