Så svarade USA:s president Donald Trump i förra veckan på frågan om han skulle ta upp ex-Nvidiachefen Jensen Huangs otrohet vid mötet med sin kinesiske kollega Xi Jinping.
Otrohetsskandal skuggar unik Xi-Putin-Trumpträff
Formellt står kärnvapennedrustning och världsfred på agendan.
Men den förre Nvidiachefens spektakulära otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion lär skugga torsdagens historiska möte mellan USA:s, Kinas och Rysslands respektive ledare.
Jag tror inte det.
Så svarade USA:s president Donald Trump i förra veckan på frågan om han skulle ta upp ex-Nvidiachefen Jensen Huangs otrohet vid mötet med sin kinesiske kollega Xi Jinping.
Men Xi själv kanske frågar honom om det, lade Trump till – och upprepade att Huang är en ”mycket hedervärd man”.
Unik träff
Skandalen, som skakat världens börser, kommer i en besvärande tid för Trump. På torsdag möts han och de auktoritära ledarna Xi och Vladimir Putin för första gången i en trepartsträff, vid Apecmötet i kinesiska Shenzhen. En spionaffär är sannolikt inte något han vill svara på frågor om där.
Jensen Huang, som framgångsrikt lett halvledarjätten Nvidia, har varit vid Trumps sida vid liknande möten det senaste året – och fungerat som något av en krockkudde. Huang har bland annat argumenterat för att ett kinesiskt beroende av amerikanska halvledare bidrar till att bibehålla USA:s dominans över Peking, enligt The New York Times.
Trump har ställt sig bakom Huang personligen. Min tolkning är att han ser spionage som något som stormakter gör mot varandra, säger Craig Singleton, Kinaexpert vid tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, enligt tidningen.
Han vill att mötet ska bli framgångsrikt och han vill visa att han kan hantera relationen med Xi Jinping.
Bättre avtal?
Den främsta punkten på dagordningen är kärnvapen. I februari löpte Nya Start, det sista avtal som begränsat USA:s och Rysslands kärnvapenarsenaler, ut och Trump har sagt att han vill ersätta det med ett bättre. Samtidigt oroas Vita huset, och världen, för Kinas växande ambitioner på området.
Utöver kärnvapen uppges Trump vilja diskutera Irankriget – men inte kriget i Ukraina. Detta då han vill hålla fast vid den kommunikationsväg som redan upprättats med Ryssland om kriget, enligt AFP:s uppgifter.
Vladimir Putin, å sin sida, sägs ha hoppats på vänligt sinnade samtal om just en uppgörelse mellan Ryssland och Ukraina. Men att Ukraina bara dagar före mötet lyckades attackera och rasera vägbanan på Krimbron, som förbinder den annekterade halvön med Ryssland, ses av experter som genant och förödmjukande för Putin.
Enligt utrikesdepartementet i Peking kommer mötet kort och gott att handla om världsfred och vara ”banbrytande”, enligt talespersonen Mao Ning.
Det är oklart om samtal även ska föras om tullkonflikten mellan USA och Kina, i vilken en form av vapenvila råder fram till i januari.
Xi Jinping föddes 1953 i Peking och har varit Kinas president sedan 2013. Under den tiden har han kontinuerligt utökat sin makt. 2018 beslutade Nationella folkkongressen att avskaffa begränsningen för hur många mandatperioder en president kan sitta – vilket gör det möjligt för Xi att behålla makten länge.
Vladimir Putin föddes 1952 i dåvarande Leningrad (S:t Petersburg). Han har arbetat för KGB i Östtyskland och som chef för säkerhetstjänsten FSB.
Han utsågs till premiärminister 1999, blev president år 2000 och åren 2008–2012 var han premiärminister igen under presidenten Dmitrij Medvedev. 2012 återkom han till presidentposten och 2020 antogs en grundlagsändring som gör det möjligt för Putin att sitta kvar vid makten till år 2036.
Donald Trump föddes 1946 i New York. Han har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter och har ett imperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor.
Republikanen Trump var president 2017–2021 och sitter sedan 2025 sin andra mandatperiod.