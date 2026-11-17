Värmeböljor är det extremväder som slår hårdast mot hälsa och ekonomi. I Europa är Spanien det land som drabbas hårdast.
Extremvädret: Svenskarnas turistparadis drabbas hårdast
En ny studie rangordnar olika typer av extremväder utifrån det antal människoliv som går förlorade i dem.
Under 2025 inträffade i snitt en klimatkatastrof per dag och både rika och fattiga länder drabbades hårt.
Spanien, Frankrike, Italien och Rumänien återfanns bland de 20 länder i världen som drabbades hårdast under 2025. Spanien är det enda europeiska länderna bland de tio värst drabbade.
Att extremväder förekommit även 2026 visar att det inte rörde sig om en enstaka händelse.
Enligt Climate Risk Index (CRI) 2027 registrerades 367 extremväderhändelser globalt under 2025. Dessa krävde närmare 35 000 människoliv med ett mått som anses kraftigt underrapporterat när det gäller fattigare länder.
Över 100 miljoner människor drabbades av extremväder och de direkta ekonomiska förlusterna beräknas till mer än 143 miljarder euro, skriver Euronews.
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900 000 döda av extremväder
Under de 30 senaste åren har 900 000 människor mist livet till följd av extremväder, vilket har lett till direkta ekonomiska förluster på totalt över 4,2 biljoner euro, ett belopp som är i trakterna av Tysklands nuvarande BNP.
Under perioden 1996 fram till idag, den tidsram studien omfattar, har rika länder som Spanien, Frankrike och Italien blivit betydligt mer sårbara för dödliga väderhändelser.
Under 2025 var Jamaica, Sri Lanka och Spanien de länder i världen som drabbades hårdast.
Spanien drabbades av sju extremväderhändelser under 2025, utöver hundratals andra händelser som var förödande för lokalsamhällen men inte klassades som ”extrema”.
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Värsta skogsbrands-säsongen
En ovanligt torr vår i västra Spanien, följd av en värmebölja som torkade ut all kvarvarande fukt i den täta, torra vegetationen, gjorde 2025 till den värsta skogsbrands-säsongen i Spanien på tre decennier.
Enligt uppskattningar från European Forest Fire Information System brann 382.607 hektar, en yta ungefär 1,5 gånger så stor som Luxemburg.
Värmeböljor var den i särklass dödligaste formen av extremväder under 2025 och stod för nästan 70 procent av alla dödsfall.
Italien drabbades hårdast, med 6 710 dödsfall under en sommar då temperaturen nådde 45,7 grader Celsius.
Därefter följde Spanien med 3 893 dödsfall och för Tyskland rapporteras drygt 2 400 dödsfall.
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Slår hårt mot ekonomin
Värmeböljor är dessutom dåliga nyheter för ekonomin. I Tyskland beräknas varje dag med temperaturer över 30 grader orsaka ekonomiska förluster på 124 miljoner euro, skriver Euronews.
Värmeböljor kan även slå mot infrastrukturen. Detta syntes i Europa i år, då kärnkraftverk i Frankrike, Rumänien och Ungern tvingades stänga eftersom det inte fanns tillräckligt med vatten för kylning.
Låga vattennivåer i floder stör transporter och ökar kostnaderna för de berörda företagen.
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Listan/Länderna som påverkades mest av extremväder 2025
1. Jamaica
2. Sri Lanka
3, Spanien
4. Thailand
5. Filippinerna
6. Pakistan
7. Indonesien
8. Bolivia
9. Mozambique
10. Vietnam
(Källa: Climate Risk Index)
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