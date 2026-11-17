Spanien, Frankrike, Italien och Rumänien återfanns bland de 20 länder i världen som drabbades hårdast under 2025. Spanien är det enda europeiska länderna bland de tio värst drabbade.

Att extremväder förekommit även 2026 visar att det inte rörde sig om en enstaka händelse.

Enligt Climate Risk Index (CRI) 2027 registrerades 367 extremväderhändelser globalt under 2025. Dessa krävde närmare 35 000 människoliv med ett mått som anses kraftigt underrapporterat när det gäller fattigare länder.

Över 100 miljoner människor drabbades av extremväder och de direkta ekonomiska förlusterna beräknas till mer än 143 miljarder euro, skriver Euronews.

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900 000 döda av extremväder

Under de 30 senaste åren har 900 000 människor mist livet till följd av extremväder, vilket har lett till direkta ekonomiska förluster på totalt över 4,2 biljoner euro, ett belopp som är i trakterna av Tysklands nuvarande BNP.

Under perioden 1996 fram till idag, den tidsram studien omfattar, har rika länder som Spanien, Frankrike och Italien blivit betydligt mer sårbara för dödliga väderhändelser.

Under 2025 var Jamaica, Sri Lanka och Spanien de länder i världen som drabbades hårdast.

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Spanien drabbades av sju extremväderhändelser under 2025, utöver hundratals andra händelser som var förödande för lokalsamhällen men inte klassades som ”extrema”.

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