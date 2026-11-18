Den kinesiske ledaren uppger vidare att landet kommer att reformera lagar och regler för att ge utländska företag full tillgång till dess tillverkningssektor.

Kinas president Xi Jinping vill ta bort alla hinder för handel och investeringar, uppger han i ett tal i samband med Apecmötet.

Kina kommer inte bara att sänka tullarna och utöka tillgänglighet till marknaden, utan också ta ytterligare ett kliv framåt, säger han i Shenzhen enligt en officiell engelsk översättare, rapporterar CNBC.