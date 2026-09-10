"Största skatten": Hittade 4,5 kilo silvermynt från vikingatiden

Största skatten i Finland

Mynten uppvägdes till totalt 4,5 kilo. Den är därmed mer än dubbelt så stor som den silverskatt från Nousiainen på drygt två kilo, som ansetts vara den största kända silverskatten från vikingatiden i Finland.

Det som gör fyndet i Sysmä betydelsefullt är dess exceptionella storlek och antalet mynt, påpekar Tuulia Tuomi, museichef i Lahtis stad.

Behållaren som föremålen låg i är också betydelsefull, påpekar hon.

”Kärlet av björknäver har bevarats i exceptionellt gott skick. Organiskt material från förhistorisk tid överlever sällan i finländska förhållanden”, påpekar Tuomi.

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Tvekade men började gräva

Kalle Lappinen, som gjorde fyndet, har ägnat sig åt metallsökning i flera år. Han fick en signal på platsen, men trodde det var malm i jorden som gav utslag.

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”Jag trodde inte att det kunde vara ett föremål skapat av människor”, säger han hos Yle.

När han fick en liknande signal ett tiotal meter bort, så började han ändå gräva.

”Jag kände mig tvungen att gräva ända ner till botten för att se vad som fanns där. På botten av gropen stötte jag på ett tiotal silvermynt.”

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Att söka med metalldetektor blir alltmer populärt. Att det kan vara givande visar fyndet av 4,5 kilo silvermynt från vikingatiden. (Foto: Steven Senne /AP-TT)

”Kom som en överraskning”

Lappinen rapporterade omedelbart fyndet till Museiverket, vars experter grävde fram hela skatten.

Trots att han är erfaren kom upptäckten som en överraskning för honom, säger han hos Yle.

”99 procent av fynden är skräp eller malm”

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Han borde veta. Kalle Lappinen började använda metalldetektor i slutet av 1990-talet men gjorde sedan ett längre uppehåll. Han återupptog sin hobby 2017.

Nu hoppas han kunna upptäcka en tidigare okänd gravplats med skelettbegravningar i Sysmä-området.

”Det finns väldigt få kända sådana i Sysmä, så ett sådant fynd skulle också utgöra ett värdefullt underlag för forskning.”

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