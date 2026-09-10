Kalle Lappinen är en hängiven metallsökare. Nu har han fått bra betalt för det. I veckan hittade han 4,5 kilo silvermynt från vikingatiden.
"Största skatten": Hittade 4,5 kilo silvermynt från vikingatiden
Det är Finlands största silverskatt från vikingatiden som har hittats i Sysmä. Den som gjorde fyndet var metallsökaren Kalle Lappinen 3 september.
Han upptäckte inte mindre än tusentals silvermynt från yngre järnåldern i marken.
Dagen därpå undersökte Esko Tikkala, arkeolog vid Lahtis museer, fyndet och kunde konstatera att volymen på fyndet gör det till den största silverskatten som hittats i landet.
”Det var ett otroligt ögonblick när jag hittade mynten”, säger Kalle Lappinen hos Yle.
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På väg att ge upp – då kom fyndet
Lappinen hade sökt av området under en tid och kände på sig att något kunde finnas där.
Strax innan han gjorde fyndet, började han tappa modet när inget dök upp. Sedan förändrades allt.
”Först svårt att tro, sedan en adrenalinkick och en känsla av framgång. Ansträngning gav utdelning ännu en gång”, säger metalletaren hos Yle.
Förutom mynt hittades ett silverarmband och andra silverföremål. Mynten och föremålen hade förvarats i två behållare av björknäver.
De låg nedgrävda inte djupare än en halvmeter, inbäddade mellan stenar. Det var cirka tolv meter mellan de två behållarna.
Största skatten i Finland
Mynten uppvägdes till totalt 4,5 kilo. Den är därmed mer än dubbelt så stor som den silverskatt från Nousiainen på drygt två kilo, som ansetts vara den största kända silverskatten från vikingatiden i Finland.
Det som gör fyndet i Sysmä betydelsefullt är dess exceptionella storlek och antalet mynt, påpekar Tuulia Tuomi, museichef i Lahtis stad.
Behållaren som föremålen låg i är också betydelsefull, påpekar hon.
”Kärlet av björknäver har bevarats i exceptionellt gott skick. Organiskt material från förhistorisk tid överlever sällan i finländska förhållanden”, påpekar Tuomi.
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Tvekade men började gräva
Kalle Lappinen, som gjorde fyndet, har ägnat sig åt metallsökning i flera år. Han fick en signal på platsen, men trodde det var malm i jorden som gav utslag.
”Jag trodde inte att det kunde vara ett föremål skapat av människor”, säger han hos Yle.
När han fick en liknande signal ett tiotal meter bort, så började han ändå gräva.
”Jag kände mig tvungen att gräva ända ner till botten för att se vad som fanns där. På botten av gropen stötte jag på ett tiotal silvermynt.”
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”Kom som en överraskning”
Lappinen rapporterade omedelbart fyndet till Museiverket, vars experter grävde fram hela skatten.
Trots att han är erfaren kom upptäckten som en överraskning för honom, säger han hos Yle.
”99 procent av fynden är skräp eller malm”
Han borde veta. Kalle Lappinen började använda metalldetektor i slutet av 1990-talet men gjorde sedan ett längre uppehåll. Han återupptog sin hobby 2017.
Nu hoppas han kunna upptäcka en tidigare okänd gravplats med skelettbegravningar i Sysmä-området.
”Det finns väldigt få kända sådana i Sysmä, så ett sådant fynd skulle också utgöra ett värdefullt underlag för forskning.”
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