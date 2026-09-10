Trump försöker locka väljare med valbonus – om Republikanerna behåller makten lovar presidenten 5 000 dollar, motsvarande 48 000 kronor, till alla vuxna amerikaner.
Trump lovar 48 000 kronor till alla – om Republikanerna vinner
Demokraterna går mot en stor valseger i mellanårsvalet i USA i november enligt nästan alla opinionsundersökningar.
Men USA:s president Donald Trump vill förstås att rösterna ska gå till hans eget parti Republikanerna, och är villig att öppna statens plånbok för att det ska ske.
”Om Republikanerna vinner representanthuset och USA senat kommer jag att ge varje vuxen medborgare i USA en utdelning på 5 000 dollar”, säger Trump inför publik på Republikanernas valkonvent i Dallas enligt CNBC.
Skulle kosta över 1 000 miljarder dollar
Han uppmanade väljarna att tänka på valet som om han själv stod på valsedeln.
Men löftet kan bli en dyr historia. Med mer än 200 miljoner vuxna amerikaner skulle notan överstiga 1 000 miljarder dollar.
Det väcker frågor om hur löftet ska finansieras. USA:s federala budgetunderskott närmar sig redan 1 800 miljarder dollar under innevarande budgetår. USA:s statsskuld motsvarade dessutom 122,6 procent av BNP under årets första kvartal.
Olagligt att muta någon att rösta
Det finns även ett juridiskt problem.
Amerikansk federal lag förbjuder att pengar erbjuds eller betalas ut för att påverka någon att rösta, avstå från att rösta eller rösta på eller mot en kandidat. Ett sådant brott kan ge böter och fängelse.
CNBC och andra medier har därför vänt sig till Vita huset för att få klarhet i hur Trumps förslag är tänkt att förhålla sig till lagen, utan att hittills ha fått svar.
Har gjort utbetalningar tidigare – och lovat ännu fler
Under Trumps första mandatperiod gjordes sådana direkta kontantutbetalningar till amerikanerna som stöd under covid-19-pandemin, vilket sågs som en succé.
Tidigt under sin andra mandatperiod föreslog han en så kallad ”DOGE-utdelning” på 5 000 dollar. Tanken var att besparingar från Elon Musks nedskärningar i statsapparaten skulle delas ut till befolkningen.
Någon sådan check blev det aldrig.
Trump har även talat om en ”tariffåterbäring” på 2 000 dollar, finansierad genom tullintäkter. Inte heller den har blivit verklighet.
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