Trump lovar 48 000 kronor till alla – om Republikanerna vinner

Olagligt att muta någon att rösta

Det finns även ett juridiskt problem.

Amerikansk federal lag förbjuder att pengar erbjuds eller betalas ut för att påverka någon att rösta, avstå från att rösta eller rösta på eller mot en kandidat. Ett sådant brott kan ge böter och fängelse.

CNBC och andra medier har därför vänt sig till Vita huset för att få klarhet i hur Trumps förslag är tänkt att förhålla sig till lagen, utan att hittills ha fått svar.

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Har gjort utbetalningar tidigare – och lovat ännu fler

Under Trumps första mandatperiod gjordes sådana direkta kontantutbetalningar till amerikanerna som stöd under covid-19-pandemin, vilket sågs som en succé.

Tidigt under sin andra mandatperiod föreslog han en så kallad ”DOGE-utdelning” på 5 000 dollar. Tanken var att besparingar från Elon Musks nedskärningar i statsapparaten skulle delas ut till befolkningen.

Någon sådan check blev det aldrig.

Trump har även talat om en ”tariffåterbäring” på 2 000 dollar, finansierad genom tullintäkter. Inte heller den har blivit verklighet.

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