Åttadubblade ryska anfall pressar Ukraina

Zelenskyj: ”En pågående skräck”

Det var första gången som dagliga anfall med Moskvas nya, uppgraderade Geran-drönare registrerades i det ukrainska flygvapnets data.

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Den ökande användningen av jetdrivna drönare fick president Volodymyr Zelenskyj att fördöma vad han beskriver som en pågående ”skräck” på himlen över Kiev.

Antalet anfall med jetdrivna drönare ökade från 350 i juni till 1 600 i juli och 2 800 i augusti.

Vid fem av nattattackerna i augusti var antalet jetdrivna drönare större än antalet äldre och mer långsamma, enligt den ukrainska militären.

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”Mycket svårare att skjuta ned”

”Anledningen till att man gått över till jetdrivna drönare är att de är betydligt snabbare än föregående generation, vilket gör det mycket svårare för Ukraina att skjuta ner dem”, säger Marina Miron, expert på militär teknik vid King’s College London.

Tidigare i år uppvisade Ukraina goda resultat i arbetet med att bekämpa ryska drönare och lyckades enligt Zelenskyj avvärja 94 procent av drönarna med lång räckvidd.

Men de nya drönarnas höga hastigheter har förändrat detta. 10 augusti uttalade sig Ukrainas biträdande chef för militära underrättelsetjänsten, generalmajor Vadym Skibitskyj, om behovet av nya jaktrobotar som ”kan matcha jetdrivna drönares hastighet”.

Fyra ukrainska företag ska ha börjat testa missiler som kan skjuta ned de nya Geran-drönarna.

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Försvarsminister Chmara ska ha gett bolagen i uppdrag att tillverka ”tusentals enheter” så snabbt som möjligt.

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Rysk uppvisning av Geran-2 vid militärparad i Moskva. Nu har Ryssland åttadubblat sina attacker med jetdrivna drönare mot Ukraina. (Foto: Pavel Bednyakov /AP-TT)

”En fattigmans-variant”

Ryssland har även ekonomiska skäl att satsa på de jetdrivna drönarna, säger John Hardie från Foundation for Defence of Democracies, hos BBC.

”Enkelriktade attackdrönare med lång räckvidd är i grunden en fattigmans-variant av kryssningsmissiler”, säger han.

”Ju fler förmågor man tillför en drönare, desto mindre betydelsefull blir skillnaden mellan drönaren och en enklare kryssningsmissil.”

Anfallens taktiska komplexitet, i kombination med en global brist på luftvärnssystem som kan stoppa ballistiska missiler har lett till att Ukraina nu lyckas skjuta ned en lägre andel av missilerna, menar Michael Bohnert, analytiker hos Rand.

Ukrainska siffror i juli visade en minskning i antalet nedskjutna missiler och i augusti valde Ukraina att i stort sett sluta offentliggöra några siffror.

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