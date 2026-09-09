Sista slicen av hopp borta: Pizza Hut i konkurs

Räddningsplanen höll inte

Planen i december var att stänga sju restauranger men låta övriga fortsätta.

”Det handlar om restauranger som inte är eller har varit lönsamma historiskt. Därför måste vi vidta åtgärder för att rädda andra verksamheter”, sade rekonstruktören Carl Johan Friis hos advokatbyrån Lindskog Malmström hos FS Fastfood då.

Snabbmatsmotorvägen – snabb nog? Dagens PS

ANNONS

39 år i Sverige

Pizza Hut, som gjorde sitt intåg i Sverige 1987, har i dag ett 20-tal restauranger i Sverige.

Globalt tillhör varumärket USA-baserade riskkapitalbolaget Long Range Capital, som köpte det från Yum Brands sommaren2025 för motsvarande 25 miljarder kronor i somras.

Kedjan grundades 1958 av bröderna Dan och Frank Carney i Kansas.

30 år med bag in box: Succén Systembolaget sade nej till. Dagens PS

Pizza Hut i Uppsala. Efter långvariga problem att nå lönsamhet har nu bolaget bakom kedjan i Sverige försatts i konkurs vid tingsrätten. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

Fler med problem i branschen

Pizza Huts konkurs är inte det enda mörka molnet inom snabbmat i Sverige. Hos Fastighetsvärlden konstaterar Subway att man har problem men vill satsa offensivt.

Dock har man tvingats stänga flera enheter under de senaste åren.

ANNONS

Utmanar Trump: Oväntad svensk bilexport till USA. Dagens PS