Det bolag som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Samtidigt har Subway problem men vill satsa offensivt.
Sista slicen av hopp borta: Pizza Hut i konkurs
Pizza Hut har länge kämpat för att nå lönsamhet för sin verksamhet i Sverige. I november 2025 tvingades man ta steget att ansöka om rekonstruktion.
Sedan dess har man stängt flera restauranger, men det har inte räckt för att stoppa förlusterna.
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Ansökte om konkurs
Under tisdagen erkände bolaget bakom restaurangerna, NRG Pizza AB, att man är på obestånd och ansökte hos Stockholms tingsrätt om att försättas i konkurs.
Ambitionen bakom rekonstruktionen var att rädda restaurangkedjan och hos Fastighetsvärlden sade Pizza Huts Norden-chef Nina Ljungdahl att hon var ”säker på att vi kommer att komma igenom detta på ett positivt sätt”.
Räddningsplanen höll inte
Planen i december var att stänga sju restauranger men låta övriga fortsätta.
”Det handlar om restauranger som inte är eller har varit lönsamma historiskt. Därför måste vi vidta åtgärder för att rädda andra verksamheter”, sade rekonstruktören Carl Johan Friis hos advokatbyrån Lindskog Malmström hos FS Fastfood då.
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39 år i Sverige
Pizza Hut, som gjorde sitt intåg i Sverige 1987, har i dag ett 20-tal restauranger i Sverige.
Globalt tillhör varumärket USA-baserade riskkapitalbolaget Long Range Capital, som köpte det från Yum Brands sommaren2025 för motsvarande 25 miljarder kronor i somras.
Kedjan grundades 1958 av bröderna Dan och Frank Carney i Kansas.
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Fler med problem i branschen
Pizza Huts konkurs är inte det enda mörka molnet inom snabbmat i Sverige. Hos Fastighetsvärlden konstaterar Subway att man har problem men vill satsa offensivt.
Dock har man tvingats stänga flera enheter under de senaste åren.