Är du orolig över ordningen i de offentliga finanserna? Det kan bli en bättring. Sju auktoriserade revisorer kandiderar i valet.
Bättre ordning efter söndag? Sju revisorer ställer upp i valet
På söndag går Sverige till val och avgör vilka som ska styra kommuner, regioner och landet de närmaste fyra åren.
En stor del av debatten och politiken handlar om ekonomi och lagar – och det är naturligtvis centralt att det är områden som sköts enligt ordning och regler.
När det gäller den saken känns det tryggt att kunna berätta att sju auktoriserade revisorer kandiderar i valet på söndag.
Två av dem – Nila Vikhe Patil och Kristoffer Bodin – ställer upp i riksdagsvalet, övriga fem kandiderar på kommunal och regional nivå, berättar Balans.
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Sju revisorer och fyra partier
Det är dessutom spridning på sympatierna hos de auktoriserade revisorerna, som faktiskt representerar fyra olika partier.
Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har alla revisorer kandiderande.
Kristoffer Bodin kandiderar både till riksdagen och till kommunfullmäktige i Härnösand.
Nila Vikhe Patil har ett liknande upplägg och kandiderar till riksdagen men finns även på plats fem på Miljöpartiets lista i Stockholms stad.
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Politiskt aktiv i 25 år
Nila Vikhe Patil har varit aktiv i Miljöpartiet i 25 år och arbetat som politiskt sakkunnig på Regeringskansliet.
Sedan 2020 arbetar hon hos PwC och i april förra året blev hon auktoriserad revisor.
”Det är väldigt roligt att vara revisor och jag är väldigt stolt över min auktorisation. Men det är inte främst revisionsfrågorna som driver mitt politiska engagemang”, säger hon hos Balans.
Dock är det inte nog roligt för att hon ska vilja kombinera ett riksdagsuppdrag med aktivt arbete som revisor.
”Om jag får förmånen att bli riksdagsledamot kommer jag att avsäga mig min auktorisation under den tid som jag har uppdraget”, meddelar hon.
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Kan krocka med lagen
Rent formellt innehåller revisorslagen ingetuttryckligt generellt förbud mot politiska uppdrag. Enligt Revisorsinspektionen hör en revisors politiska engagemang typiskt sett till privatlivet och är normalt förenligt med revisorsrollen.
Däremot kan det betraktas som en sidoverksamhet, påpekar Balans, och enligt 25 § revisorslagen får en revisor inte utöva en sidoverksamhet om dess art eller omfattning kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller om verksamheten på annat sätt är oförenlig med rollen som revisor.
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Listan/Auktoriserade revisorer som kandiderar i valet
* Anders Dahlberg, Cedra. Kandiderar för Centerpartiet i Västra Götaland.
* Eva Skarner, Stockholms revisionsbyrå. Moderaterna i Strängnäs.
* Lilian Håkansson, L-Håk revision i Göteborg. Sverigedemokraterna i Västra Götaland /Göteborg.
* Nila Vikhe Patil, PwC. Miljöpartiet riksdagen.
* Ola Fälth, Frejs revisorer. Moderaterna i Värnamo.
* Sergej Salnikov, Grant Thornton. Sverigedemokraterna i Stockholm.
* Kristoffer Bodin, Azets. Moderaterna i Härnösand och riksdagen.
(Källa: Balans)
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