Bättre ordning efter söndag? Sju revisorer ställer upp i valet

Politiskt aktiv i 25 år

Nila Vikhe Patil har varit aktiv i Miljöpartiet i 25 år och arbetat som politiskt sakkunnig på Regeringskansliet.

Sedan 2020 arbetar hon hos PwC och i april förra året blev hon auktoriserad revisor.

”Det är väldigt roligt att vara revisor och jag är väldigt stolt över min auktorisation. Men det är inte främst revisionsfrågorna som driver mitt politiska engagemang”, säger hon hos Balans.

Dock är det inte nog roligt för att hon ska vilja kombinera ett riksdagsuppdrag med aktivt arbete som revisor.

”Om jag får förmånen att bli riksdagsledamot kommer jag att avsäga mig min auktorisation under den tid som jag har uppdraget”, meddelar hon.

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Blickar efter hjälp? Den kan komma från de sju auktoriserade revisorer som kandiderar i valet på söndag och där i alla fall två siktar på riksdagen. (Foto: Christine Olsson /TT)

Kan krocka med lagen

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Rent formellt innehåller revisorslagen ingetuttryckligt generellt förbud mot politiska uppdrag. Enligt Revisorsinspektionen hör en revisors politiska engagemang typiskt sett till privatlivet och är normalt förenligt med revisorsrollen.

Däremot kan det betraktas som en sidoverksamhet, påpekar Balans, och enligt 25 § revisorslagen får en revisor inte utöva en sidoverksamhet om dess art eller omfattning kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller om verksamheten på annat sätt är oförenlig med rollen som revisor.

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Listan/Auktoriserade revisorer som kandiderar i valet

* Anders Dahlberg, Cedra. Kandiderar för Centerpartiet i Västra Götaland.

* Eva Skarner, Stockholms revisionsbyrå. Moderaterna i Strängnäs.

* Lilian Håkansson, L-Håk revision i Göteborg. Sverigedemokraterna i Västra Götaland /Göteborg.

* Nila Vikhe Patil, PwC. Miljöpartiet riksdagen.

* Ola Fälth, Frejs revisorer. Moderaterna i Värnamo.

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* Sergej Salnikov, Grant Thornton. Sverigedemokraterna i Stockholm.

* Kristoffer Bodin, Azets. Moderaterna i Härnösand och riksdagen.

(Källa: Balans)

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