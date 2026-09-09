Frågan är om Donald Trump redan planerar motåtgärder och höga tullar? Nu kommer en ny svensk exportsatsning – och den gäller bilar.
Utmanar Trump: Oväntad svensk bilexport till USA
Donald Trumps handelskrig och tullkrig mot världen går som bekant vidare. Ambitionen är att allt, eller i alla fall det mesta, ska tillverkas i USA och det som ändå kommer från andra länder ska ha skyhöga tullar.
Inte minst har presidenten förklarat sin ambition att skydda den amerikanska bilindustrin och få tillverkning i den branschen flyttad till USA.
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Ska sälja i alla delstater
Frågan är om Cloetta (börskurs Cloetta) beaktat detta. Nu lanserar nämligen Cloetta vad som redan på förpackningen klassas som ”Sweden´s most bought car” i USA, alltså Ahlgrens bilar.
Företaget har blivit nationell leverantör till amerikanska detaljhandelskedjan Target, som har över 2 000 butiker fördelade på samtliga amerikanska delstater.
Lanseringen är en del av Cloettas pågående geografiska expansion i Nordamerika, förklarar Cloetta och Ahlgrens bilar är det mest sålda varumärket inom skumgodis i Sverige.
I USA blir det fyra smakvarianter: Original, Sour, Fruity Duo och Sour & Fruity och de ska tillgängliggöras i hela USA under hösten.
”Viktigt steg i vår expansion”
”Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår expansion i Nordamerika. Target är en av Amerikas största detaljhandelskedjor med mer än 2 000 butiker och är en perfekt partner”, menar Cloettas Niklas Truedsson.
”Genom att introducera vårt Superbrand Ahlgrens bilar i den amerikanska detaljhandeln bjuder vi in fler konsumenter att uppleva samma glädje som har gjort varumärket till en favorit i svenska hushåll i mer än 70 år”, tillägger näste Cloetta-chef, Thomas Biesterfeldt.
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Kan övertyga med glass?
Nu är frågan om Cloetta tagit ett för djärvt steg ut i det okända genom att börja exportera Sveriges mest sålda bil till USA.
Med en president som lägger strafftullar på hockeyklubbor och ritar om kartor går det inte att vara helt säker.
Vill Cloetta ändå bereda vägen för framgång i USA kanske glass kan vara en metod? Cloetta lanserar nämligen även Ahlgrens bilar som glass i dag.
Det sker i samarbete med Tre vänners glass och glassen – i smakerna original och saltlakrits – kommer att finnas i butik från slutet av september och säljas bland annat på Ica, Willys och Hemköp.