Utmanar Trump: Oväntad svensk bilexport till USA

Inte minst har presidenten förklarat sin ambition att skydda den amerikanska bilindustrin och få tillverkning i den branschen flyttad till USA.

Uppåt för Cloetta – storägare köper mer. Dagens PS

Ska sälja i alla delstater

Frågan är om Cloetta (börskurs Cloetta) beaktat detta. Nu lanserar nämligen Cloetta vad som redan på förpackningen klassas som ”Sweden´s most bought car” i USA, alltså Ahlgrens bilar.

Företaget har blivit nationell leverantör till amerikanska detaljhandelskedjan Target, som har över 2 000 butiker fördelade på samtliga amerikanska delstater.

Lanseringen är en del av Cloettas pågående geografiska expansion i Nordamerika, förklarar Cloetta och Ahlgrens bilar är det mest sålda varumärket inom skumgodis i Sverige.

I USA blir det fyra smakvarianter: Original, Sour, Fruity Duo och Sour & Fruity och de ska tillgängliggöras i hela USA under hösten.

Ronny & Ragge lyfter godisbolag till miljardnivå. Dagens PS