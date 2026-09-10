Med bara fyra dagar kvar till valet drabbade de båda statsministerkandidaterna Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) samman i en SVT-debatt i Gasklockorna i Gävle.
Andersson öppnar för hoppande majoritet
Socialdemokraternas Magdalena Andersson kan tänka sig att styra Sverige i en minoritetsregering med hoppande majoriteter.
Det är en möjlighet, säger hon i en duell med Moderaternas Ulf Kristersson.
Med bara fyra dagar kvar till valet drabbade de båda statsministerkandidaterna Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) samman i en SVT-debatt i Gasklockorna i Gävle.
S-ledaren fick frågan om hon kan tänka sig att regera Sverige i en minoritetsregering och förhandla med hoppande majoriteter – alltså att förhandla i sakfrågor med olika partier.
Det är en möjlighet, svarade hon men utvecklade senare att hon kanske siktar på något annat i första hand.
Jag tror inte det är det mest sannolika scenariot, men det gjorde jag förra gången jag var statsminister.
”Besatta av att regera”
Enligt statsminister Ulf Kristersson är det inte ens tekniskt möjligt.
Då har man ingen budget. Då kommer regeringen behöva regera på någon annans budget.
Hoppande majoriteter vore att gå tillbaka till tiden med decemberöverenskommelse och januariavtal, enligt Kristersson.
Socialdemokraterna är så besatta vid tanken att de måste regera att de inte bryr sig om vilket resultat en sådan regering skulle få.
Magdalena Andersson tror att hon kan få ihop en regering, trots de röda linjer som Centerpartiet och Vänsterpartiet har satt upp mot varandra.
Jag har varit med länge i politiken och jag har sett ultimatum både komma och gå, säger hon.
Andersson har tidigare sagt att S kan samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna, men det är oklart vilka partier hon helst vill bilda regering med.
Kan sänka skatten
I debatten sade statsminister Ulf Kristersson också att han är beredd att verka för fortsatt sänkt bensinskatt efter valet.
Skatten på bensin är bara tillfälligt sänkt efter dispenser från EU och när de går ut kan priset komma att höjas med 4 kronor per liter före årsskiftet.
Svenska familjer måste vara skyddade från det som sker i Mellanöstern och därför är jag beredd att gå fram en gång till med detta, säger Kristersson.
Andersson är också beredd att verka för fortsatt sänkt skatt.
Är det så att vi är i en situation igen att oljepriset sticker iväg och är väldigt högt då är jag beredd att sänka bensinskatten.
Ulf Kristersson sade också i debatten att Sverige inte behöver mer landbaserad vindkraft.
Landvind, vi har nått en punkt där vi inte behöver så mycket mer av det.