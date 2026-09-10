Andersson öppnar för hoppande majoritet

Med bara fyra dagar kvar till valet drabbade de båda statsministerkandidaterna Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) samman i en SVT-debatt i Gasklockorna i Gävle.

S-ledaren fick frågan om hon kan tänka sig att regera Sverige i en minoritetsregering och förhandla med hoppande majoriteter – alltså att förhandla i sakfrågor med olika partier.

Det är en möjlighet, svarade hon men utvecklade senare att hon kanske siktar på något annat i första hand.

Jag tror inte det är det mest sannolika scenariot, men det gjorde jag förra gången jag var statsminister.

”Besatta av att regera”

Enligt statsminister Ulf Kristersson är det inte ens tekniskt möjligt.

Då har man ingen budget. Då kommer regeringen behöva regera på någon annans budget.

Hoppande majoriteter vore att gå tillbaka till tiden med decemberöverenskommelse och januariavtal, enligt Kristersson.

Socialdemokraterna är så besatta vid tanken att de måste regera att de inte bryr sig om vilket resultat en sådan regering skulle få.

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Magdalena Andersson tror att hon kan få ihop en regering, trots de röda linjer som Centerpartiet och Vänsterpartiet har satt upp mot varandra.

Jag har varit med länge i politiken och jag har sett ultimatum både komma och gå, säger hon.

Andersson har tidigare sagt att S kan samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna, men det är oklart vilka partier hon helst vill bilda regering med.