Sparkade chefer, kvantdatorer och en obehaglig restskatt

BankID lever på lånad tid

Krypteringen som skyddar BankID och Swish ansågs länge vara omöjlig att knäcka. Tre forskningsgenombrott under det senaste året har ritat om kartan fullständigt.

Tidigare krävdes uppskattningsvis 20 miljoner qubits för att bryta krypteringen. Nu pekar nya studier mot under en miljon, möjligen så få som 100 000.

Tidshorisonten har skiftat i takt med forskningen. Världens kvantforskare talar inte längre om ”decennier bort” utan om sent 2020-tal till mitten av 2030-talet.

ANNONS

BankID och Swish bygger på RSA, exakt den krypteringsteknik som kvantdatorerna siktar in sig på.

Miljardbedragaren på flykt

Finansmanen är efterlyst, anklagad för miljardbedrägerier mot danska statskassan genom upplägg kring utdelningsskatt. Dagen efter att en fond skapades överfördes 285 miljoner kronor till köpet av en lyxvilla.

Lyxvillan i 200-miljonersklassen där den jagade finansmannen är skriven. Han stäms nu för omfattande miljardbedrägerier. (Foto: Google Street View)

Skattemyndigheten menar att det gjordes i ett enda syfte, att gömma pengar som han är skyldig enligt ett förlikningsavtal.

Nu begär Danmark att han döms för domstolstrots i New York.

Oups – kvarts miljard i restskatt

Även Europas rikaste kan få oväntad post från skatteverket. Mannen bakom lyxjätten LVMH har fått ett skattekrav på 248 miljoner kronor efter att ett belgiskt skatteupplägg som nu underkänts av franska myndigheter.

Beslutet kan överklagas, men signalen är tydlig. Avancerade skattestrukturer granskas hårdare än någonsin.

ANNONS

Försvaret smyger med lastbil

Försvarets materielverk har tagit emot tre laddhybridlastbilar från Scania som klarar 80 kilometer på ren eldrift. Helt tyst.

Tanken är att kunna närma sig fienden utan att höras, och fordonen fungerar dessutom som mobila kraftstationer i fält. På försvarsmässan Eurosatory 2026 visade Scania också upp en modulär skyddad hytt.

Framtidens militärfordon är tystare än man tror.