En chef som vägrade följa sina egna regler. Kvantdatorer som plötsligt ligger farligt nära att knäcka BankID och en finansman på flykt med hundratals miljoner i bagaget.
Sparkade chefer, kvantdatorer och en obehaglig restskatt
Samtidigt fick miljardären en obehaglig restskatt och ett svenskt försvar som vill smyga sig på fienden med en Scania.
Här summerar redaktionen dagens fem mest lästa nyheter:
Chefen som struntade i sina egna regler
Han skrev under brevet som krävde att alla anställda skulle tillbaka till kontoret. Sedan stannade han hemma själv.
Chefen för ett finansbolaget hade dessutom regelefterlevnad som sitt ansvarsområde. Medgrundarna sparkade honom.
Nu kräver han 30 miljoner dollar i ersättning och hänvisar till förlorade inkomster och sin ägarandel på 12 procent. Ärendet har gått till skiljeförfarande.
BankID lever på lånad tid
Krypteringen som skyddar BankID och Swish ansågs länge vara omöjlig att knäcka. Tre forskningsgenombrott under det senaste året har ritat om kartan fullständigt.
Tidigare krävdes uppskattningsvis 20 miljoner qubits för att bryta krypteringen. Nu pekar nya studier mot under en miljon, möjligen så få som 100 000.
Tidshorisonten har skiftat i takt med forskningen. Världens kvantforskare talar inte längre om ”decennier bort” utan om sent 2020-tal till mitten av 2030-talet.
BankID och Swish bygger på RSA, exakt den krypteringsteknik som kvantdatorerna siktar in sig på.
Miljardbedragaren på flykt
Finansmanen är efterlyst, anklagad för miljardbedrägerier mot danska statskassan genom upplägg kring utdelningsskatt. Dagen efter att en fond skapades överfördes 285 miljoner kronor till köpet av en lyxvilla.
Skattemyndigheten menar att det gjordes i ett enda syfte, att gömma pengar som han är skyldig enligt ett förlikningsavtal.
Nu begär Danmark att han döms för domstolstrots i New York.
Oups – kvarts miljard i restskatt
Även Europas rikaste kan få oväntad post från skatteverket. Mannen bakom lyxjätten LVMH har fått ett skattekrav på 248 miljoner kronor efter att ett belgiskt skatteupplägg som nu underkänts av franska myndigheter.
Beslutet kan överklagas, men signalen är tydlig. Avancerade skattestrukturer granskas hårdare än någonsin.
Försvaret smyger med lastbil
Försvarets materielverk har tagit emot tre laddhybridlastbilar från Scania som klarar 80 kilometer på ren eldrift. Helt tyst.
Tanken är att kunna närma sig fienden utan att höras, och fordonen fungerar dessutom som mobila kraftstationer i fält. På försvarsmässan Eurosatory 2026 visade Scania också upp en modulär skyddad hytt.
Framtidens militärfordon är tystare än man tror.