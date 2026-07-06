Kina har länge ansetts vara ett ”utvecklingsland”, men samtidigt är jätten själv en stor bidragsgivare. Nu tar det snart stopp för nya pengar till Kina från Världsbanken.
Kina inte längre ”utvecklingsland” – Världsbanken bromsar lån
Kinas ekonomi fortsätter att skapa rubriker världen över, när landet bland annat rullade ut sina senaste siffror under våren som ligger på samma låga nivå som 1991.
Samtidigt har dock utländska bolag återvänt till jätten under 2026. Beroendet av tillverkning i Kina ökar i stället för att minska.
Kina inte längre ett ”utvecklingsland”
Att Kina skulle vara ett ”utvecklingsland” är något som USA med Donald Trump i täten skrattar åt, och inte ens Världsbanken tror på det påståendet längre.
Tidigare var det grönt ljus för Kina att kalla sig själv för ”utvecklingsland” vilket då bland annat medförde fördelaktiga lån från Världsbanken, enligt Di.
Stor bidragsgivare
Eftersom Kina är en stor bidragsgivare på egen hand i utvecklingsländerna är det dock slut på nya pengar till Kina från 2031.
”Jag är glad att se att Världsbanken äntligen återställt sunt förnuft i politiken”, säger French Hill, ordföranden för det amerikanska representanthusets utskott för finansiella tjänster.
Världsbanken får kritik
Det är inte bara USA som har kritiserat Världsbanken för ha lånat ut pengar till Kina. Andra länder som Japan uppger att jätten i öst redan har tillräckligt med pengar på egen hand.
Världsbanken har redan minskat hur mycket man lånar ut till Kina under de senaste åren – summan har sjunkit från 23 miljarder kronor om året 2017 till 7 miljarder kronor förra året.
Och om fem år är det alltså helt slut med pengarna.
Fasa ut pengar
Nu vill även många andra organisationer fasa ut lånen till Kina, ett land som har gjort en otrolig resa de senaste åren när det gäller att lyfta en stor mängd invånare ut fattigdom.
För 25 år sedan låg BNP per capita på runt 1 000 dollar. Den siffran har nu ökat till 15 000 dollar.
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