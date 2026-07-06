Kina inte längre ”utvecklingsland” – Världsbanken bromsar lån

Stor bidragsgivare

Eftersom Kina är en stor bidragsgivare på egen hand i utvecklingsländerna är det dock slut på nya pengar till Kina från 2031.

”Jag är glad att se att Världsbanken äntligen återställt sunt förnuft i politiken”, säger French Hill, ordföranden för det amerikanska representanthusets utskott för finansiella tjänster.

Världsbanken får kritik

Det är inte bara USA som har kritiserat Världsbanken för ha lånat ut pengar till Kina. Andra länder som Japan uppger att jätten i öst redan har tillräckligt med pengar på egen hand.

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Världsbanken har redan minskat hur mycket man lånar ut till Kina under de senaste åren – summan har sjunkit från 23 miljarder kronor om året 2017 till 7 miljarder kronor förra året.

Och om fem år är det alltså helt slut med pengarna.

Fasa ut pengar

Nu vill även många andra organisationer fasa ut lånen till Kina, ett land som har gjort en otrolig resa de senaste åren när det gäller att lyfta en stor mängd invånare ut fattigdom.

För 25 år sedan låg BNP per capita på runt 1 000 dollar. Den siffran har nu ökat till 15 000 dollar.

Kinas elbilar har tagit världen med storm. (Foto: TT)

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